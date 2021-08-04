Горный пейзаж, маяк и портики: полный список новых объектов ЮНЕСКО

Франция

Кордуанский маяк, расположенный в устье Жиронды на юго-западе Франции. Построенный в 1611 году, он является старейшим действующим маяком в стране.

Германия / Австрия / Словакия

Дунайский лимес: пограничные укрепления Римской империи вдоль берегов Дуная.

Индия

– Храм Какатия – Рудрешвара (Рамаппа): главный храм Шивы в обнесенном стенами комплексе, построенном при правителях Рудрадеве и Речарле Рудре (1123–1323 гг.)

– Дхолавира: древний город Индской цивилизации на острове Кхадир, изолированный от суши в муссонный сезон. Он был населен в период 2900–1900 гг. до н. э.

Германия

– Колония художников в Дармштадте (Mathildenhöhe): комплекс памятников немецкого модерна.

– «Иерусалим на Рейне»: памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне – Шпайере, Вормсе и Майнце.

Италия

– Циклы фресок Падуи XIV века, объединенные названием «Urbs picta».

– Портики Болоньи в качестве выдающегося примера архитектурного ансамбля, который иллюстрирует одну или несколько важных фаз в истории человечества.