В 2021 году Кортина д'Ампеццо примет чемпионат мира по горным лыжам. Мы съездили на разведку

Знакомство с, возможно, самым гламурным итальянским горнолыжным курортом Кортина д’Ампеццо принято начинать в винотеке или баре. Спортсмены отправляются в Sports, местные толпятся в Enoteca Baita Fraina, а журналистов первым делом ведут в модный Alexander Gusto Antico, где за напитки отвечает Mattia Antonio Cianca — лучший сомелье Италии 2019 года. Он попал в Кортину в известном смысле случайно, вслед за любимой, и до сих пор так и не прокатился ни на одном из местных горнолыжных спусков.

Этот курорт стал одним из первых в Альпах. Красота гор, обрамляющих Кортину д’Ампеццо, привлекала сюда путешественников задолго до того дня, когда были изобретены первые лыжные крепления. Сегодня это по-настоящему фешенебельное место, куда многие приезжают скорее для того, чтобы покрасоваться фасоном собственного горнолыжного костюма, чем стилем катания. В итоге бутиков известных марок здесь не меньше, чем подъемников, а приличных ресторанов даже больше, чем трасс, которые заинтересуют экспертов.