Евросоюз открывает границы для привитых от коронавируса туристов

Европейский Союз постепенно возвращает возможности для путешествий: гражданам стран, не входящих в ЕС, теперь разрешено перемещаться по Европе при соблюдении ряда условий. Одновременно было окончательно одобрено введение так называемых COVID-паспортов, которые позволят привитым туристам посещать ту или иную страну без карантинов и тестов.

Единый шаблон еще не утвержден, и до его появления люди могут путешествовать на тех же условиях при наличии сертификата, выданного в стране, где была проведена вакцинация. С момента получения второй дозы должно пройти не менее двух недель.

Для поездки в ЕС турист должен быть привит следующими вакцинами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник-V» и китайская Sinopharm в этот список не вошли, но ЕС готов его расширить, как только будет получено одобрение со стороны ВОЗ. Те, кто привит ими, либо же вообще не прошел вакцинацию, сможет въехать, предоставив свежий отрицательный тест ПЦР.