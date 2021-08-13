Где покататься на морских американских горках: видео

По этой причине аттракцион Bolt Ultimate Sea Coaster на борту Carnival Mardi Gras не смог принять первых гостей в назначенную дату — 14 ноября 2020 года. Теперь же ситуация начинает возвращаться к норме, и судно вместимостью 6 500 пассажиров с 31 июля приступило к выполнению рейсов. Его главная достопримечательность также готова к работе.

По утверждению оператора, это первые в мире американские горки на море. 244-метровая трасса возведена на верхней палубе и охватывает эту часть судно по периметру. Ее самая высокая точка — 57 метров над уровнем моря. Отсюда открываются великолепные морские пейзажи.