Возобновлено прямое авиасообщение между Москвой и Веной

Как следует из опубликованного на сайте перевозчика расписания, прямые перелеты в Вену выполняются по понедельникам и четвергам из московского аэропорта Домодедово. Стоимость авиабилета туда-обратно в ноябре составляет около 33 тыс. рублей (без багажа).

Австрия 1 августа разрешила россиянам въезд на свою территорию, но с целью туризма это сделать нельзя. Согласно информации на сайте посольства страны в Москве, посетить Австрию можно дипломатам, сотрудникам международных организаций, деловым путешественникам, с целями учебы.

По прибытии им понадобится отрицательный тест ПЦР на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа. В качестве альтернативы можно пройти 10-дневный карантин – его можно прекратить заранее, если сдать тест на COVID-19, и придет отрицательный результат.

Из правил есть исключения. Так, дети в возрасте до 10 лет освобождаются от обязательств по сдаче теста на COVID-19. Транзит через Австрию, в том числе по ее территории, также разрешен без ограничений при условии немедленного выезда из страны. Возможна смена транспорта (с самолета на поезд, автобус, такси – необходимо иметь подтвержденное бронирование билетов).

Кроме того, не нужны тесты и карантин тем, кто прибывает с целью лечения (по значимой причине) либо по серьезным семейным обстоятельствам.

В августе прямые рейсы в Вену из Минска возобновил белорусский авиаперевозчик Belavia.