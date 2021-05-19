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Путешествия

Евросоюз открывает границы для привитых от коронавируса туристов

Анастасия Баринова
19 мая 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Туристы, не имеющие прививки, могут путешествовать при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Европейский Союз постепенно возвращает возможности для путешествий: гражданам стран, не входящих в ЕС, теперь разрешено перемещаться по Европе при соблюдении ряда условий. Одновременно было окончательно одобрено введение так называемых COVID-паспортов, которые позволят привитым туристам посещать ту или иную страну без карантинов и тестов. 

Единый шаблон еще не утвержден, и до его появления люди могут путешествовать на тех же условиях при наличии сертификата, выданного в стране, где была проведена вакцинация. С момента получения второй дозы должно пройти не менее двух недель. 

Для поездки в ЕС турист должен быть привит следующими вакцинами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник-V» и китайская Sinopharm в этот список не вошли, но ЕС готов его расширить, как только будет получено одобрение со стороны ВОЗ. Те, кто привит ими, либо же вообще не прошел вакцинацию, сможет въехать, предоставив свежий отрицательный тест ПЦР.

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Это большой шаг: до сих пор большинство европейских стран запрещали въезд «по несущественным причинам» (к ним относится туризм) негражданам ЕС. Новым правилом могут воспользоваться не все жители «стран, не входящих в ЕС», а только тех, которые считаются «странами с низким уровнем риска» – там, где уровень заражения коронавирусом составляет менее 100 случаев на 100 000 человек. 

На настоящий момент  в США фиксируется 35 случаев на 100 000 человек, в Великобритании – 44. Полный список на основе текущей статистики будет обнародован в конце недели, и он будет постоянно пересматриваться. Если в том или ином государстве кривая заболеваемости снова поползет вверх, страна будет из списка исключена. Если ее жители и будут допущены к путешествиям в ЕС – им придется сдавать ПЦР-тест независимо от того, были они вакцинированы или нет.

А в Китае уже созданы «паспорта здоровья» с информацией о прививках и антителах.

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