В горы и в радости: короткий, но емкий туристический гид по Черногории
Мы привыкли думать о Черногории как о направлении для пляжного отдыха. Оно и понятно — большинство отелей и ресторанов расположены на побережье, а пик туристического сезона в стране приходится на жаркие летние месяцы. Однако Адриатическое море — далеко не главное сокровище «Страны чёрных гор»: самое ценное в ней — её невероятное разнообразие. Разнообразие ландшафтов, климатических зон, туристических развлечений. Поразительно, сколько всего уместилось на этом крохотном клочке земли! В России, Индии или Канаде это воспринимаешь как должное, но Черногория — страна совсем небольшая, и пересечь её всю от границы до границы можно за каких-то полдня. Тем не менее здесь расположен самый южный фьорд Старого Света — Которский залив, и второй по глубине (порядка 1300 метров) каньон Европы — ущелье вдоль реки Тары вблизи горного массива Дурмитор. При этом Скадарское озеро имеет статус крупнейшего озера на Балканах (размеры его меняются в зависимости от половодья), а длина одной из самых коротких рек на континенте, Лютицы, составляет всего 150 метров.
Чего в Черногории нет, так это чёрных гор. Вернее, при определённом освещении некоторые из хребтов могут действительно показаться тёмными и мрачными, но это лишь видимость — под ярким южным солнцем так выглядят не горные склоны, а растущие на них леса. Зато в Черногории есть свои «Альпы» — горный массив Проклетие на границе с Албанией. Внешне он и правда похож на изломанные пики итальянских Доломитовых Альп, да и на закате они розовеют почти так же живописно. А вблизи сербской границы, неподалёку от горнолыжного курорта «Колашин 1600» высятся «черногорские Карпаты».
Все эти точки туристического притяжения находятся в разных концах страны. Однако уже совсем скоро добраться от одной достопримечательности до другой станет ещё проще. Важнейший национальный проект Черногории — строительство скоростных шоссе, так что к концу 2021 года путь из расположенной на юге столицы, Подгорицы, до северных границ страны будет занимать всего 25 минут, а дорога от моря до гор составит меньше часа. Самое время строить планы на следующий отпуск!
Виза
Не требуется.
Есть ли ограничения по въезду?
Въезд в страну для россиян был разрешен в августе 2020 года. Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 предъявлять не требуется.
Как добраться
Из России в Черногорию можно добраться самолётами Air Serbia — рейсы из Москвы в Подгорицу и Тиват осуществляются со стыковкой в Белграде. Другой вариант — рейсы Turkish Airlines из Москвы в Подгорицу со стыковкой в Стамбуле.
Где остановиться
Regent Porto Montenegro расположен на берегу Которского залива. Помимо стандартных номеров, сьютов, пентхаусов и резиденций, спа-центра, нескольких ресторанов и баров отеля в комплексе марины Порто-Монтенегро есть бутики и даже небольшой Музей морской истории.
Где поесть
National Restaurant Black Lake находится на берегу Чёрного озера, рядом с горным курортом Жабляк. Приезжать сюда стоит не только ради традиционной черногорской кухни, но и из-за отличного вида, который открывается практически с любого столика.
Ресторан Stari Mlini тоже стоит на берегу Которского залива, на полпути между городками Доброта и Пераст. В колоритном здании бывшей мельницы, построенной в XVI веке, вот уже более 40 лет подают просто выдающийся сифуд.
Ещё одно любопытное заведение в бывшей мельнице находится в городке Колашин. В меню Vodenica (+382 69 241507) — национальные блюда, приготовленные по классическим рецептам. Например, балканский качамак из картофеля, кукурузной муки и овечьего сыра.
А еще Черногория – это настоящий Клондайк для поклонников активного отдыха. Рафтинг, параглайлинг, туры на лошадях и квадроциклах, в том числе весьма продолжительные, здесь так же популярны, как и безмятежное dolce far niente под ласковым солнцем. Забронировать одну из приключенческих экскурсий можно в компании Explorer.
В ближайшие годы Черногория станет достойным направлением и для горнолыжного отдыха. Уже сегодня полным ходом идёт строительство новых подъёмников и отелей, а также создание самой большой зоны катания в Восточной Европе: пять уже существующих курортов планируют объединить в один.