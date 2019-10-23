Хорватия стала на шаг ближе к Шенгену

Шенгенские правила подразумевают устранение пограничного контроля на внутренних границах между государствами, вошедшими в зону, и одновременно укрепление пограничного контроля с третьими государствами, граничащими с зоной. Также страны обязуются вести единую политику в отношении временно въезжающих лиц, вести согласованный контроль на внешних границах и развивать трансграничное полицейское и судебное сотрудничество.



Хорватия взяла на себя эти обязательства в 2016 году в рамках переговоров о присоединении к Шенгену. Согласно выводу Еврокомиссии, правила выполняются, и теперь должно состояться голосование, в ходе которого нынешние участники соглашения – 26 европейских государств – должны поддержать нового кандидата единогласно.



В этом кроется главный подвох. После Лихтенштейна, присоединившегося к Шенгену в 2011 году, ни на одном следующем заседании ни один кандидат не получал 100% голосов. Вместе с Хорватией решения ожидают Болгария, Румыния и Кипр, но на всех прежних голосованиях всегда находился несогласный член Шенгена, блокирующий их вступление.



Недавно был подвергнут критике даже список очередных соискателей: Северная Македония и Албания хотели подать заявку на рассмотрение возможности быть хотя бы кандидатом на Шенген, но Франция заблокировала сами переговоры по этому вопросу. С учетом трудностей, с которыми сталкивается Шенгенская зона, многие государства считают, что добавление новых участников только увеличит число проблем.



При этом дата заседания по Хорватии еще не назначена, потому страна пока остается в стороне от Шенгенской зоны. Для поездки сюда по-прежнему требуется оформлять национальную визу, а также можно воспользоваться уже имеющейся шенгенской.