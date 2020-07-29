Сердце Саксонии: главные сокровища региона Дрезден-Эльбланд

Дрезденское барокко называют застывшей в камне музыкой. И в этом смысле построенный в едином стиле исторический центр Дрездена Альштадт («Старый город») — одна из величайших в мире архитектурных симфоний. В 1945 году он был разрушен бомбежкой, но после многолетней кропотливой реставрации поднялся из руин. Ставшая символом города церковь Фрауэнкирхе, видевшая премьеры опер Вагнера и Штрауса Опера Земпера, изящная Академия искусств, великолепный замок-резиденция, чья внешняя стена украшена самым большим в мире панно из 25 000 плиток мейсенского фарфора с изображениями правителей Саксонии — здания восстанавливали с немецкой тщательностью, собирая воедино уцелевшие кусочки.
Реставрация не прерывается, и в конце 2019 года закончился один из ее важнейших этапов: посетителей начали принимать восстановленные парадные залы замка-резиденции, где хранятся сокровища курфюрстов. После серьезной шестилетней реновации открылась Дрезденская картинная Галерея старых мастеров во дворце Цвингер. Здесь можно увидеть «Сикстинскую мадонну» Рафаэля и «Прекрасную шоколадницу» Лиотара, полотна Тициана, Рубенса, Вермеера и прочих великих. Всего же в Дрездене более 50 музеев, выбрать самые интересные и купить абонемент на их посещение можно на сайте государственных музейных собраний.
Впрочем, весь Альштадт можно считать одним большим музеем под открытым небом. Самая живописная его часть — огромный городской сад Гроссер Гартен, памятник садово-паркового искусства, с зоопарком, ботаническим садом, детской железной дорогой и прудиком, по которому можно покататься на лодке. А в самые впечатляющие плавания отправляются, конечно, по Эльбе: в Дрездене работает крупнейшая в мире флотилия старинных колесных пароходов. С борта плавучего музея особенно приятно любоваться фотогеничным силуэтом Альштадта и его красивейшей набережной — террасой Брюля, которую Гете называл «Балконом Европы».
Еще 5 обязательных пунктов
1. Нойштадт
Барочное великолепие Альштадта остается на левом берегу Эльбы, на правом же начинается Нойштадт, «Новый город», и это действительно совсем другой мир — со стрит-артом, галереями современного искусства и хипстерскими барами. Оказавшись на этом берегу, нужно обязательно отыскать пассаж Kunsthofpassagen — пять превратившихся в арт-объекты двориков с расписными стенами, заглянуть на дегустацию сыра в официально признанный самым красивым в мире молочный магазин Пфунда, подивиться на построенный по проекту Даниэля Либескинда военно-исторический музей, словно пронзенный стальным клином, и прогуляться по прибрежному променаду Konigsufer, где постоянно проходят концерты с видом на террасу Брюля.
2. Лошвитц
Некогда дальняя окраина Дрездена, застроенная старинными виллами и особняками, за последние сто лет почти не изменилась. Сохранились здесь и старейшие в Германии фуникулер, и подвесная канатная дорога — обоим уже больше ста лет, но оба исправно работают. Верхняя площадка фуникулера зовется Schöne Aussicht («Прекрасный вид») — и с нее действительно открывается чудесная панорама Дрездена и Эльбы с бегущей вдоль нее знаменитой велодорожкой Elberadweg. Этот эпический велосипедный маршрут начинается у истока Эльбы в Чехии и заканчивается у Гамбурга, где Эльба впадает в Северное море. А прокатиться по той ее части, что проходит через Лошвитц, стоит хотя бы для того, чтобы увидеть Эльбские дворцы — замки Альбрехтсберг, Эккберг и Лингершлосс, стоящие на берегу друг за другом.
3. Морицбург
Саксонию называют «Страной Тысячи дворцов», и в окрестностях Дрездена их действительно немало. Но самый впечатляющий, пожалуй, Морицбург, расположенный в получасе езды от города охотничий замок саксонских курфюрстов, где снимали фильм «Три орешка для Золушки». Замок стоит на острове посреди озера и выглядит весьма впечатляюще не только снаружи, но и внутри: чего стоит, например, комната, полностью отделанная фазаньими перьями, или коллекция исполинских оленьих рогов, самый большой экземпляр которой был подарен Петром I. Для полноты впечатлений из Дрездена до Морицбурга можно добраться на старинном паровозике, а к самому дворцу подъехать на конном экипаже, что встречают пассажиров у поезда.
4. Майсен
Проходящий через всю Саксонию винный маршрут Sächsische Weinstrasse соединяет опьяняюще прекрасным вектором Дрезден и расположенный в 25 километрах от него Майсен, еще один обязательный пункт программы в Эльбланде. Перебираясь из одного в другой, непременно нужно сделать остановку в окруженной виноградниками усадьбе Вакербарт, чтобы попробовать самые интересные саксонские вина и зекты — немецкие игристые. Для гостей устраивают экскурсии по виноградникам, показывают все этапы производственного процесса, проводят дегустации и мастер-классы и, разумеется, держат для них ресторан с хорошей винной картой.
5. Саксонская Швейцария
Эльбские Песчанниковые горы неподалеку от Дрездена — один из самых красивых природных парков Германии: скалы здесь имеют причудливую форму и напоминают торчащие из земли пальцы, а сосновые леса и красиво петляющая река дополняют картинку и делают ее совершенной — недаром главный пешеходный маршрут здесь зовется Malerweg, «Дорога Художников». Особенно вдохновляющая его часть — каменный Бастайский мост, переброшенный через 40-метровое ущелье и похожий на декорацию для «Игры Престолов». Прежде художникам приходилось два часа карабкаться к мосту по крутым тропам, сегодня же до него можно дойти по удобной дороге от курортного местечка Ратен минут за сорок.
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