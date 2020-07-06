Озеро Комо: жемчужина Ломбардии
Уикенд на Комо — синоним дольче виты: старинные виллы, в интерьерах которых снимали великие фильмы, роскошные сады, выходящие прямо к воде, дорогие яхты у берегов, еще более дорогие машины, колесящие вокруг, изысканные рестораны.
Принято считать, что отдых на Комо — удовольствие дорогое и доступное только избранным. На деле это не так. Сегодня многие виллы открыты для посещения, некоторые стали музеями, отелями и ресторанами, а некоторые и вовсе преобразились в ботанические сады. Тем, кто истосковался по прекрасному, можно составить интересный маршрут, разбавив его пешими прогулками на свежем воздухе и активным отдыхом.
Само озеро образовалось в результате движения ледника — отсюда его необычная Y-образная форма. Одноименные центры двух провинций — Комо и Лекко — основные города региона. Первый был основан римлянами более двух тысяч лет назад, а с конца XV века стал «шелковой столицей» Италии благодаря герцогу Людовико Сфорце, наладившему выращивание тутовых деревьев.
Дворец, построенный в 1568 году в стиле ренессанс, окружен огромным садом и фонтанами. Именно на них ориентировался Петр I, когда строил фонтаны в Петергофе. Здесь гостили композитор Ференц Лист, художница Анна Остроумова-Лебедева, а также на протяжении двух лет жила императрица Мария Федоровна. Сегодня виллу занимает отель, но побродить по территории парка и полюбоваться шикарными интерьерами дворца можно и гостям со стороны — достаточно прийти на ужин в один из ресторанов на вилле.
На мысе, разделяющим две ветви озера, уединился один из самых романтичных городков округи — Белладжо, чьи крутые улочки спускаются с холма прямо к воде. Этот город всегда был привлекателен для местной знати: сначала он служил летней резиденцией римских патрициев, а затем стал местом отдыха знатных семей. Многочисленные дворцы в округе тому доказательство.
Роскошная вилла Сербеллони встречает путешественников у берегов озера. Её построила знатная семья из Бергамо более 150 лет назад. Достаточно быстро она была продана, и в ней открыли отель, который работает и сегодня. Роскошные интерьеры и богатый сад, где может с экскурсоводом погулять любой желающий, сохранились в первозданном виде.
С противоположного берега на Белладжо смотрит одна из самых известных вилл в этих краях — вилла Карлотта. Построена она была в 1690 году, а имя приобрела в 1848 году в честь прусской принцессы, которая получила эту шикарную недвижимость в подарок. Сегодня на вилле открыт музей с великолепной коллекцией скульптур Антонио Кановы из белого мрамора, а вокруг разбит сад, где благодаря мягкому климату озера растут камелии, рододендроны, цитрусовые, азалии, розы, мирт. Их выращивал еще муж Шарлотты, Георг II ди Саксен-Майнинген.
Одна из самых изысканных резиденций округи — вилла Балбьянелло, расположенная на мысе Лаведо. Она построена на развалинах монастыря в конце XVIII века для кардинала Анжело Мария Дурини. В ней снимали эпизоды фильмов «Казино „Рояль“» и «Звездные войны». Здесь и роскошные интерьеры, и завораживающие виды, а также тайные ходы и произведения искусства, собранные графом Гвидо Монзино.
Рыбацкая деревушка Варенна тоже богата архитектурными шедеврами: вилла Монастеро, которая расположена на въезде в городок, построена на месте цистерцианского монастыря XIII века и превращена сегодня в роскошную резиденцию. На вилле открыт музей, но главное достояние — это ботанический сад, который растянулся вдоль береговой линии и представляет собой как бы коридор, ведущий к усадьбе, расположенный на террасах различного уровня. Цитрусовые, африканские пальмы, агавы, юкки, драцены, олеандры — владельцы виллы вложили в этот сад частичку своей души.
Второй крупный город региона — Лекко — называют городом «обрученных» благодаря родившемуся здесь поэту Алессандро Мандзони и его знаменитой одноименной поэме. В ней он описывает происходившие здесь исторические события.
Климат в предгорьях Альп мягкий, зима комфортная, а лето не знойное, что делает их отличным местом для активностей на свежем воздухе. В районе Лекко очень популярны водные виды спорта: каякинг, виндсерфинг, водные лыжи, вейкборд, кайтсерфинг и катание на каноэ. Горы вокруг также дают простор для занятий: даунхилл, скалолазание, полеты на парашютах, катание на лошадях, маунтинбайк и, конечно, трекинг. Вокруг озера проложены сотни маркированных троп разного уровня сложности и протяженности. Например, один из красивейших маршрутов — 10-километровый «Гринвэй» — пролегает от Колонно в Грианте через Ленно и Тремеццо. На пути встретятся романтичные городки, старинные виллы и, конечно, завораживающие виды на озеро. Маршрут из Граведоны короче, но и на нем есть что посмотреть: например, остатки крепостной стены и церковь Санта Мария дель Тилио XII века из черно-белого камня в Домазо.
Где остановиться
Mandarin Oriental Lago di’Como
Отель в роскошных интерьерах старинной виллы расположен прямо на берегу озера в окружении пышного сада и каскада террас.
Где поесть
Полусказочный рыбный ресторан в Граведоне, приютившийся в крепостной стене местного замка.
Посетить
Музей «Лодки Ларио» – место с долгой историей любви к лодкам. Коллекционер винтажных судов Жан-Альберто Зинолетти посвятил любимому делу всю свою жизнь. Он собрал внушительную коллекцию редких коллекционных лодок. После его смерти его дело продолжила супруга. Несмотря на многочисленные финансовые и бюрократические трудности музей в 2019 году вновь открыл свои двери для всех желающих.