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Европа
«Свободная зона отдыха». Канарские острова готовятся к приему гостей
17 июня 2020
Правительство Испании объявило, что с 1 июля откроются границы для иностранных туристов. Карантин по прибытии на территорию Испании для иностранных туристов не предусмотрен.

В частности, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки постепенно возвращается в прежнее русло жизнь на Тенерифе. 25 мая 2020 года остров вошел во вторую фазу снятия ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, которая предполагает более простой алгоритм открытия и функционирования заведений гостиничного и ресторанного бизнеса, пляжей и мест общего пользования.

☑️  Разрешается свободное перемещение по острову при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм, в первую очередь — минимальной дистанции в два метра. В случае невозможности соблюдать указанную дистанцию, рекомендуется прибегнуть к альтернативным мерам защиты (частое мытье рук, соблюдение респираторного этикета и т. д.).

☑️  Устанавливаются правила, касающиеся посещения мест общественного пользования, мест отправления религиозного культа, торговых центров, предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса, библиотек, кинотеатров, музеев и выставочных пространств, общественных бассейнов и пляжей, природных парков и исторических памятников, а также проведения торжественных мероприятий, научных конференций и деловых встреч.

☑️  В каждом конкретном случае правительством регламентируется максимально допустимая заполненность того или иного учреждения, а также санитарно-гигиенические нормы, цель которых — обеспечить безопасность жителей и гостей.

Тейде, Тенерифе, закат
Заходящее солнце купается в пелене облаков. Национальный парк Тейде, Тенерифе

Канары без вируса

В июле 2020 года Всемирная туристская организация (UNWTO) запустит пилотный проект по обеспечению безопасности путешествий. В рамках проекта будут организованы рейсы с тестированием специального приложения для пассажиров. Предполагается, что участники проекта пройдут специальную верификацию на отсутствие вируса с помощью приложения  «Hi+Card» для мобильных телефонах и протестируют работу мобильного приложения, которое соберет данные о пассажирах из аккредитованных медицинских учреждений. 

Министр туризма правительства Канарских островов Яиза Кастилья пояснила, что проект позволит обеспечить безопасность как путешественникам, прибывающим на Канары, так и самим островам в результате чего станет возможным говорить о чистой и «свободной от коронавируса» зоне отдыха.  А в случае необходимости приложение поможет отследить передвижение пассажиров от точки отправления до их перемещения между островами. В проекте Всемирной туристской организации запланировано тестирование новой системы на нескольких рейсах, первый из которых прилетит на Канары из Мадрида.

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