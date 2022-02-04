Филиппины остаются закрытыми для привитых россиян

Страна не признала российские сертификаты о вакцинации (и наоборот).

Информация о возможности путешествия на Филиппины вакцинированных туристов из России не подтвердилась. 28 января власти озвучили список новых требований к гостям страны. В соответствии с приказом IATF № 408 (s.1960) и внесенными в него поправками, с 10 февраля 2022 года система деления государств по «цветам» (уровням опасности) отменяется. Полностью вакцинированным иностранцам из списка стран, для которых действует безвизовый режим, «разрешается посещать Филиппины».

Филиппины открылись для вакцинированных туристов из России читать

Поскольку Россия входит в безвизовый список, турбизнес сделал вывод об открытии Филиппин. Представители посольства опровергли информацию: для въезда необходимо взаимное признание сертификатов о вакцинации, а этот вопрос в настоящее время не решен.

«Основным критерием признания иммунизации пассажира филиппинскими профильными ведомствами является наличие одного из признаваемых местными властями цифровых сертификатов о вакцинации: выданных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), филиппинских документов (VaxCertPH), а также выданных компетентными органами иностранных государств, признавших на основе принципа взаимности указанные филиппинские сертификаты или разрешенные специальным указанием Межведомственной комиссии по борьбе с инфекционными заболеваниями. На конец января 2022 года в этот перечень входят 30 стран, и России среди них нет».

Таким образом российские граждане, имеющие сертификаты о вакцинации «Спутником V», пока не смогут рассчитывать на свободный въезд в страну. Более того: правительство Филиппин уже анонсировало планы полностью запретить въезд с 16 февраля непривитым иностранцам (а до взаимного признания сертификатов и привитые «Спутником» будут считаться таковыми). До этого момента привитые россияне могут приехать на Филиппины на условии прохождения карантина и сдачи тестов, что в общей сложности займет 14 дней.

Узнайте о странах, которые действительно пускают туристов, вакцинированных «Спутником V».