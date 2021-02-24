Грузия откроет границу для россиян 1 марта

«Правительство по рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией снимает ограничения с 25 февраля на движение междугороднего транспорта. Также с 25 февраля будут открыты гостиницы на горных курортах. Рестораны и объекты общественного питания смогут работать в закрытых пространствах, кроме выходных дней, в Батуми с 1 марта, а по всей Грузии с 8 марта», — заявил в среду на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

При этом он отметил, что комендантский час с 21:00 до 5:00 останется в силе.

Правительство также разрешает с 1 марта начать работу музеев и библиотек. С 8 марта на горнолыжных курортах смогут возобновить работу канатные дороги. Театры возобновят работу с 15 марта.

«Мы также приняли решение по облегчению допуска туристов в Грузию. В частности, к тем гражданам иностранных государств, которые могли прилететь в Грузию и войти на ее территорию с 1 марта при предъявлении отрицательного ПЦР-теста добавляются граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Белоруссии», — сказал Гарибашвили.

Грузия с 1 февраля сняла все ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, введенные из-за пандемии. С этой даты въезд в Грузию разрешен гражданам иностранных государств при предъявлении документа, подтверждающего проведения полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, в этом случае они не будут проходить обязательный 12-дневный карантин.