Филиппины открылись для вакцинированных туристов из России

Спустя два года после закрытия границ Филиппины возвращают возможность въезда с туристическими целями. 28 января власти озвучили список новых требований к гостям страны. В соответствии с приказом IATF № 408 (s.1960) и внесенными в него поправками, с 10 февраля 2022 года система деления государств по «цветам» (уровням опасности) отменяется. Полностью вакцинированным иностранцам из списка стран, для которых действует безвизовый режим, можно посещать Филиппины.

Граждане России смогут въехать на Филиппины без виз и карантина с соблюдением нескольких условий. У всех пассажиров – и вакцинированных, и невакцинированных – перед посадкой на рейс должна быть на руках справка с отрицательным результатом ПЦР-теста. Тест должен быть выполнен не ранее, чем за 48 часов до отправления из страны происхождения. Ассоциация туроператоров России обращает особое внимание на этот важный нюанс для стыковочных перелетов.