Фестиваль света в Санкт-Петербурге: где посмотреть онлайн

Фестиваль света пройдет в онлайн формате. По информации Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, зрители России и других стран могут наблюдать за световым шоу, подключившись к трансляции на официальном городском туристском портале Visit Petersburg по ссылке с 18.00; в ночь с 6 по 7 декабря 2021 года – на федеральном телевизионном канале «Пятый канал» в 00:30.