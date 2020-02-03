Искусственный интеллект начал подсчет туристов в Венеции

Одним из туристических направлений, страдающих от овертуризма — негативных последствий массового притока путешественников, является Венеция. Итальянский город одним из первых решил запустить автоматизированную систему контроля туристических потоков: подсчет начнется уже на Венецианском фестивале.
На зданиях и фонарях города установлены первые 34 стереоскопических датчика с камерами, которые способны вести подсчет людей, распознавая не лица, а силуэты. По замыслу муниципалитета города, эти данные помогут не только получить точную информацию о количестве туристов, но послужат основой для принятия решений по регулированию туристических потоков, в том числе, для своевременного закрытия улиц или перенаправления людей на другие маршруты, чтобы избежать толп в центре, сообщает АТОР.
Вся информация попадает в комнату управления городской полиции, где искусственный интеллект анализирует количество людей и скорость их передвижения каждые 5 секунд. На основании данного анализа создается прогноз, куда движется поток туристов, и где в будущем может возникнуть скопление людей. Кроме того, для анализа используются и данные операторов сотовой связи.
Система подсчета визитеров обошлась городской казне в 314 тысяч евро. Она заработает в феврале: ее протестируют во время Венецианского фестиваля. Эксперимент продлится в течение трех месяцев.
Экономика Венеции напрямую зависит от туризма, но местные жители все больше недовольны слишком большим числом посетителей, которые способствуют разрушению города. Ежегодно Венецию посещают более 20 млн иностранных туристов.
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