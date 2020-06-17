«Свободная зона отдыха». Канарские острова готовятся к приему гостей

В частности, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки постепенно возвращается в прежнее русло жизнь на Тенерифе. 25 мая 2020 года остров вошел во вторую фазу снятия ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, которая предполагает более простой алгоритм открытия и функционирования заведений гостиничного и ресторанного бизнеса, пляжей и мест общего пользования.

☑️ Разрешается свободное перемещение по острову при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм, в первую очередь — минимальной дистанции в два метра. В случае невозможности соблюдать указанную дистанцию, рекомендуется прибегнуть к альтернативным мерам защиты (частое мытье рук, соблюдение респираторного этикета и т. д.).

☑️ Устанавливаются правила, касающиеся посещения мест общественного пользования, мест отправления религиозного культа, торговых центров, предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса, библиотек, кинотеатров, музеев и выставочных пространств, общественных бассейнов и пляжей, природных парков и исторических памятников, а также проведения торжественных мероприятий, научных конференций и деловых встреч.

☑️ В каждом конкретном случае правительством регламентируется максимально допустимая заполненность того или иного учреждения, а также санитарно-гигиенические нормы, цель которых — обеспечить безопасность жителей и гостей.