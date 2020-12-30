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Путешествия

Итоги 2020 года в бизнес-тревеле: спрос упал на 60%, Москва осталась лидирующим направлением

Аэроклуб
30 декабря 2020
Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» провели исследования бронирований авиабилетов представителями бизнеса в 2020 году и выяснили, как изменился спрос в эпоху пандемии, какие страны и города остались востребованы и какие индустрии продолжили путешествовать, несмотря на ограничения.

Число авиабилетов, приобретенных деловыми путешественниками в 2020 году сократилось на 66% по сравнению с прошлым годом. При этом число командировок по России упало на 60%, а зарубежные поездки достигли лишь 16% от объема 2019 года. Если годом ранее доля зарубежных перелетов составляла четверть всех путешествий бизнес-туристов, то в этом году она сократилась до 12%.

Эксперты отметили, что входившие в топ по числу деловых поездок в 2019 году представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики, а также сотрудники фармацевтических компаний и FMCG значительно сократили свои командировки. В частности, фармацевтическая индустрия и FMCG были вынуждены сократить свои перелеты на 74%. В меньшей степени ограничения сказались на представителях добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики: число их командировок сократилось на 55%. Несмотря на пандемию продолжили путешествовать представители финансовых и консалтинговых компаний (-60%), сотрудники компаний, обеспечивающих информационно-технологическое оборудование (-61%), а также представители ритейл рынка (-62%). Таким образом, в топ самых активно летающих в 2020 году индустрий вошли добывающая и обрабатывающая промышленность, энергетика, ритейл и фармацевтика, FMCG, а также компании, обеспечивающие информационно-технологическое оборудование.

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ЮЛИЯ ЛИПАТОВА,
генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб».

«Пандемия внесла серьезные коррективы в ситуацию на рынке корпоративных путешествий — состоялось лишь 34% командировок от показателей прошлого года, при ежегодном росте в 20-25%. В связи с постоянно меняющейся эпидемиологической обстановкой многие компании максимально сокращают свои командировки и деловые мероприятия. О возвращении к показателям 2019 года можно говорить не раньше конца 2021 года».

Исследование показало, что так же, как и годом ранее, среди самых востребованных у деловых путешественников городов — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар. Падение спроса на перелеты в столицу и Санкт-Петербург достигло 68% и 67% соответственно. Спрос на рейсы в столицу Урала сократился на 61%, а Краснодар — на 63%. Замыкает пятерку Новосибирск, поднявшийся с седьмого места, падение спроса на перелеты в этот город составило 56%. Иркутск вошел в десятку самых востребованных у деловых путешественников городов, поднявшись с 14 позиции годом ранее и потеряв лишь 37% бизнес-туристов. Самара опустилась на одну строчку, спрос на это направление составил 65%. Красноярск остался на восьмой строчке, как и годом ранее, потеряв лишь 54% бизнес-туристов. Сочи, замыкавший в 2019 топ-5, переместился на 9 место — падение спроса на это направление у деловых путешественников достигло 68%. Сохранила свои позиции Казань, спрос на рейсы в столицу у представителей бизнеса Татарстана сократился на 59%.

В зарубежные командировки представители бизнеса отправлялись в 2020 году в Беларусь, Казахстан и Турцию. На четвертом месте по востребованности сравнявшиеся Германия и Великобритания, а на пятом — Италия. Годом ранее в топ самых востребованных стран у бизнес-туристов входили Германия, Беларусь и Франция.

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