Филиппины открылись для вакцинированных туристов из России

Спустя два года после закрытия границ Филиппины возвращают возможность въезда с туристическими целями. 28 января власти озвучили список новых требований к гостям страны. В соответствии с приказом IATF № 408 (s.1960) и внесенными в него поправками, с 10 февраля 2022 года система деления государств по «цветам» (уровням опасности) отменяется. Полностью вакцинированным иностранцам из списка стран, для которых действует безвизовый режим, можно посещать Филиппины.
Граждане России смогут въехать на Филиппины без виз и карантина с соблюдением нескольких условий. У всех пассажиров – и вакцинированных, и невакцинированных – перед посадкой на рейс должна быть на руках справка с отрицательным результатом ПЦР-теста. Тест должен быть выполнен не ранее, чем за 48 часов до отправления из страны происхождения. Ассоциация туроператоров России обращает особое внимание на этот важный нюанс для стыковочных перелетов.
Турист, полностью вакцинированный от COVID-19, будет освобожден от карантина. Сертификат будет проверен еще до посадки на рейс. Страна признает не только вакцины, одобренные ВОЗ, но также «Спутник V». Вакцина «Спутник Лайт» на Филиппинах одобрена только как бустер, и для въезда в страну в качестве единственной прививки она не подойдет.
Посетить Филиппины также смогут непривитые или не полностью вакцинированные туристы, но им придется отправиться на карантин в обсерваторе. Если на 5-й день тест будет отрицательным, из обсерватора можно переехать на карантин в отель или апартаменты, но в любом случае первые 14 дней после прибытия в страну будут проведены в тех или иных четырех стенах.
Это новое правило вряд ли поможет непривитым туристам насладиться отдыхом на Филиппинах: известно, что правительство готовит дополнение к постановлению, в рамках которого с 16 февраля въезд без сертификата о вакцинации будет запрещен.
Филиппины нередко рассматриваются как направление семейного отдыха, но в нынешних условиях с этим могут быть проблемы. Дети до 12 лет, если они следуют в сопровождении вакцинированных взрослых, карантину не подлежат. Однако в отношении непривитых россиян 12-17 лет будет действовать правило о карантине. Таким образом, эта категория россиян не сможет сейчас воспользоваться бескарантинным режимом на Филиппинах, даже если их родители вакцинированы. Более того: с 16 февраля им вообще может быть запрещен въезд.
У Филиппин с Россией действует безвизовый режим. Загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев на момент прибытия. Также необходимо иметь обратный билет или билет на другой рейс из Филиппин в третью страну.
Все больше стран начинает открываться для туристов. Среди них – Великобритания.