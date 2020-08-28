Федор Конюхов поднимется на воздушном шаре в стратосферу с озера Баскунчак

«Цель полета на воздушном шаре с озера Баскунчак — поставить мировой рекорд. Красивые очень места там, однако нужно учитывать близость границы с Казахстаном и необходимость согласования с этой страной такого полета. Сейчас прорабатываются все организационные моменты», — сказал собеседник агентства, уточнив, что уже до конца года полет может состояться.

В компании «Руссоль», которая ведет добычу на озере Баскунчак, агентству сообщили, что получили обращение от путешественника с предложением содействовать в организации полета и уже лично встречались в Федором Конюховым. В компании ожидают получения от инициаторов мероприятий подробных технических параметров полета в самое ближайшее время.

«Озеро очень живописно, это белоснежное пространство. И старт с его берега будет очень эффектным», — отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день рекорд по высоте подъема на воздушном шаре за индусом Виджайпату Синганья: в 2005 году пилоту из Индии удалось подняться на 21 тысячу метров.

Озеро Баскунчак находится в Ахтубинском районе Астраханской области. Его протяженность более 100 км. Это одно из самых насыщенных солью озер в мире. Его разработка ведется более 130 лет. По данным Минпрома региона, питание озера Баскунчак происходит, главным образом, за счет многочисленных источников, впадающих в Баскунчак. Эти источники ежегодно приносят в озеро до 2 млн тонн солей. Мощность пластов которой составляет 20-50 метров, а в недрах земли на месте озера обнаружены залежи каменной соли, уходящие на глубину до 10 км. Таким образом, можно сказать, что запасы соли в озере Баскунчак практически неисчерпаемые.