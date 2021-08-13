Где покататься на морских американских горках: видео

До начала пандемии круизы были в числе самых популярных видов путешествий, и между операторами шла конкуренция за привлечение пассажиров. Так стали появляться «самые огромные» лайнеры, на борту которых создавались целые развлекательные города.
В 2020 году выяснилось, что круизные суда с их системами вентиляции являются особенно опасным местом с точки зрения распространения коронавируса. Лайнеры в полном составе уходили на карантин, и даже если бы перемещения между странами не были запрещены — снижение спроса все равно оставило бы компании без клиентов.
По этой причине аттракцион Bolt Ultimate Sea Coaster на борту Carnival Mardi Gras не смог принять первых гостей в назначенную дату — 14 ноября 2020 года. Теперь же ситуация начинает возвращаться к норме, и судно вместимостью 6 500 пассажиров с 31 июля приступило к выполнению рейсов. Его главная достопримечательность также готова к работе.
По утверждению оператора, это первые в мире американские горки на море. 244-метровая трасса возведена на верхней палубе и охватывает эту часть судно по периметру. Ее самая высокая точка — 57 метров над уровнем моря. Отсюда открываются великолепные морские пейзажи.
🎢 🚢 Ok. Onto the fun stuff. It’s time for BOLT! Ultimate Sea Coaster! We’re heading to the ribbon cutting ceremony and then hopefully ride it. @CarnivalCruise #ChooseFun pic.twitter.com/QJzaReiD9t— ThrillGeek (@thrillgeek) July 30, 2021
Американские горки посреди моря — особенный аттракцион. Работа конструкций такого типа основана на силе тяжести, которая отправляет любителей острых ощущений вниз по трассе, полной изгибов и петель. Все повороты спроектированы так, чтобы у самих горок хватало импульса поддерживать это движение. Но качка судна требует иного подхода: горки с гравитационным двигателем здесь невозможны, поэтому трасса Bolt не имеет крутых петель. Кабинка, рассчитанная на двоих человек, перемещается со скоростью до 65 км/ч, притом первый пассажир имеет возможность контролировать скорость.
Необычной и неприятной инновацией стало платное пользование аттракционом. Обычно в круизные пакеты включены все услуги такого рода, но в данном случае Carnival Cruise Line стремится хоть немного компенсировать убытки от годового простоя.