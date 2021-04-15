Федор Конюхов планирует пересечь Тихий океан на катамаране на солнечных батареях

Катамаран, на котором Конюхов отправится в одиночное плавание, спроектированный английским дизайнером Филом Моррисоном, сделан из углепластика и способен выдержать шторм в восемь баллов. Солнечные батареи, установленные на катамаране, российского производства.

Путешественник намерен привлечь внимание к проблемам энергосбережения, защите окружающей среды и на развитие инновационных технологий. Во время своего перехода Конюхов будет ввести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана. Катамаран будет оснащен специальной установкой проточного типа и комплектом сменных фильтров, позволяющих улавливать микрочастицы пластика размером от 200 мкм до 1,5 мм и более. Собранные образцы и видеоматериалы будут переданы для изучения и интерпретации научному партнеру экспедиции — Институту океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук.

Запастись достаточным количеством пресной воды для перехода длительностью до 100 дней невозможно, поэтому на борту будет установлен опреснитель морской воды, работающий на энергии солнца. Рацион путешественника будет состоять из нескольких типов сублимированного питания — легкого, калорийного, проверенного во многих экспедициях.