Финляндия смягчила ограничения на въезд для туристов, но России это пока не касается

При этом, по оценке кандидата политических наук, уменьшение количества туристов из России и, в частности, из Санкт-Петербурга, сказалось на экономике финских городов, расположенных вблизи российской границы.

Однако, по словам Пронякиной, выбирая между политикой, экономикой и безопасностью, финское руководство выбрало безопасность собственных граждан, поэтому у Генконсульства Финляндии в настоящий момент остаются одни из самых жестких эпидемиологических критериев для открытия границ.

Эксперт уверена, что после официального открытия границ, российским туристам не стоит беспокоиться — сильных ограничений в визовой политике Финляндии и в самой сфере предоставляемых услуг не ожидается.

«Стоит ожидать, что от въезжающих попросят дополнительных гарантий — финансовых или медицинских. Может подорожать медицинская страховка для туристов или в ней появится специальный пункт — страхование в случае обнаружения у человека коронавируса. Вероятно, изменятся правила пребывания на территории страны, а вот сама сфера услуг — вряд ли. Санитарные ограничения, например, необходимость соблюдать дистанцию или обрабатывать руки санитайзерами при посещении магазинов, будут распространяться на всех — как туристов, так и граждан страны Суоми», — заключила Пронякина.

Финляндия приняла решение с 19 сентября открыть границу для ряда стран, в том числе Швеции и Германии. Это решение призвано спасти зимний туристический сезон в стране.