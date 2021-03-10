В горы и в радости: короткий, но емкий туристический гид по Черногории

National Restaurant Black Lake находится на берегу Чёрного озера, рядом с горным курортом Жабляк. Приезжать сюда стоит не только ради традиционной черногорской кухни, но и из-за отличного вида, который открывается практически с любого столика.

Ресторан Stari Mlini тоже стоит на берегу Которского залива, на полпути между городками Доброта и Пераст. В колоритном здании бывшей мельницы, построенной в XVI веке, вот уже более 40 лет подают просто выдающийся сифуд.

Ещё одно любопытное заведение в бывшей мельнице находится в городке Колашин. В меню Vodenica (+382 69 241507) — национальные блюда, приготовленные по классическим рецептам. Например, балканский качамак из картофеля, кукурузной муки и овечьего сыра.

А еще Черногория – это настоящий Клондайк для поклонников активного отдыха. Рафтинг, параглайлинг, туры на лошадях и квадроциклах, в том числе весьма продолжительные, здесь так же популярны, как и безмятежное dolce far niente под ласковым солнцем. Забронировать одну из приключенческих экскурсий можно в компании Explorer.

В ближайшие годы Черногория станет достойным направлением и для горнолыжного отдыха. Уже сегодня полным ходом идёт строительство новых подъёмников и отелей, а также создание самой большой зоны катания в Восточной Европе: пять уже существующих курортов планируют объединить в один.