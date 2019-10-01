Я люблю театр. Куда мне съездить этой осенью?

История официального театра в России начинается именно в Северной столице: в 1756 году императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении здесь первого Российского театра. Сегодня театральная жизнь города бурлит новыми постановками и фестивалями (с 13 ноября по 16 декабря пройдет фестиваль нового европейского театра NEW). Но многие по-прежнему приезжают сюда ради двух главных театральных достопримечательностей – Мариинки и Михайловского театра.

Роскошная сцена Мариинского театра была свидетельницей мировых премьер опер Мусоргского, Чайковского, Прокофьева, Римского-Корсакова, а сегодня здесь все чаще можно увидеть новаторские постановки классических произведений. На сцене Императорского Михайловского театра до революции выступали в основном французские и немецкие актеры (Иоганн Штраус нередко дирижировал оркестром), а после 1920-х годов именно здесь зарождалась советская опера. Новый сезон здесь открывается как любимой классикой, так и современными трактовками оперы и балета.