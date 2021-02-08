Греция продлила разрешение на въезд россиян до 22 февраля
Греческое издание Greek City Times сообщило об обновлённых правилах въезда в страну для иностранцев и граждан республики, составленное Управлением гражданской авиации Греции.
«Все правила вступают в силу 8 февраля и будут действовать до 22 февраля. Согласно правилам, граждане РФ могут осуществлять въезд по квоте 500 человек в неделю. Кроме того, введен семидневный карантин для всех прибывающих из-за рубежа. По результатам выборочного тестирования на ковид он может быть продлен до двух недель», — пишет газета.
Как отмечает Greek City Times, для въезда гражданам РФ потребуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета и ваучер на размещение в гостинице. Справка с результатами должны быть на английском языке с указанием номера паспорта гражданина.
Граждане РФ могут въехать в Грецию только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
Кроме того, все путешественники обязаны за день до прибытия заполнить анкету PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr. По ней будут отслеживать прибывающих пассажиров и отбирать их для выборочного тестирования на коронавирус.
Россия возобновила авиасообщение с Грецией 8 февраля, рейсы выполняются по маршруту Москва-Афины два раза в неделю.
В какие страны сейчас можно улететь из России
1. Белоруссия
2. Вьетнам
3. Греция
4. Египет
5. Индия
6. Казахстан
7. Катар
8. Киргизия
9. Куба
10. Мальдивы
11. ОАЭ
12. Сейшельские острова
13. Сербия
14. Сингапур
15. Танзания
16. Турция
17. Финляндия
18. Швейцария
19. Эфиопия
20. Южная Корея
21. Япония