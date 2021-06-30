Горная Шория: отпуск для тех, кому уже скучно в Красной Поляне

Дождливым утром я выхожу из автобуса, который привез меня в аэропорт Новокузнецка. Всего пять недель назад единственная ассоциация к слову «Кузбасс», которая приходила мне на ум — это черные треугольники, которыми мы щедро отмечали эту область в контурных картах в школе. На уроках географии, увы, не рассказывали ни о прозрачных реках, обрамленных ароматными смородиновыми кустами, ни о затерянных деревушках у подножья гор, ни о гостеприимных добрых шорцах, населяющих эти края. Да и название «Горная Шория» для меня, как и для многих, звучало скорее как словосочетание из книг Толкина, нежели реальная точка на карте.
Кажется, самое время заполнять пробелы и рассказать, почему этим летом стоит обратить свое внимание не на переполненные пляжные курорты, а на неоправданно забытую шорскую тайгу.
Поклонники горнолыжного спорта уже наслышаны о Шерегеше — в феврале 2021-го он обогнал по популярности у туристов даже известную Красную Поляну. Но, увы, о летнем отдыхе здесь пока задумываются мало. Хотя опций времяпрепровождения очень много.
Чем заняться летом в Кузбассе?
Отправиться в дог-трекинг на гору Каритшал
Подняться на гору Каритшал можно с помощью нескольких видов подъемников: есть и открытый кресельный, и закрытый на 4-6 человек. Но самое интересное происходит уже на самой вершине, где нас встретили радостным лаем пушистые проводники — хаски.
Зимой эти собаки трудятся в упряжках, участвуют в заездах и выигрывают соревнования, а летом рады прогуляться с туристами. С помощью специального снаряжения ты оказываешься привязан к псу, который тянет тебя через вязкие болота и каменистые плато вперед: банальным походом эту гонку не назовешь. Мало того, что прогулка получается необыкновенно красивой (тут и гранитные останцы Верблюды, и гора Курган с поклонным крестом), так еще и продуктивной — на следующий день ноги ноют, как после силовой тренировки… А галерея телефона забита фотографиями со счастливыми псами!
Посетить отдаленные деревни на вертолете
Усть-Анзас — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области. Попасть туда можно двумя путями: на лодке или на вертолете. Мы выбрали вертолет МИ-8 — для местных жителей это едва ли не единственный способ получить необходимые вещи с большой земли или оперативно попасть в город.
Редких туристов здесь встречают радушно. Быт местных жителей устроен скромно: до недавнего времени даже электричество было доступно всего несколько часов в день. Зато сейчас на каждом участке установлены солнечные батареи, которые хотя бы летом способны обеспечить бесперебойную работу техники.
Поселок как будто законсервировали: на берегу реки зияет в земле дыра, из которой берут глину для строительства печей, в огородах без каких-либо удобрений и химикатов колосится зелень. Хозяйки пекут в печи сладкие булочки размером с две ладони. Я попробовала одну — да только ради этого стоит побороть себя и сесть в большой и пугающий вертолет!
Поучаствовать в шаманском обряде
Здесь же, в Усть-Анзасе, можно «подглядеть» еще один древний обычай. В Горной Шории распространен религиозный синкретизм: в поселке строят церковь — но при этом в важных решениях советуются с духами. Шаман устраивает обряд, чтобы «договориться» о хорошей погоде, крепком здоровье и семейном благополучии. Считается, что духи наблюдают за нами и помогают в жизни. А чтобы связаться с ними, непременно стоит передать им угощение и несколько раз поклониться костру.
Здесь не возникает ощущения «маскарада», как это бывает в излюбленных туристами локациями. Шорцы и правда верят в происходящее и относятся к обрядам с большим уважением, требуя от туристов того же. Прежде чем подойти к священному костру, каждый должен оказать дань уважения и вести себя соответствующим образом (не скрещивать руки, не поворачиваться к пламени спиной, строго сохранять порядок шествия).
Пойти на рыбалку на горных озерах
У городского жителя понятие «рыбалка» вызывает прямую ассоциацию с молчаливой засадой в кустах на несколько дней. В Шории это получилось сделать в комфортных условиях: в искусственных озерах можно довольно быстро поймать откормленную речную форель, и здесь же — разделать и закоптить.
Пообедать в тайге и набрать трав на чай
Тайга в Кемеровской области особенная — черневая. Такое название она получила из-за темнохвойных растений, которые составляют большую часть леса. На самом деле, ее уникальность проявляется во всем: здесь сформировалась экосистема, в которой смогли сохраниться до наших дней элементы природы, существовавшей на Земле миллионы лет назад. Реликтовая тайга по составу больше всего похожа по составу на тропические дождевые леса — только представьте, и это в условиях, где зимой температура падает до -50 °C.
Прогуляться по тайге может быть проблематично: высота трав и кустарников достигает 3 метров. Чтобы забраться в глубь Шорского национального парка, мы сплавились по Кедровой реке на катамаранах. Здесь не очень глубоко — в некоторых местах нашим проводникам приходилось умело лавировать между выступающих камней, чтобы не сесть на мель.
Несколько раз мы подплывали прямо к берегу речушки, чтобы набрать ароматных листьев черной смородины. На спрятанной в глубине леса полянке собрали костер, приготовили лагман и заварили ароматный таежный чай. Все это — под бодрый аккомпанемент моросящего дождя и пищащих комаров: но разве кого-то заботят такие мелочи, когда вокруг такая красота?
Если вы думаете, что этого недостаточно, знайте — я перечислила едва ли треть приключений, которые случились со мной за неделю в Кузбассе. Шория — идеальное место для тех, кто устал от курортов Краснодарского края и попробовал все, что предлагают туроператоры Красной Поляны. Как это принято говорить? За разгрузкой от городской суеты отправляйтесь сюда: подальше от Wi-Fi соединения и поближе к природе и гостеприимному народу Горной Шории.