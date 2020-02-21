Венеция без маски

Открывшийся в октябре 2019 года St. Regis Venice занимает пять исторических зданий на Гранд Канале по-соседству с площадью Сан-Марко: здесь и прежде была гостиница — легендарная Britannia, принимавшая первую Венецианскую биеннале и служившая любимым пристанищем для многих известных художников. В частности, Клод Моне провел здесь целую осень и считал вид из окна своей спальни самым великолепным в городе. Теперь именем художника назван один из лучших сьютов отеля с выходящей на канал террасой, откуда можно любоваться тем самым видом. А для оформления номеров отеля использована особая цветовая палитра — нежно-розовый, бледно-голубой, теплый оранж, — напоминающая о созданных им в Венеции шедеврах.

В общих зонах отеля размещается большая коллекция произведений современного искусства, а в коктейльной карте модного бара Arts — напитки, вдохновленные творчеством Яёи Кусамы, Бэнкси и Джеффа Кунса. Консьержи St. Regis Venice совместно с венецианским агентством IF Unique Art Experience разработали для гостей отеля специальные арт-туры, позволяющие лучше узнать Венецию. Среди них, например, экскурсия по базилике Сан-Марко в сопровождении искусствоведа, который расскажет о мозаиках и других произведениях искусства, которые можно увидеть в соборе, или визит в музей венецианских костюмов в Палаццо Мочениго.