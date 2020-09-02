В Индии организовали один из самых продолжительных автобусных туров в мире. Он длится 70 дней
Индийское агентство путешествий Adventures Overland предложило клиентам уникальный автобусный тур из Дели в Лондон протяженностью около 20 000 километров и продолжительностью в 70 дней. При этом, автобус направится из столицы Индии в столицу Великобритании не по прямой, а сделав гигантский крюк.
Из Дели автобус направится в Таиланд через Мьянму, проедет вдоль Великой Китайской стены, пересечет страны средней Азии, добравшись до Москвы, а затем через Прибалтику и страны Центральной Европы, окажется в Лондоне. Всего путешественники смогут побывать в 18 странах Европы и Азии.
Компания Adventures Overland была основана предпринимателями и увлеченными путешественниками Тушаром Агарвалом и Санджаем Маданом. Они вдохновлялись знаменитыми хиппи, которые в 1950-х годах организовывали автобусные туры из Европы в Азию в «поисках просветления».
Самым известным из таких путешествий была поездка, организованная Освальдом-Джозефом Гарроу-Фишером в 1957 году на автобусе под названием The Indiaman. Автобус отправился в путь с 20 пассажирами на борту. Выехав из Лондона 15 апреля 1957 года, он прибыл в Калькутту 5 июня. Тот же автобус вернулся в Лондон 2 августа 1957 года. По сообщениям, стоимость проезда в один конец составляла £85 и £65 на обратный путь. Автобус проехал через Францию, Италию, Югославию, Болгарию, Турцию, Иран и Пакистан, прежде чем наконец прибыл в Индию.
Как говорится на сайте Adventures Overland, «теперь пришло время бросить кубик в другую сторону». Организаторы путешествия обещают поездку на автобусе, которая воссоздаст ту яркую эпоху, но с максимальным комфортом и роскошью.
Первое путешествие на автобусе в Лондон запланировано на середину 2021 года, поскольку ограничения из-за пандемии еще действуют во многих странах.
«Лучшее время для этого путешествия — период с апреля по июнь, потому что именно тогда погода позволяет начать путешествие из Индии в Мьянму и пересечь высокие горы Китая и Кыргызстана», — объясняет Агарвал.
Стоимость поездки составит около 20 000 долларов, а максимальное количество пассажиров — 20 человек. При заявке приоритет будет отдаваться тем путешественникам, которые захотят проделать весь маршрут от Дели до Лондона целиком, хотя существует возможность присоединиться к туру только на отдельной части маршрута.
Как отметили Агарвал и Мадан, на каждом из этапов поездки путешественников будут сопровождать местные гиды. На данный момент к путешествию проявили интерес уже 40 000 человек.
Adventures Overland в 2017 году устраивали тур по бездорожью по зимней России. Пять любителей экстремальных путешествий из Индии проехали по маршруту Москва — Сергиев Посад — Рыбинск — Мышкин — Валдай — Старая Русса — Новгород — Луга — Санкт-Петербург. Тур получил название «Russia — The Frozen Lakes Drive 2017».
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