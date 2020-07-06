Озеро Комо: жемчужина Ломбардии

Уикенд на Комо — синоним дольче виты: старинные виллы, в интерьерах которых снимали великие фильмы, роскошные сады, выходящие прямо к воде, дорогие яхты у берегов, еще более дорогие машины, колесящие вокруг, изысканные рестораны.

Принято считать, что отдых на Комо — удовольствие дорогое и доступное только избранным. На деле это не так. Сегодня многие виллы открыты для посещения, некоторые стали музеями, отелями и ресторанами, а некоторые и вовсе преобразились в ботанические сады. Тем, кто истосковался по прекрасному, можно составить интересный маршрут, разбавив его пешими прогулками на свежем воздухе и активным отдыхом.

Само озеро образовалось в результате движения ледника — отсюда его необычная Y-образная форма. Одноименные центры двух провинций — Комо и Лекко — основные города региона. Первый был основан римлянами более двух тысяч лет назад, а с конца XV века стал «шелковой столицей» Италии благодаря герцогу Людовико Сфорце, наладившему выращивание тутовых деревьев.