Горный пейзаж, маяк и портики: полный список новых объектов ЮНЕСКО
С 16 по 31 июля проходила 44-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, отложенная на год из-за пандемии. Эксперты рассмотрели 42 номинации для включения в Список всемирного наследия, 24 из которых были поданы на 2020 год, и 18 — на 2021 год. Среди них — 35 культурных объектов, 6 природных и одна смешанная (культурная и природная одновременно). По результатам сессии Список пополнило 34 объекта, а у трех расширены границы.
Турция
Городище Арслантепе: древний город на реке Тохма.
🔴 BREAKING!— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) July 26, 2021
Just inscribed as @UNESCO #WorldHeritage Site: Arslantepe Mound, #Turkey🇹🇷. Congratulations! 👏
ℹ️ https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/71VYZDpDVc
Перу
Археоастрономический комплекс Чанкильо: форт, солнечная обсерватория, жилые помещения и места для общественных собраний.
Бельгия / Нидерланды
Колонии милосердия: четыре населенных пункта, бывшие местом проведения экспериментальной социальной реформы XIX века. Тогда были предприняты попытки уменьшить уровень городской нищеты путем создания сельскохозяйственных колоний в отдаленных районах. Они включают жилые здания, фермерские дома, церкви и другие коммунальные объекты. На пике своего развития в нидерландских колониях проживало более 11000 человек, в бельгийских – 6000.
Франция
Кордуанский маяк, расположенный в устье Жиронды на юго-западе Франции. Построенный в 1611 году, он является старейшим действующим маяком в стране.
Германия / Австрия / Словакия
Дунайский лимес: пограничные укрепления Римской империи вдоль берегов Дуная.
Индия
– Храм Какатия – Рудрешвара (Рамаппа): главный храм Шивы в обнесенном стенами комплексе, построенном при правителях Рудрадеве и Речарле Рудре (1123–1323 гг.)
– Дхолавира: древний город Индской цивилизации на острове Кхадир, изолированный от суши в муссонный сезон. Он был населен в период 2900–1900 гг. до н. э.
Германия
– Колония художников в Дармштадте (Mathildenhöhe): комплекс памятников немецкого модерна.
– «Иерусалим на Рейне»: памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне – Шпайере, Вормсе и Майнце.
Италия
– Циклы фресок Падуи XIV века, объединенные названием «Urbs picta».
– Портики Болоньи в качестве выдающегося примера архитектурного ансамбля, который иллюстрирует одну или несколько важных фаз в истории человечества.
🔴 BREAKING!— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) July 28, 2021
The Porticoes of Bologna, #Italy🇮🇹, just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List! Bravo!👏
ℹ️ https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/P2twFyINUa
Испания
Исторический бульвар Пасео-дель-Прадо и парк Ретиро: расположенный в центре Мадрида культурный ландшафт площадью 200 гектаров .
Китай
Цюаньчжоу: мировой центр торговли эпохи династий Сун-Юань.
Румыния
Горный пейзаж Розиа Монтана: местность, расположенная в горном массиве Апусени. Во времена Римской империи здесь велась обширная золотодобыча.
Бразилия
Имение бразильского ландшафтного дизайнера Бурле Маркса (1909–1994 гг.)
Транснациональный объект «Великие курортные города Европы»: 11 городов в семи европейских странах. Это три германских курорта (Бад-Эмс, Баден-Баден и Бад-Киссинген), три курортных города Чехии (Франтишковы Лазне, Карловы Вары, Марианские Лазне), а также австрийский Баден, бельгийский Спа, французский Виши, итальянский Монтекатини-Терме и Бат в Великобритании.
Уругвай
Церковь Атлантиды, построенная Эладио Диесте в 1960 году.
Иран
– Транс-иранская железная дорога протяженностью 1394 км, соединяющая Каспийское море на северо-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Строительство началось в 1927 году и завершилось в 1938 году.
– Культурный ландшафт Хавраман/Ураманат: 12 деревень, свидетельствующих о традиционной культуре народа хаврами, населявшего регион примерно с 3000 г. до н.э.
Саудовская Аравия
Культурный район Хима, находившийся на пересечении маршрутов торговых караванов, путешествовавших между южными областями Аравии и Месопотамии, Ливана и Египта. Путешественники и армии оставили здесь множество наскальных надписей и петроглифов.
Япония
– Четыре природных объекта в префектурах Кагосима и Окинава: острова Амамиосима, Токуносима, Ириомотэ и северная часть острова Окинава.
– Семнадцать археологических памятников в южной части острова Хоккайдо и северной части острова Тохоку. Они относятся к периоду Дзёмон, который начался 15 тысяч лет назад и длился более 10 тысяч лет.
Грузия
Колхидские тропические леса и водно-болотные угодья: национальные парки «Колхидский» и «Мтирала», а также охраняемые территории Кобулети и Кинтриши.
🔴 BREAKING!— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) July 26, 2021
Colchic Rainforests and Wetlands, 🇬🇪 #Georgia, inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List. Bravo! 👏
ℹ️ https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/sOAcQbP2KK
Республика Корея
Гетбол, приливно-отливные равнины, отличающиеся высоким уровнем биоразнообразия: 2150 вида флоры и фауны.
Таиланд
Лесной комплекс Каенг Крачан, расположенный на перекрестке между Гималайским, Индокитайским и Суматранским регионами и отличающийся высоким уровнем биоразнообразия.
Нидерланды
Голландская линия водной обороны. У объекта, впервые внесенного в Список в 1996 году, существенно расширены границы, которые теперь простираются от озера Эйсселмер (Зёйдерзе) в Мёйдене до эстуария Бисбосх в Веркендаме.
Франция
Ницца
Иордания
Город Ас-Солт, бывший важным торговым связующим звеном между восточной пустыней и западом в течение последних 60 лет османского периода.
Германия / Нидерланды
Границы Римской Империи по левому берегу Нижнего Рейна до побережья Северного моря в Нидерландах с объектами периода I – V веков нашей эры.
Россия
Петроглифы Онежского озера и Белого моря
Чили
Три объекта, связанные с мумификацией: Faldeo Norte del Morro de Arica и Colón 10 (город Арика), а также деревня Desembocadura de Camarones, лежащая в 100 км южнее.
Кот-д'Ивуар
Глинобитные мечети в суданском стиле на севере страны.
Великобритания
Сланцевый ландшафт северо-западного Уэльса
Словения
Работы архитектора Йожи Плечника (1872 – 1957 гг.)
Габон
Парк Ивиндо на экваторе в северной части страны с водопадами и эндемичными представителями флоры и фауны.
Мексика
Францисканские монастыри XVI века на склонах Попокатепетля.
🔴 BREAKING— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) July 27, 2021
Franciscan Ensemble of the Monastery & Cathedral of Our Lady of the Assumption of Tlaxcala, #Mexico🇲🇽, just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List. Bravo!👏
ℹ️ https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/8Q5P0GrFsz
Транснациональный объект в следующих странах: Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Украина:
Расширение границ объекта «Древние и первозданные буковые леса Карпат и других регионов Европы».
Внесение любого объекта в список обычно повышает доходы от его эксплуатации за счет увеличения туристического потока и рекламы на 200-300%. В ходе нынешнего заседания Стоунхендж мог быть исключен из числа памятников ЮНЕСКО, но этого, к счастью, удалось избежать.