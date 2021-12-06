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Путешествия

Фестиваль света в Санкт-Петербурге: где посмотреть онлайн

National Geographic Россия
06 декабря 2021
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Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
У всех поклонников Санкт-Петербурга будет возможность увидеть онлайн одно из самых ярких событий уходящего года. Сегодня в Северной столице пройдет грандиозный Фестиваль света. Узнали о подробностях этого светового шоу.

В Санкт-Петербурге готовятся эффектно завершить туристский сезон-2021. Под девизом «Чудо Света. Связь времен» 6 декабря состоится традиционный Фестиваль света, который в этом году посвящен Александру Невскому. Легендарный князь Александр Невский, чей 800-летний юбилей празднуется в этом году, станет главным героем световизуальных композиций.

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Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

Световая проекция будет рекордной

В 2021 году Фестиваль света установит новый рекорд по самой большой протяженности световой проекции: она составит 1244 метра. В волшебной игре света, тени и огней работы художников отразят основные традиции города на Неве, исторические вехи его становления, культуру и современные достижения, классическое наследие России и научный прогресс.

Где можно посмотреть трансляцию светового шоу

Фестиваль света пройдет в онлайн формате. По информации Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, зрители России и других стран могут наблюдать за световым шоу, подключившись к трансляции на официальном городском туристском портале Visit Petersburg по ссылке с 18.00; в ночь с 6 по 7 декабря 2021 года – на федеральном телевизионном канале «Пятый канал» в 00:30.

В Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга напоминают, что городское световое шоу «Чудо света» проходит в Петербурге с 2016 года. В 2018 году Фестиваль вошел в топ-200 событий России. Ему был присвоен статус «Национального события 2018». В 2019 году Фестиваль был отмечен Гран-При национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма.

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