Ход конем: чего ждать от конной экспедиции по следам Пржевальского

«Отряд, по коням!» – командует наш гид Олег, и мы, с сожалением покидая тенистый лесной полумрак, где останавливались на привал, неуклюже карабкаемся на лошадей. Несмотря на мои неумелые движения, гнедой Тархан – «тарханами» в Башкирии называли феодальных правителей – даже не поводит ухом и невозмутимо помахивает хвостом. За бортом – 35-градусный зной, но в бежевом колониальном костюме (сужающиеся книзу и затягивающиеся шнуровкой брюки, рубашка с галстуком, плотный китель и пробковый шлем с широкими краями) удивительно комфортно. «Эта экипировка специально создавалась для жарких стран, – улыбается Олег в пышные кавалерийские усы и гарцует на скакуне, дразня всех своей статью и выправкой. – Так что здесь ей самое место».

Олег Шухат – идейный вдохновитель туристической экспедиции «По следам Пржевальского», член военно-исторических клубов и деятельный участник реконструкторских фестивалей. Однажды он побывал в костюмированном конном путешествии по индийскому Раджастхану и решил придумать что-то подобное и в России. Выбор сразу пал на Башкирию, ведь лошади здесь – важнейшая часть истории и культуры. «Найти правильное место оказалось делом непростым, – рассказывает Артур Идельбаев, организатор тура. – Мы хотели отыскать красивую природу без примет цивилизации, мобильной связи, дорог и линий электропередачи, деревень и особенно других туристов, чтобы легче было погрузиться в тему, перенестись в позапрошлое столетие и действительно почувствовать себя участником экспедиции». Которой, между тем, в действительности никогда и не было – нет никаких свидетельств того, что Николай Пржевальский проходил здесь во время своих путешествий. «Всё верно, имя Пржевальского – всего лишь камертон. В определённом смысле это инсценировка – даже не самих походов Пржевальского, а неспешного путешествия группы аристократов по Башкирии», – соглашается Артур, щеголяющий в форме казачьего урядника. И выглаженные горячими ветрами просторы южного Баймакского района, где пасутся около 30 000 лошадей и где одинаково комфортно как новичкам, так и опытным наездникам, стали для него идеальной натурой.