Где отдыхали россияне летом 2021 года
В ходе брифинга в пресс-центре «Национальной службы новостей» исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе подвела предварительные итоги летнего сезона 2021 года, назвала лидирующие направления и рассказала о тенденциях туристического спроса.
Самым востребованным направлением лета 2021 года стала Россия. По предварительной оценке Аналитической службы АТОР, на массовых туристических направлениях (Краснодарский край, Крым, Кавминводы, Калининградская область) россияне совершили более 20 миллионов поездок.
Среди зарубежных направлений (их сейчас для российских туристов открыто более 40) лидером с огромным отрывом от других стран стала Турция. До конца года здесь можно ждать до 4,5 млн российских туристов, в высокий летний сезон на турецкие курорты было совершено 2,3-2,4 млн поездок граждан РФ.
Популярность Турции обусловлена в том числе и тем, что это единственное массовое туристическое направление, откуда из РФ разрешены чартеры, а полетная программа охватывает несколько десятков городов.
На втором месте располагается Абхазия, куда летом съездили около 700 тысяч россиян. Кипр — третий с 250 тысячами туристов. В десятку также вошли ОАЭ, Египет, Хорватия, Мальдивы, Куба, Греция и Тунис.
По словам Ломидзе, из-за ограниченности авиаперевозки подавляющего большинства открытых сегодня для россиян зарубежных направлений по ценам сместились в дорогой сегмент. Рост цен, кроме Турции, на большинстве из них составил 30 до 70% по сравнению с 2019 годом. Из массовых эти страны для россиян фактически превратились или превращаются в премиальные по ценовому уровню направления, и это один из главных трендов сезона.