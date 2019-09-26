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Путешествия

Германское подразделение Thomas Cook объявило о банкротстве

Интерфакс
26 сентября 2019
Thomas Cook
Фото: Bruno Geiger Airplane Pictures and Collection/flickr.com
С понедельника аннулированы все ранее проданные туры.

Thomas Cook GmbH, германская «дочка» заявившего о ликвидации британского туроператора Thomas Cook, также объявила о банкротстве.

Судьба других связанных с Thomas Cook германских туркомпаний – Neckermann Reisen, Oger Tours и Bucher Reisen – остается неясной.

Основной задачей Thomas Cook GmbH сейчас является возвращение домой туристов. Для этого, по всей видимости, будут использоваться средства Zurich Insurance, которая в обязательном порядке страхует все поездки клиентов туркомпании.

«В настоящее время мы ведем диалог с МИД Германии, страховыми компаниями и другими партнерами с целью обеспечить упорядоченное возвращение наших гостей», – заявила глава Thomas Cook GmbH Штефани Берк.

Старейший в мире туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации. Всего у компании было около 3 тысячи офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга.

Thomas Cook переведена под контроль арбитражного управляющего, который от имени британской службы по вопросам неплатежеспособности будет наблюдать за процессом ликвидации. Банкротство туроператора затронуло более 600 тысяч туристов по всему миру, в том числе порядка 140 тысяч путешествующих из Германии.

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