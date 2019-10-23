Хорватия стала на шаг ближе к Шенгену

Еврокомиссия рекомендовала принять Хорватию в Шенгенскую зону. После оценки, занявшей четыре года, было решено, что страна отвечает всем необходимым для этого условиям. Тем не менее рекомендация ЕК лишь немного приближает Хорватию к вступлению в Союз, но до фактического принятия пока далеко.
'Schengen is one of the greatest and most tangible achievements of European integration ... Now that Croatia has taken the measures to ensure that the necessary conditions are met, we must recognise this.'— EUHomeAffairs (@EUHomeAffairs) October 22, 2019
- @Avramopoulos
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Шенгенские правила подразумевают устранение пограничного контроля на внутренних границах между государствами, вошедшими в зону, и одновременно укрепление пограничного контроля с третьими государствами, граничащими с зоной. Также страны обязуются вести единую политику в отношении временно въезжающих лиц, вести согласованный контроль на внешних границах и развивать трансграничное полицейское и судебное сотрудничество.
Хорватия взяла на себя эти обязательства в 2016 году в рамках переговоров о присоединении к Шенгену. Согласно выводу Еврокомиссии, правила выполняются, и теперь должно состояться голосование, в ходе которого нынешние участники соглашения – 26 европейских государств – должны поддержать нового кандидата единогласно.
В этом кроется главный подвох. После Лихтенштейна, присоединившегося к Шенгену в 2011 году, ни на одном следующем заседании ни один кандидат не получал 100% голосов. Вместе с Хорватией решения ожидают Болгария, Румыния и Кипр, но на всех прежних голосованиях всегда находился несогласный член Шенгена, блокирующий их вступление.
Недавно был подвергнут критике даже список очередных соискателей: Северная Македония и Албания хотели подать заявку на рассмотрение возможности быть хотя бы кандидатом на Шенген, но Франция заблокировала сами переговоры по этому вопросу. С учетом трудностей, с которыми сталкивается Шенгенская зона, многие государства считают, что добавление новых участников только увеличит число проблем.
При этом дата заседания по Хорватии еще не назначена, потому страна пока остается в стороне от Шенгенской зоны. Для поездки сюда по-прежнему требуется оформлять национальную визу, а также можно воспользоваться уже имеющейся шенгенской.