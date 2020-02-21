Венеция без маски

Лучшее время для Венеции — это когда карнавал уже закончился, а летний сезон еще не начался. Ранней весной, опустевшая, притихшая и окутанная призрачной туманной дымкой, с первыми солнечными веснушками на облупившихся стенах и мурашками дождя на продрогшей воде каналов, она становится самой собой. Но даже если вы пропустили этот момент, есть еще несколько способов заглянуть под туристическую маску и увидеть настоящую Венецию.
1. Терраса на крыше
На уровне тротуаров и мостов Венеция — пространство стен и отражений, в котором невозможно сориентироваться. Чтобы начать хоть немножко понимать этот город, нужно взглянуть на него сверху. Туристы для этого стоят в длинной очереди и карабкаются на кампаниллу Сан-Марко, а знающие люди идут к универмагу T Fondaco Dei Tedeschi у моста Риальто. Палаццо, построенное XIII веке немецкими купцами, прежде было торговой палатой, после — главным венецианским почтамтом, а теперь превратилось в люксовый шопинг-молл, где в атриуме — ресторан, за дизайн которого отвечал Филипп Старк, а на верхнем этаже — модное арт-пространство с большой с террасой на крыше. Терраса, откуда открывается лучший из возможных видов на Гранд Канал, открыта для публики — пускают бесплатно, но ограничивают пребывание 15 минутами, если намереваетесь оказаться на ней в час заката, лучше забронировать интервал заранее на сайте.
Фото: Ольга Яковина
2. Стоянка гондол
Bachino Orseolo — лагуна сразу за площадью Сан-Марко, где гондольеры паркуют свой живописный транспорт. У Гранд Канала лодки стоят аккуратными рядами, каждая в отдельном стойле, беснуясь под набегающими волнами слово необъезженные лошади. Здесь же, в тихой гавани в форме полумесяца, безропотно сбиваются в кучу и словно засыпают под своими синими попонками. Отдельное удовольствие — наблюдать, как гондольеры ловко прыгают из одной в другую, пробираясь к своим лодкам.
Фото: Ольга Яковина
3. Гондольная переправа
Если хотите прокатиться на гондоле, не выкладывая при этом 80 евро, то ищите указатель Traghetto. Трагетто — это та же гондола, но не туристическая, блестящая как новая калоша и с бархатными креслами на корме, а честная рабочая лошадка, на которой переправляются через Гранд Канал. Лодкой управляют два гондольера, на борт берут до 12 пассажиров (попытка робко присесть на лавку при качке немедленно выдаст в вас туриста), весь путь занимает не больше пяти минут и стоит всего 2 евро.
4. Храм Вивальди
В незаслуженно обойденной вниманием туристов церкви Санта-Мария-делла-Пьета музыка Вивальди звучит так, как нигде в мире — маэстро служил музыкантом при храме и руководил хором девочек-сирот Оспедале-делла-Пьета. Считается, что здешняя уникальная акустика — в том числе его личная заслуга. По вечерам в храме несколько раз в неделю проходят концерты I Virtuosi Italiani, билеты и расписание здесь. Задирайте голову — потолки расписывал Тьеполо.
Фото: Wikimedia Commons
5. Набережная Неисцелимых
Достопримечательность, существующая лишь в сознании интеллигентных русскоязычных туристов, читавших Fondamenta degli Incurabili Иосифа Бродского — возможно, самое красивое и нежное признание в любви человека к городу. Не пытайтесь найти ее в навигаторе — имя давно ушло в историю, а набережная, на которой когда-то располагался госпиталь для чумных, не имеющих шансов на спасение, сегодня зовется Fondamenta delle Zattere. Самая южная в городе, она тянется вдоль канала Джудекка на два километра. На одном из домов установлена мемориальная доска в память о поэте, а сам он покоится на древнем кладбище острова Сан-Микеле, куда ходит вапоретто с набережной Нуово.
