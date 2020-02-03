Искусственный интеллект начал подсчет туристов в Венеции

Одним из туристических направлений, страдающих от овертуризма — негативных последствий массового притока путешественников, является Венеция. Итальянский город одним из первых решил запустить автоматизированную систему контроля туристических потоков: подсчет начнется уже на Венецианском фестивале.

На зданиях и фонарях города установлены первые 34 стереоскопических датчика с камерами, которые способны вести подсчет людей, распознавая не лица, а силуэты. По замыслу муниципалитета города, эти данные помогут не только получить точную информацию о количестве туристов, но послужат основой для принятия решений по регулированию туристических потоков, в том числе, для своевременного закрытия улиц или перенаправления людей на другие маршруты, чтобы избежать толп в центре, сообщает АТОР.

Вся информация попадает в комнату управления городской полиции, где искусственный интеллект анализирует количество людей и скорость их передвижения каждые 5 секунд. На основании данного анализа создается прогноз, куда движется поток туристов, и где в будущем может возникнуть скопление людей. Кроме того, для анализа используются и данные операторов сотовой связи.