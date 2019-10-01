Я люблю театр. Куда мне съездить этой осенью?

Вена
Кажется, сам воздух в австрийской столице звенит музыкой барокко, а когда речь заходит о Венской государственной опере, сердце любого ценителя классической музыки начинает биться в такт арии Лепорелло. Как раз с «Дон Жуана» начинается история Венской оперы – на торжественном открытии в 1869 году в присутствии императора Франца Иосифа с супругой исполняли именно это произведение Моцарта. Сегодня в репертуаре оперные постановки и балет, а на площадке на крыше проходят специальные постановки для детей. Для тех, кто хочет сэкономить, за полтора часа до начала представления начинается продажа стоячих мест (стоимость 2-4 евро).
Париж
Культурная жизнь французской столицы а выходит далеко за рамки классики – тут и кабаре, и новая драма, и современная опера Бастилии, которая считается крупнейшей в стране. Но, конечно, опера Гарнье, основанная в 1862 году, остается мировым эталоном – как в области оперы и театра, так и в области архитектуры (дворец выполнен в стиле боз-ар или, как его еще называют, «стиле Наполеона III»). Побывать внутри – все равно, что оказаться внутри гигантской шкатулки с драгоценностями. Вот лишь некоторые из них – гигантская парадная лестница, выложенная разноцветным мрамором, с расписным потолком, роскошное театральное фойе с видом на Оперный проспект, ротонда Зеркального салона и знаменитый плафон с росписью Марка Шагала.
Санкт-Петербург
История официального театра в России начинается именно в Северной столице: в 1756 году императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении здесь первого Российского театра. Сегодня театральная жизнь города бурлит новыми постановками и фестивалями (с 13 ноября по 16 декабря пройдет фестиваль нового европейского театра NEW). Но многие по-прежнему приезжают сюда ради двух главных театральных достопримечательностей – Мариинки и Михайловского театра.
Роскошная сцена Мариинского театра была свидетельницей мировых премьер опер Мусоргского, Чайковского, Прокофьева, Римского-Корсакова, а сегодня здесь все чаще можно увидеть новаторские постановки классических произведений. На сцене Императорского Михайловского театра до революции выступали в основном французские и немецкие актеры (Иоганн Штраус нередко дирижировал оркестром), а после 1920-х годов именно здесь зарождалась советская опера. Новый сезон здесь открывается как любимой классикой, так и современными трактовками оперы и балета.
Для всех театралов, планирующих визит в Санкт-Петербург, идеальным вариантом размещения станет Dom Boutique Hotel. До конца ноября при бронировании в отеле билетов в Мариинский или Михайловский театр гостей ждёт гастрономический подарок – театральный винный сет. Это своеобразный аперитив перед походом в театр, разработанный шеф-поваром специально для поклонников балета и оперы, а на ресепшн гостям предложат стильный театральный бинокль. Еще один приятный бонус – возможность бесплатного позднего выезда.