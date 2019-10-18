Финляндия будет выдавать россиянам шенгенские мультивизы на 5 лет

«Со 2 февраля 2020 года вступает в силу новый визовый кодекс ЕС, в рамках которого страны Евросоюза могут выдавать россиянам более длительные визы. В частности, Генконсульство Финляндии начнет оформлять многократные визы сроком действия 5 лет – при условии, что у заявителя уже была финская виза на 2 года, и она была использована по всем правилам без нарушений», — сообщает АТОР со ссылкой на начальника визового отдела Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Аннели Нуммелин.

Сейчас право на пятилетнюю визу Финляндии имеют представители национальных и региональных правительств и парламентов, члены верховных судов, их супруги и несовершеннолетние дети, а также супруги и дети лиц, у которых помимо российского есть гражданство Евросоюза.

Кроме того, со 2 февраля подавать документы на визу заявители смогут за шесть месяцев до предполагаемой поездки, а не за три месяца, как это принято сейчас.

Нуммелин добавила, что за девять месяцев 2019 года петербургское консульство оформило почти столько же виз (535 тысяч), как за весь 2018 год (почти 545 тысяч). По прогнозам, в 2019 году количество заявлений на финский шенген в Санкт-Петербурге увеличится примерно на 30 процентов и достигнет 700 тысяч.