Греция рассчитывает возобновить прием туристов с 1 мая

На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 большинство стран закрыли свои границы, а туристы, которым для поездок нужны визы, остались без возможности их оформить. Исключением стало консульство Греции в России: оно продолжает рассматривать заявления на въезд. До 30 апреля прием документов ведется только в уполномоченных визовых центрах, и в первую очередь, в центральном сервисно-визовом центре Греции в Москве (ул. Мытная, 66). В самом консульстве принимают заявления в исключительных случаях.
По сообщению Ассоциации туроператоров России, генеральный консул Греции в Москве Николас Крикос прогнозирует возобновление туристических поездок с 1 мая. Он заявил, что если развитие ситуации не повлечет никаких дальнейших изменений, все аккредитованные консульством туроператоры, равно как и граждане России в личном порядке, могут подавать заявления на выдачу греческих виз с планируемой датой путешествия, начиная с 1 мая.
По словам дипломата, если потребуется, для своевременной выдачи виз штат Консульства в Москве будет расширен. Николас Крикос также пояснил, что туристы, имевшие на момент карантинных мер краткосрочную однократную визу, которой они не смогли воспользоваться, будут уведомлены о возможности подачи нового заявления. Консул обещает, что после рассмотрения документов соискатели получат многократную визу длительного срока действия без уплаты визового сбора.
Сейчас в Греции действуют строгие ограничительные меры. С 23 марта по 30 апреля закрыты почти все отели. Разрешено работать по одному отелю в каждой региональной столице, а в Афинах и Салониках – по три, но они ориентированы на медицинский персонал, беженцев и военных. Общенациональный карантин объявлен с 23 марта по 6 апреля; в зависимости от ситуации он может быть продлен.