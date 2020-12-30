Итоги 2020 года в бизнес-тревеле: спрос упал на 60%, Москва осталась лидирующим направлением

Число авиабилетов, приобретенных деловыми путешественниками в 2020 году сократилось на 66% по сравнению с прошлым годом. При этом число командировок по России упало на 60%, а зарубежные поездки достигли лишь 16% от объема 2019 года. Если годом ранее доля зарубежных перелетов составляла четверть всех путешествий бизнес-туристов, то в этом году она сократилась до 12%.

Эксперты отметили, что входившие в топ по числу деловых поездок в 2019 году представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики, а также сотрудники фармацевтических компаний и FMCG значительно сократили свои командировки. В частности, фармацевтическая индустрия и FMCG были вынуждены сократить свои перелеты на 74%. В меньшей степени ограничения сказались на представителях добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики: число их командировок сократилось на 55%. Несмотря на пандемию продолжили путешествовать представители финансовых и консалтинговых компаний (-60%), сотрудники компаний, обеспечивающих информационно-технологическое оборудование (-61%), а также представители ритейл рынка (-62%). Таким образом, в топ самых активно летающих в 2020 году индустрий вошли добывающая и обрабатывающая промышленность, энергетика, ритейл и фармацевтика, FMCG, а также компании, обеспечивающие информационно-технологическое оборудование.