Гробницу фараона Джосера открыли после реставрации

Гробница, обнаруженная в 1928 году, была построена в период между 2667 и 2648 гг. до н. э. Она, по большей части, находится под землей и включает лабиринт коридоров, украшенных плиткой и иероглифической резьбой. Многочисленные кобры, украшающие фасад, символизировали защиту и могущество.

На глубине около 30 метров ветвятся коридоры с «ложными» дверями и барельефами, изображающими фараона в торжественные моменты его жизни. В центральной погребальной шахте находится массивный облицованный гранитом саркофаг времен Третьей династии Египта, однако сам фараон похоронен в Ступенчатой пирамиде.

О предназначении Южной гробницы специалисты спорят до сих пор. По одной из версий, она могла быть построена для жены фараона. Другие историки думают, что здесь планировалось разместить мумифицированные внутренние органы Джосера. Наиболее признанной является теория французского египтолога Жана-Филиппа Лауэра, который на протяжении 70 лет изучал и реставрировал комплекс в Саккаре. Он считает, что Южная гробница была местом символического захоронения души фараона.

Работы, которые велись с 2006 года, в первую очередь были направлены на укрепление конструкций. Кроме того, были отреставрированы детали оформления и установлено освещение.



