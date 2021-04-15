Федор Конюхов планирует пересечь Тихий океан на катамаране на солнечных батареях
Федор Конюхов готовится к одиночному плаванию через Тихий океан на катамаране NOVA на солнечных батареях и электрической тяге. Катамаран NOVA — маломерное двухкорпусное судно океанского класса, длиной 11 и шириной 7 метров, способное развить скорость до 5-7 узлов.
Длина маршрута от Чили до Австралии составит порядка 9 тысяч морских миль (более 16,6 тысяч километров). Старт перехода, который продлится около 100 дней, запланирован из города Вальпараисо (Чили) в декабре 2021 года. Финиширует путешественник в австралийском Брисбене.
Катамаран, на котором Конюхов отправится в одиночное плавание, спроектированный английским дизайнером Филом Моррисоном, сделан из углепластика и способен выдержать шторм в восемь баллов. Солнечные батареи, установленные на катамаране, российского производства.
Путешественник намерен привлечь внимание к проблемам энергосбережения, защите окружающей среды и на развитие инновационных технологий. Во время своего перехода Конюхов будет ввести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана. Катамаран будет оснащен специальной установкой проточного типа и комплектом сменных фильтров, позволяющих улавливать микрочастицы пластика размером от 200 мкм до 1,5 мм и более. Собранные образцы и видеоматериалы будут переданы для изучения и интерпретации научному партнеру экспедиции — Институту океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук.
Запастись достаточным количеством пресной воды для перехода длительностью до 100 дней невозможно, поэтому на борту будет установлен опреснитель морской воды, работающий на энергии солнца. Рацион путешественника будет состоять из нескольких типов сублимированного питания — легкого, калорийного, проверенного во многих экспедициях.
В марте стало известно, что ближайшим проектом Федора Конюхова будет экспедиция к Северному полюсу. Там он разобьет полярную станцию и пробудет около двух недель. Путешествие запланировано на июль 2021 года.
Федор Конюхов, российский путешественник, писатель, художник и протоиерей РПЦ, в одиночку совершил пять кругосветных плаваний. Он первым в мире достиг пяти полюсов нашей планеты: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов).