Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Путешествия

Гробницу фараона Джосера открыли после реставрации

Анастасия Баринова
15 сентября 2021
king.jpg
Южная гробница
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities/Twitter
tomb.jpg
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities
1080px-Saqqara_pyramid_ver_2.jpg
Ступенчатая пирамида Джосера
Фото: Charles J. Sharp/Wikipedia
Работы велись с 2006 года.

14 сентября Министерство по делам древностей торжественно открыло Южную гробницу фараона Джосера для посещений. Вместе со знаменитой Ступенчатой пирамидой и другими памятниками она входит в комплекс Саккары.

Гробница, обнаруженная в 1928 году, была построена в период между 2667 и 2648 гг. до н. э. Она, по большей части, находится под землей и включает лабиринт коридоров, украшенных плиткой и иероглифической резьбой. Многочисленные кобры, украшающие фасад, символизировали защиту и могущество.

На глубине около 30 метров ветвятся коридоры с «ложными» дверями и барельефами, изображающими фараона в торжественные моменты его жизни. В центральной погребальной шахте находится массивный облицованный гранитом саркофаг времен Третьей династии Египта, однако сам фараон похоронен в Ступенчатой пирамиде.

О предназначении Южной гробницы специалисты спорят до сих пор. По одной из версий, она могла быть построена для жены фараона. Другие историки думают, что здесь планировалось разместить мумифицированные внутренние органы Джосера. Наиболее признанной является теория французского египтолога Жана-Филиппа Лауэра, который на протяжении 70 лет изучал и реставрировал комплекс в Саккаре. Он считает, что Южная гробница была местом символического захоронения души фараона.

Работы, которые велись с 2006 года, в первую очередь были направлены на укрепление конструкций. Кроме того, были отреставрированы детали оформления и установлено освещение.

Помимо Южной гробницы, на плато Саккара находятся сотни гробниц древних чиновников и другие памятники, которые относятся ко временам от 1-й династии (2920–2770 гг. до н. э.) до коптского периода. (395–642 гг.). Среди 11 пирамид важнейшей и древнейшей является Ступенчатая: именно с ее создания в Египте началось строительство каменных пирамид.

Кстати, ее реставрация завершилась в прошлом году, и она также открыта для посещения.

рекомендации
Снежинка

Хижина полярного отшельника: путешествие Фёдора Конюхова на дрейфующей полярной станции

Листья

Что такое углеродная нейтральность и зачем к ней стремиться?

Планета Земля

В ту степь – путешествие по Калмыкии