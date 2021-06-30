Горная Шория: отпуск для тех, кому уже скучно в Красной Поляне

Дождливым утром я выхожу из автобуса, который привез меня в аэропорт Новокузнецка. Всего пять недель назад единственная ассоциация к слову «Кузбасс», которая приходила мне на ум — это черные треугольники, которыми мы щедро отмечали эту область в контурных картах в школе. На уроках географии, увы, не рассказывали ни о прозрачных реках, обрамленных ароматными смородиновыми кустами, ни о затерянных деревушках у подножья гор, ни о гостеприимных добрых шорцах, населяющих эти края. Да и название «Горная Шория» для меня, как и для многих, звучало скорее как словосочетание из книг Толкина, нежели реальная точка на карте.

Кажется, самое время заполнять пробелы и рассказать, почему этим летом стоит обратить свое внимание не на переполненные пляжные курорты, а на неоправданно забытую шорскую тайгу.

Поклонники горнолыжного спорта уже наслышаны о Шерегеше — в феврале 2021-го он обогнал по популярности у туристов даже известную Красную Поляну. Но, увы, о летнем отдыхе здесь пока задумываются мало. Хотя опций времяпрепровождения очень много.