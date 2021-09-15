Гробницу фараона Джосера открыли после реставрации
14 сентября Министерство по делам древностей торжественно открыло Южную гробницу фараона Джосера для посещений. Вместе со знаменитой Ступенчатой пирамидой и другими памятниками она входит в комплекс Саккары.
Inauguration of the southern tomb of King Djoser in Saqqara, after completing the restoration work that started in 2006. pic.twitter.com/WsyV5Qqh9b— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) September 13, 2021
Гробница, обнаруженная в 1928 году, была построена в период между 2667 и 2648 гг. до н. э. Она, по большей части, находится под землей и включает лабиринт коридоров, украшенных плиткой и иероглифической резьбой. Многочисленные кобры, украшающие фасад, символизировали защиту и могущество.
На глубине около 30 метров ветвятся коридоры с «ложными» дверями и барельефами, изображающими фараона в торжественные моменты его жизни. В центральной погребальной шахте находится массивный облицованный гранитом саркофаг времен Третьей династии Египта, однако сам фараон похоронен в Ступенчатой пирамиде.
О предназначении Южной гробницы специалисты спорят до сих пор. По одной из версий, она могла быть построена для жены фараона. Другие историки думают, что здесь планировалось разместить мумифицированные внутренние органы Джосера. Наиболее признанной является теория французского египтолога Жана-Филиппа Лауэра, который на протяжении 70 лет изучал и реставрировал комплекс в Саккаре. Он считает, что Южная гробница была местом символического захоронения души фараона.
Работы, которые велись с 2006 года, в первую очередь были направлены на укрепление конструкций. Кроме того, были отреставрированы детали оформления и установлено освещение.
This morning, Dr. Khaled Al-Enany Minister of Tourism and Antiquities, inaugurated the southern tomb of King Djoser in Saqqara, after completing the restoration that began in 2006.— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) September 13, 2021
Minister met a number of tourists and invited them to being the first visitors to the cemetery. pic.twitter.com/M5gDiHZ9eP
Помимо Южной гробницы, на плато Саккара находятся сотни гробниц древних чиновников и другие памятники, которые относятся ко временам от 1-й династии (2920–2770 гг. до н. э.) до коптского периода. (395–642 гг.). Среди 11 пирамид важнейшей и древнейшей является Ступенчатая: именно с ее создания в Египте началось строительство каменных пирамид.
Кстати, ее реставрация завершилась в прошлом году, и она также открыта для посещения.