6. Ночная жизнь
Канареджио — самый нетуристический район Венеции, где все еще есть жизнь, причем не только туристическая, и не только днем: именно в здешних закоулках прячутся магазины, бары и кафе для своих с честными ценами. Больше всего заведений на Набережной Милосердия (Fondamenta Misericordia), местные предпочитают Select (венецианский вариант коктейля спритц с местным красным биттером вместо апероля) или берут ombra — стакан домашнего вина. «Тенью» его зовут потому, что некогда продавцы держали бутылки с ним под прилавком, чтобы не нагревались на солнце. Крошечные заведения, где порой даже столов нет, одна лишь барная стойка, зовутся bасarо, подают в них только напитки и чикетти — венецианские закуски-тапас. Одна из старейших закусочных в городе расположена неподалеку от вокзала — в Bacareto da Lele бокал вина стоит 1,5 евро, а на 10 евро два человека могут закатить настоящий пир.
7. Самый красивый книжный магазин
В Libreria Alta Acqua (Calle Lunga Santa Maria Formosa, 5176b, 30122) книги не стоят чинно на стеллажах, а разложены хаотичными стопками вдоль стен, лежат грудами на столах, полках и и столешницах, ими заполнены тазы, ванны и даже гондолы, а на книгах повсюду валяются ленивые коты. Если порыться, то среди этого хаоса можно найти редкие старинные книги, но атмосфера смывающей всё книжной стихии впечатляет и без ценного улова. Вид на канал тоже очень ок.
8. Самая узкая улица Венеции
Если хотите прогуляться по Calle Varisco, не налегайте на местное мороженое и толстенькую венецианскую пасту биголи — улочка местами жмет в плечах, сужаясь до 52 см. Она официально считается самой тонкой в Венеции, впрочем, у нее много конкурентов категории sotopotego — так здесь называют узкий арочный лаз между домами, у большинства из которых нет даже имен. Навигаторы не всегда их видят, так что смотрите по сторонам внимательнее.
Фото: Ольга Яковина
9. Лестница в небо
Палаццо Контарини Дель Боволо, спрятанный в неприметном переулке неподалеку от Риальто, впечатляет даже на фоне прочих архитектурных чудес Венеци: как будто готический дворец поймал и закружил в страстном танце пизанскую башню. По спиральной винтовой лестнице можно подняться — билет стоимостью 7 евро включает посещение самого палаццо и осмотр здешней коллекции искусства, но достаточно было бы и одного вида с верхней площадки башни.
10. Вдохновляющий отель
Открывшийся в октябре 2019 года St. Regis Venice занимает пять исторических зданий на Гранд Канале по-соседству с площадью Сан-Марко: здесь и прежде была гостиница — легендарная Britannia, принимавшая первую Венецианскую биеннале и служившая любимым пристанищем для многих известных художников. В частности, Клод Моне провел здесь целую осень и считал вид из окна своей спальни самым великолепным в городе. Теперь именем художника назван один из лучших сьютов отеля с выходящей на канал террасой, откуда можно любоваться тем самым видом. А для оформления номеров отеля использована особая цветовая палитра — нежно-розовый, бледно-голубой, теплый оранж, — напоминающая о созданных им в Венеции шедеврах.
В общих зонах отеля размещается большая коллекция произведений современного искусства, а в коктейльной карте модного бара Arts — напитки, вдохновленные творчеством Яёи Кусамы, Бэнкси и Джеффа Кунса. Консьержи St. Regis Venice совместно с венецианским агентством IF Unique Art Experience разработали для гостей отеля специальные арт-туры, позволяющие лучше узнать Венецию. Среди них, например, экскурсия по базилике Сан-Марко в сопровождении искусствоведа, который расскажет о мозаиках и других произведениях искусства, которые можно увидеть в соборе, или визит в музей венецианских костюмов в Палаццо Мочениго.