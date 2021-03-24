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Путешествия

Федор Конюхов разобьет полярную станцию на Северном полюсе

National Geographic Россия
24 марта 2021
Федор Конюхов
Фото: Wikimedia Commons
Путешественник пробудет на ней в течение двух недель в полном одиночестве.

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов присоединится к экспедиционному круизу Poseidon Expeditions и отправится к Северному полюсу на самом большом и мощном в мире ледоколе с пассажирами на борту — «50 лет Победы».

Судно уйдет в плавание 11 июля 2021 года из Мурманска. Достигнув самой верхней точки планеты, путешественник совместно с командой Poseidon Expeditions разобьет лагерь, оборудует мини-полярную станцию, где останется заниматься наукой в одиночестве, пока ледокол продолжит экспедиционный круиз и вернется в порт по расписанию.

В планах Конюхова — изучение интенсивности таяния льдов и маршруты их дрейфа, а также проведение анализов на наличие микропластика на Северном полюсе. Заказчиками исследования стали Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН и Арктический и антарктический НИИ в Санкт-Петербурге.

Путешественник проведет на льду около двух недель, за это время дрейф может составить до 100 км. Конюхова подберет следующая круизная экспедиция ледокола «50 лет Победы», говорится в пресс-релизе Poseidon Expeditions.

«Я очень давно хотел организовать собственную, скажем так, микро-полярную станцию. В процессе я смогу лучше изучить дрейфы льдов, замерять наличие микропластика в Северном Ледовитом океане. А заодно — написать несколько картин: до этого были только зарисовки. И одиночество в этом месте меня совершенно не пугает, я люблю льды, люблю Северный полюс. А изучить всё это не так просто, но благодаря Клубу полярных путешествий Poseidon Expeditions и их атомному ледоколу становится реальным», — Федор Конюхов.

Клуб полярных путешествий Poseidon Expeditions уже более 20 лет показывает и рассказывает международному сообществу об уникальности таких труднодосягаемых полярных регионов Земли, как Арктика, Антарктика и Северный полюс.

Федор Конюхов, российский путешественник, писатель, художник и протоиерей РПЦ, в одиночку совершил пять кругосветных плаваний. Он первым в мире достиг пяти полюсов нашей планеты: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов).

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