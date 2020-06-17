«Свободная зона отдыха». Канарские острова готовятся к приему гостей

В частности, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки постепенно возвращается в прежнее русло жизнь на Тенерифе. 25 мая 2020 года остров вошел во вторую фазу снятия ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, которая предполагает более простой алгоритм открытия и функционирования заведений гостиничного и ресторанного бизнеса, пляжей и мест общего пользования.
☑️ Разрешается свободное перемещение по острову при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм, в первую очередь — минимальной дистанции в два метра. В случае невозможности соблюдать указанную дистанцию, рекомендуется прибегнуть к альтернативным мерам защиты (частое мытье рук, соблюдение респираторного этикета и т. д.).
☑️ Устанавливаются правила, касающиеся посещения мест общественного пользования, мест отправления религиозного культа, торговых центров, предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса, библиотек, кинотеатров, музеев и выставочных пространств, общественных бассейнов и пляжей, природных парков и исторических памятников, а также проведения торжественных мероприятий, научных конференций и деловых встреч.
☑️ В каждом конкретном случае правительством регламентируется максимально допустимая заполненность того или иного учреждения, а также санитарно-гигиенические нормы, цель которых — обеспечить безопасность жителей и гостей.
Канары без вируса
В июле 2020 года Всемирная туристская организация (UNWTO) запустит пилотный проект по обеспечению безопасности путешествий. В рамках проекта будут организованы рейсы с тестированием специального приложения для пассажиров. Предполагается, что участники проекта пройдут специальную верификацию на отсутствие вируса с помощью приложения «Hi+Card» для мобильных телефонах и протестируют работу мобильного приложения, которое соберет данные о пассажирах из аккредитованных медицинских учреждений.
Министр туризма правительства Канарских островов Яиза Кастилья пояснила, что проект позволит обеспечить безопасность как путешественникам, прибывающим на Канары, так и самим островам в результате чего станет возможным говорить о чистой и «свободной от коронавируса» зоне отдыха. А в случае необходимости приложение поможет отследить передвижение пассажиров от точки отправления до их перемещения между островами. В проекте Всемирной туристской организации запланировано тестирование новой системы на нескольких рейсах, первый из которых прилетит на Канары из Мадрида.