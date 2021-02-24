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National Geographic Россия №206, февраль
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
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Путешествия

Грузия откроет границу для россиян 1 марта

Интерфакс
24 февраля 2021
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Гудаури, Грузия
Фото: Максим Мишин
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Стадо овец в Кахетии, Грузия. Если присмотреться, на овцах видны метки – видимо они принадлежат разным семьям
Фото: Станислав Ахунов
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Монастырь Алаверди, Алазанская долина (Грузия)
Фото: Зураб Джавахадзе
Туристы смогут попасть в Грузию только самолетом, ведь сухопутная граница остается закрытой.

«Правительство по рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией снимает ограничения с 25 февраля на движение междугороднего транспорта. Также с 25 февраля будут открыты гостиницы на горных курортах. Рестораны и объекты общественного питания смогут работать в закрытых пространствах, кроме выходных дней, в Батуми с 1 марта, а по всей Грузии с 8 марта», — заявил в среду на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

При этом он отметил, что комендантский час с 21:00 до 5:00 останется в силе.

Правительство также разрешает с 1 марта начать работу музеев и библиотек. С 8 марта на горнолыжных курортах смогут возобновить работу канатные дороги. Театры возобновят работу с 15 марта.

«Мы также приняли решение по облегчению допуска туристов в Грузию. В частности, к тем гражданам иностранных государств, которые могли прилететь в Грузию и войти на ее территорию с 1 марта при предъявлении отрицательного ПЦР-теста добавляются граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Белоруссии», — сказал Гарибашвили.

Грузия с 1 февраля сняла все ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, введенные из-за пандемии. С этой даты въезд в Грузию разрешен гражданам иностранных государств при предъявлении документа, подтверждающего проведения полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, в этом случае они не будут проходить обязательный 12-дневный карантин.

В какие страны сейчас можно улететь из России

1. Белоруссия
2. Вьетнам
3. Греция
4. Египет
5. Индия
6. Казахстан
7. Катар
8. Киргизия
9. Куба
10. Мальдивы
11. ОАЭ
12. Сейшельские острова
13. Сербия
14. Сингапур
15. Танзания
16. Турция
17. Финляндия
18. Швейцария
19. Эфиопия
20. Южная Корея
21. Япония

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