Новогоднее настроение: почему зима — идеальное время для поездки в Дрезден
Рождественские ярмарки
Рождественские ярмарки в Германии уверенно претендуют на звание самых красивых в Европе, и Дрезден готов побороться за титул столицы немецкого Рождества. С конца ноября до 24 декабря здесь работают 11 рынков, включая старейший в стране — Штрицельмаркт: первое упоминание о нем относится к 1434 году! Этот рынок славится на всю страну изделиями мастеров-ремесленников из окрестностей Дрездена: на ярмарке можно купить деревянные фигурки, посуду, елочные украшения и другие приятные мелочи. На ярмарку перед знаменитой церковью Богородицы (Frauenkirche) стоит заглянуть за игрушками ручной работы и вкусным шоколадом, а в районе Нойштадт любителей рождественского шопинга ждут креативные ювелирные изделия и дизайнерские вещи. Ну и, конечно, любая рождественская ярмарка Дрездена — это особое удовольствие для гурманов: помимо традиционных колбасок и согревающего глинтвейна, здесь стоит попробовать дрезденский штоллен: это самая знаменитая версия немецкого рождественского кекса и один из символов праздника.
Сказочный Майсен* и его легендарный фарфор
Фото: meissen.com
Недалеко от Дрездена находится старинный город Майсен, который часто называют столицей фарфора. Если вы можете часами рассматривать замысловатые узоры на тарелках или просто хотите обновить коллекцию посуды к Новому году, то вам непременно стоит отправиться на легендарную фарфоровую мануфактуру. Ее клиентами были Екатерина II, Карл Фаберже и многие коронованные особы Европы. История мейсенского фарфора насчитывает уже более 300 лет, а в собрании Meissen хранится 200 000 моделей разных периодов.
В Мейсене, разумеется, тоже проводят рождественские ярмарки, которые регулярно попадают в список самых красивых в Европе. Ну а тем, кто приедет в «фарфоровый» город после Рождества, тоже не придется скучать: с 25 декабря по 1 января здесь устраивают Зимний базар, где можно купить очаровательные подарки к Новому году и вкусно пообедать.
Рождественские сады Пильниц
Казалось бы, для прогулок по парку лето подходит куда лучше, чем зима, но садов при дворце Пильниц такие условности не касаются, ведь в рождественскую пору они превращаются в фантастический зачарованный лес. С наступлением сумерек здесь начинает происходить настоящее волшебство. Среди украшенных гирляндами деревьев и фонтанов, струящихся разноцветными огнями, можно бродить часами — главное, подобрать удобную обувь и непромокаемую одежду на случай непогоды. В парке также можно покататься на коньках под нестареющие рождественские хиты и выпить кружку согревающего глинтвейна.
Дрезденская крепость
Один из самых мистических музеев Дрездена снова открыт для посетителей. После реставрации он стал еще интереснее: мультимедийная экспозиция переносит гостей в прошлое и знакомит их со занимательными городскими легендами. Кстати, именно с подземельями Дрезденской крепости связана история знаменитого Мейсенского фарфора: здесь находилась секретная лаборатория алхимика Иоганна Фридриха Беттгера, который в 1710 году открыл секрет изготовления твердого фарфора.
Зимний круиз по Эльбе
Еще один способ зарядиться праздничным настроением в Дрездене — отправиться в круиз по Эльбе: на Саксонских пароходах в это время царит особая рождественская атмосфера. Гостям предлагают наслаждаться не только красивыми видами на город, но и живой музыкой, традиционными закусками и сияющими декорациями. Кстати, при желании прямо на Эльбе можно встретить Новый год: на корабле устроят масштабную вечеринку с танцами, которая продлится до трех утра. И это, пожалуй, лучшее место для эффектных фотографий на фоне новогоднего салюта!
Галерея старых мастеров
Галерея старых мастеров — один из главных музеев Дрездена и неизменная точка притяжения для любителей искусства со всего мира. Сейчас большая часть здания галереи находятся на реконструкции, но до 5 января 2020 года 55 шедевров можно увидеть на нижнем этаже. Здесь представлены работы Вермеера, Рафаэля, Джорджоне, а также знаменитая панорама Дрездена кисти Бернардо Беллотто. Полная реставрация в музее завершится к концу февраля.
Лучшие лыжники планеты
Фото: City Ski Gmbh - Rene Nicolai
Еще один повод приехать в Дрезден зимой — этап Кубка мира по лыжным гонкам Ski World Cup Dresden 2020. В январе 2020 года российские спортсмены Сергей Устюгов и Александр Большунов сойдутся со звездами мирового кросс-кантри. Длина трассы составит 650 метров, а сами соревнования 11 и 12 января пройдут в два этапа. Около старта и финиша застроят специальные трибуны с прекрасным обзором: они вместят более 4500 зрителей. Это будет зрелищное и запоминающееся начало года для всех любителей лыжного спорта!
*В русскоязычной среде название города нередко произносится и пишется через «е» – Мейсен, но это фонетическая ошибка.