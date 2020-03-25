Греция рассчитывает возобновить прием туристов с 1 мая

По сообщению Ассоциации туроператоров России, генеральный консул Греции в Москве Николас Крикос прогнозирует возобновление туристических поездок с 1 мая. Он заявил, что если развитие ситуации не повлечет никаких дальнейших изменений, все аккредитованные консульством туроператоры, равно как и граждане России в личном порядке, могут подавать заявления на выдачу греческих виз с планируемой датой путешествия, начиная с 1 мая.

По словам дипломата, если потребуется, для своевременной выдачи виз штат Консульства в Москве будет расширен. Николас Крикос также пояснил, что туристы, имевшие на момент карантинных мер краткосрочную однократную визу, которой они не смогли воспользоваться, будут уведомлены о возможности подачи нового заявления. Консул обещает, что после рассмотрения документов соискатели получат многократную визу длительного срока действия без уплаты визового сбора.



Сейчас в Греции действуют строгие ограничительные меры. С 23 марта по 30 апреля закрыты почти все отели. Разрешено работать по одному отелю в каждой региональной столице, а в Афинах и Салониках – по три, но они ориентированы на медицинский персонал, беженцев и военных. Общенациональный карантин объявлен с 23 марта по 6 апреля; в зависимости от ситуации он может быть продлен.