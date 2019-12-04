Высокий стиль. Как почувствовать себя суперагентом в Церматте

Самый фотографируемый пик Европы — Маттерхорн — начинает подмигивать путешественникам еще по пути на горнолыжный Церматт. Гора то прячется за новым поворотом ведущей сюда железной дороги, то буквально впивается в небо своей треугольной вершиной, точно зуб гигантского мегалодона. Впрочем, в панорамных окнах Glacier Express, идущего в Церматт из Санкт-Морица, показывают только тизер — всю картину целиком увидит лишь тот, кто доберется до конца маршрута. Жанром фильма, скорее всего, будет шпионский детектив, вроде сериала «Ночной администратор», который снимали как раз в Церматте.

Здесь все давным-давно сложилось идеально подходящим образом. Старинные дома, отели и рестораны с богатой историей, фамильные драгоценности, публика, точно сошедшая с рекламных проспектов, фланирует между бутиками. Чем не антураж для фильма про суперагента?Даже единый проездной на весь швейцарский транспорт (Swiss Travel Pass), благодаря которому большинство путешественников и добираются сюда, кроме поезда дает право на неограниченные поездки еще и на швейцарских кораблях и автобусах. Так что пожелай вы встретиться со своим связным, замести следы — не проблема.



Фото: Дмитрий Тельнов

Пути отхода в случае провала здесь тоже под рукой, хоть и расположены, как в присказке, «за горами». Всего несколько подъемников, пара спусков на лыжах или доске, и вот вы уже в другой стране — в Италии, где Маттерхорн зовут Монте Червино. Причем, зоны катания этих двух горнолыжных курортов (Церматт и Червиния) доступны по одному скипассу! Так что, скорее всего, вы окажетесь в этих местах не со шпионскими, а со спортивными целями. Ведь трассы здесь найдутся на любой вкус, точно девушки у Бонда, а их количеству агент 007 даже позавидует.

Церматт — образцовый курорт, куда запросто можно приехать в полноценный отпуск и не заскучать в одном месте: одних только подготовленных трасс здесь на 360 км. Зона катания Rothorn понравится новичкам, Gornergrat оценят те, кто уже бывал в горах и катается уверенно, а Matterhorn Glacier Paradise подойдет тем, кому и Маттерхорна окажется мало — отсюда открывается панорама сразу на 38 пиков выше 4000 м.

В Церматте возможно все, было бы желание. Ночное катание под луной каждое полнолуние? Пожалуйста. First track для тех, кто любит встать пораньше и прокатиться первым по вельвету, выглаженному ратраками за ночь до идеального состояния? Не проблема. Сноупарки? Есть и они. Не жалуете тех, кто гоняет по склонам со скоростью гоночного авто? Специально для вас здесь есть спуски, где скорость ограничена 30 км/ч. Хотите, наоборот, пощекотать себе нервы? Ваш выбор — хелиски. Не катаетесь вовсе? Совершите тур по местным гастрономическим ресторанам, ведь их здесь столько, что Церматт можно запросто считать недурным направлением для гурманов. Или садитесь в гондолу с красными буквами VIP на борту. Внутри вас ждет бутылка охлажденного шампанского и возможность насладиться одним из лучших горных ландшафтов, который только можно найти в Альпах.



Фото: Дмитрий Тельнов

Поездка еще не успеет подойти к концу, а вы уже будете планировать сиквел своего отпуска в Церматте. Ведь познав эталон, сложно размениваться на компромиссы.