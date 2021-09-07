Где отдыхали россияне летом 2021 года

Среди зарубежных направлений (их сейчас для российских туристов открыто более 40) лидером с огромным отрывом от других стран стала Турция. До конца года здесь можно ждать до 4,5 млн российских туристов, в высокий летний сезон на турецкие курорты было совершено 2,3-2,4 млн поездок граждан РФ.

Популярность Турции обусловлена в том числе и тем, что это единственное массовое туристическое направление, откуда из РФ разрешены чартеры, а полетная программа охватывает несколько десятков городов.

На втором месте располагается Абхазия, куда летом съездили около 700 тысяч россиян. Кипр — третий с 250 тысячами туристов. В десятку также вошли ОАЭ, Египет, Хорватия, Мальдивы, Куба, Греция и Тунис.