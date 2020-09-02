В Индии организовали один из самых продолжительных автобусных туров в мире. Он длится 70 дней

Первое путешествие на автобусе в Лондон запланировано на середину 2021 года, поскольку ограничения из-за пандемии еще действуют во многих странах.

«Лучшее время для этого путешествия — период с апреля по июнь, потому что именно тогда погода позволяет начать путешествие из Индии в Мьянму и пересечь высокие горы Китая и Кыргызстана», — объясняет Агарвал.

Стоимость поездки составит около 20 000 долларов, а максимальное количество пассажиров — 20 человек. При заявке приоритет будет отдаваться тем путешественникам, которые захотят проделать весь маршрут от Дели до Лондона целиком, хотя существует возможность присоединиться к туру только на отдельной части маршрута.

Как отметили Агарвал и Мадан, на каждом из этапов поездки путешественников будут сопровождать местные гиды. На данный момент к путешествию проявили интерес уже 40 000 человек.

Adventures Overland в 2017 году устраивали тур по бездорожью по зимней России. Пять любителей экстремальных путешествий из Индии проехали по маршруту Москва — Сергиев Посад — Рыбинск — Мышкин — Валдай — Старая Русса — Новгород — Луга — Санкт-Петербург. Тур получил название «Russia — The Frozen Lakes Drive 2017».

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