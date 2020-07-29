Сердце Саксонии: главные сокровища региона Дрезден-Эльбланд

Некогда дальняя окраина Дрездена, застроенная старинными виллами и особняками, за последние сто лет почти не изменилась. Сохранились здесь и старейшие в Германии фуникулер, и подвесная канатная дорога — обоим уже больше ста лет, но оба исправно работают. Верхняя площадка фуникулера зовется Schöne Aussicht («Прекрасный вид») — и с нее действительно открывается чудесная панорама Дрездена и Эльбы с бегущей вдоль нее знаменитой велодорожкой Elberadweg. Этот эпический велосипедный маршрут начинается у истока Эльбы в Чехии и заканчивается у Гамбурга, где Эльба впадает в Северное море. А прокатиться по той ее части, что проходит через Лошвитц, стоит хотя бы для того, чтобы увидеть Эльбские дворцы — замки Альбрехтсберг, Эккберг и Лингершлосс, стоящие на берегу друг за другом.