Федор Конюхов разобьет полярную станцию на Северном полюсе

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов присоединится к экспедиционному круизу Poseidon Expeditions и отправится к Северному полюсу на самом большом и мощном в мире ледоколе с пассажирами на борту — «50 лет Победы».

Судно уйдет в плавание 11 июля 2021 года из Мурманска. Достигнув самой верхней точки планеты, путешественник совместно с командой Poseidon Expeditions разобьет лагерь, оборудует мини-полярную станцию, где останется заниматься наукой в одиночестве, пока ледокол продолжит экспедиционный круиз и вернется в порт по расписанию.

В планах Конюхова — изучение интенсивности таяния льдов и маршруты их дрейфа, а также проведение анализов на наличие микропластика на Северном полюсе. Заказчиками исследования стали Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН и Арктический и антарктический НИИ в Санкт-Петербурге.

Путешественник проведет на льду около двух недель, за это время дрейф может составить до 100 км. Конюхова подберет следующая круизная экспедиция ледокола «50 лет Победы», говорится в пресс-релизе Poseidon Expeditions.