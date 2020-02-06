В 2021 году Кортина д'Ампеццо примет чемпионат мира по горным лыжам. Мы съездили на разведку

Знакомство с, возможно, самым гламурным итальянским горнолыжным курортом Кортина д’Ампеццо принято начинать в винотеке или баре. Спортсмены отправляются в Sports, местные толпятся в Enoteca Baita Fraina, а журналистов первым делом ведут в модный Alexander Gusto Antico, где за напитки отвечает Mattia Antonio Cianca — лучший сомелье Италии 2019 года. Он попал в Кортину в известном смысле случайно, вслед за любимой, и до сих пор так и не прокатился ни на одном из местных горнолыжных спусков.
Этот курорт стал одним из первых в Альпах. Красота гор, обрамляющих Кортину д’Ампеццо, привлекала сюда путешественников задолго до того дня, когда были изобретены первые лыжные крепления. Сегодня это по-настоящему фешенебельное место, куда многие приезжают скорее для того, чтобы покрасоваться фасоном собственного горнолыжного костюма, чем стилем катания. В итоге бутиков известных марок здесь не меньше, чем подъемников, а приличных ресторанов даже больше, чем трасс, которые заинтересуют экспертов.
Однако не стоит думать, что в этот городок стоит приезжать исключительно ради шоппинга или гастрономических ресторанов. Дебют Кортина д’Ампеццо на Олимпиаде должен был состояться еще в 1944, но в дело вмешалась Вторая Мировая война, и в итоге первые Зимние игры прошли здесь лишь двенадцать лет спустя. Очередная Олимпиада состоится в Кортине в 2026, а в 2021 здесь пройдёт чемпионат мира по горным лыжам. Но слоган «Протестировано профессионалами» курорт может запросто использовать уже сегодня — в окрестных горах ежегодно проводится множество спортивных соревнований.
Кататься в Кортина д’Ампеццо одно удовольствие. Довольно широкие и очень длинные спуски проложены на склонах невероятно красивых гор. Ведущий к самому любопытному региону катания (Тофана) подъёмник обновили перед Новым годом. А расположенная чуть в стороне от самой Кортины зона катания Cinque Torri (Пять Башен) — одно из самых безлюдных мест во всех Доломитовых Альпах. А в баре можно будет уже к ближе к пенсии посидеть.
Совет: если планируете много кататься, будет разумно иметь под рукой автомобиль. Зоны катания в Кортина д’Ампеццо не связаны между собой подъемниками, а местные скибасы не отличаются пунктуальностью.
Как добраться
Три ближайших аэропорта к Кортине д’Ампеццо расположены в Венеции, Вероне и Инсбруке. В каждый из них можно прилететь регулярными рейсами S7 Airlines (провоз горнолыжного снаряжения — бесплатно даже по безбагажному тарифу). Быстрее всего добираться из Венеции, откуда в Кортину несколько раз в день ходят бюджетные шаттлы FlixBus и Cortina Express (время в пути — около двух часов).