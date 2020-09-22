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Путешествия

Финляндия смягчила ограничения на въезд для туристов, но России это пока не касается

National Geographic Россия
22 сентября 2020
Хельсинки
Фото: needpix.com
Эксперт в области туризма оценила перспективы открытия границ между странами.

С сентября Финляндия смягчила ограничения на въезд для туристов из так называемого «красного списка» стран. О том, почему для россиян соседнее государство остается закрытым, рассказала кандидат политических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС Елизавета Пронякина.

По мнению эксперта, для Генерального консульства Финляндии главный фактор рассмотрения вопроса об открытии границ — коэффициент заболеваемости коронавирусом. А в Российской Федерации на сегодняшний день по-прежнему наблюдается медленный, но стабильный рост случаев заражения. Как подчеркивает Пронякина, ситуация кардинально изменится лишь после того, как болезнь в России пойдет на спад.

«Пока рано говорить о том, что наша страна справилась с пандемией. Число заболевших по-прежнему составляет около шести тысяч человек в сутки. Естественно, Финляндия опасается большого туристического потока россиян, успевших за время изоляции соскучиться по привычному отдыху и шопингу», — Елизавета Пронякина.

При этом, по оценке кандидата политических наук, уменьшение количества туристов из России и, в частности, из Санкт-Петербурга, сказалось на экономике финских городов, расположенных вблизи российской границы.

Однако, по словам Пронякиной, выбирая между политикой, экономикой и безопасностью, финское руководство выбрало безопасность собственных граждан, поэтому у Генконсульства Финляндии в настоящий момент остаются одни из самых жестких эпидемиологических критериев для открытия границ.

Эксперт уверена, что после официального открытия границ, российским туристам не стоит беспокоиться — сильных ограничений в визовой политике Финляндии и в самой сфере предоставляемых услуг не ожидается.

«Стоит ожидать, что от въезжающих попросят дополнительных гарантий — финансовых или медицинских. Может подорожать медицинская страховка для туристов или в ней появится специальный пункт — страхование в случае обнаружения у человека коронавируса. Вероятно, изменятся правила пребывания на территории страны, а вот сама сфера услуг — вряд ли. Санитарные ограничения, например, необходимость соблюдать дистанцию или обрабатывать руки санитайзерами при посещении магазинов, будут распространяться на всех — как туристов, так и граждан страны Суоми», — заключила Пронякина.

Финляндия приняла решение с 19 сентября открыть границу для ряда стран, в том числе Швеции и Германии. Это решение призвано спасти зимний туристический сезон в стране.

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