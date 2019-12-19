

Фото: meissen.com

Недалеко от Дрездена находится старинный город Майсен, который часто называют столицей фарфора. Если вы можете часами рассматривать замысловатые узоры на тарелках или просто хотите обновить коллекцию посуды к Новому году, то вам непременно стоит отправиться на легендарную фарфоровую мануфактуру. Ее клиентами были Екатерина II, Карл Фаберже и многие коронованные особы Европы. История мейсенского фарфора насчитывает уже более 300 лет, а в собрании Meissen хранится 200 000 моделей разных периодов.

В Мейсене, разумеется, тоже проводят рождественские ярмарки, которые регулярно попадают в список самых красивых в Европе. Ну а тем, кто приедет в «фарфоровый» город после Рождества, тоже не придется скучать: с 25 декабря по 1 января здесь устраивают Зимний базар, где можно купить очаровательные подарки к Новому году и вкусно пообедать.