Эверест в сентябре откроется для туристов

Туристический департамент Непала объявил, что откроет Гималаи, в том числе самую высокую вершину мира, Эверест, для альпинистов на осенний сезон. Непал уже принимает заявки на покорение вершины, которая будет доступна с сентября по ноябрь.

Пешие походы и альпинизм запрещены в Непале с марта, а отсутствие туристов в пик сезона в апреле и мае нанесло огромный ущерб зависящей от туризма экономике страны. Считается, что около 200 000 шерпов, гидов и носильщиков пострадали от нехватки прибывающих альпинистов.

21 июля в стране был отменен общенациональный карантин, а с 30 июля открылись отели и рестораны. С 17 августа Непал возобновляет международные рейсы.

По официальным данным, за время пандемии в Непале было выявлено 21 390 случаев коронавирусной инфекции, погибли 60 человек.

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