Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

В законе прописываются требования к курительным комнатам. Это должны быть специально выделенные изолированные помещения, которые оборудованы системами вентиляции. При этом такие зоны должны быть с непрозрачными стенами – в целях недопущения пропаганды курения.

Курилки могут располагаться только в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, сообщает «Российская Газета».

Новый законопроект послужит возвращению чистого воздуха в санитарные комнаты и другие общественные пространства аэропортов, заявил автор инициативы, депутат Сергей Боярский. По его словам, курилки сейчас стихийно существуют даже в комнатах матери и ребенка.

Отправляться в курилки в аэропортах в перспективе придется и любителям электронных сигарет. Первое чтение в нижней палате парламента накануне прошел законопроект, который приравнивает вейпы и кальяны к обычным сигаретам и вводит штрафы за их курение в запрещенных местах.

Запрет на курение в зданиях аэропортов в России действовал шесть лет – с момента принятия антитабачного закона.