Из Петербурга в Карелию: где побывать по пути
Карелия неспроста круглый год влечет к себе путешественников со всего мира. Этот регион богат на природные красоты, которые попадаются здесь на каждом шагу: вековые леса, разноцветные озера, бушующие реки, водопады и грозные северные горы. Карелия – это и Ладожские шхеры, скальный район дивной красоты, и Ладожское озеро – самое крупное пресноводное озеро в Европе, и Сортавала – уютный кусочек этой самой северной Европы. А чего стоит один только мраморный карьер Рускеала, заполненный грунтовыми водами, в которых отражаются белые скалы, изумрудные сосны и бездонное небо...
И если уж вы решили туда отправиться, точкой старта лучше всего выбрать Санкт-Петербург – оттуда добраться до Карелии можно быстро и просто на всех видах транспорта – от автобусов и поездов до собственной машины.
Однако, как говорится, дорога – важная часть путешествия, и не стоит относиться к ней, как к промежуточному этапу. По пути из Петербурга в Карелию вы можете найти много чего интересного, сделать «привал» на своем маршруте, отдохнуть, полюбоваться видами, попробовать что-нибудь новое, расслабиться или взбодриться (в зависимости от того, отправляетесь ли вы в путешествие в поисках отдыха от городской суеты или за новыми впечатлениями).
Рассказываем, где и как именно.
Отели «Точка на карте»
Куда бы вы ни поехали – на западное, северное или восточное побережье Ладожского озера, вы можете не ломать голову над тем, где остановиться. В самых живописных местах Карелии и Ленинградской области есть уютные отели – настоящие точки притяжения для туристов. И зовутся они соответствующе: «Точка на карте».
Сеть включает в себя отели «Точка на карте. Приозерск», «Точка на карте. Сортавала» и «Точка на карте. Видлица». Каждый из отелей – это оригинальные архитектурные проекты, бережно интегрированные в окружающий природный ландшафт, и удобное место для тех, кто хочет открыть для себя достопримечательности Карелии и Ленинградской области. При этом отели располагают собственной живописной территорией, что позволяет сочетать активный и спокойный отдых.
Отель «Точка на карте. Приозерск»
Дизайн-отель в сосновом лесу на берегу Ладожского озера. Здесь архитектура рифмуется с пейзажем, а номера («Стандарт» и «Студия» с кухней) имеют отдельный вход и панорамные окна, из которых открывается живописный вид.
Здесь есть кафе с акцентом на локальную кухню, удобные беседки для барбекю, панорамная гостиная для проведения различных мероприятий.
Изюминка отеля – Винная гостиная на побережье Ладожского озера, где гости могут попробовать вина как старейших домов в России («Новый Свет», «Массандра», «Инкерман»), так и одной из самых молодых российских виноделен («Усадьба Дивноморское»).
Винная гостиная – настоящий эксклюзив для тех, кто любит и ценит неординарный отдых. Здесь есть все, чтобы насладиться изысканным ритуалом винной дегустации – сеты из лучших российских вин, приятная атмосфера, меню с легкими закусками, и все это – в окружении живописных ландшафтов соснового бора среди песчаных дюн!
Поклонники энотуризма смогут открыть для себя богатые традиции российского виноделия в уютных интерьерах гостиной с роскошными видами, которыми славится Северное Приладожье. Дизайн гостиной отражает красоту северной природы – стильный минимализм, геометрические формы и при этом настоящее «царство света» благодаря панорамным окнам, наполняющим все пространство солнечными лучами или розовыми всполохами заката.
Отель «Точка на карте. Сортавала»
Отель расположен в 15 км от Горного парка «Рускеала». До водопада «Белые мосты» и заповедных ладожских шхер также можно легко добраться. В 17 км от отеля находится город Сортавала, с причала которого регулярно отправляются рейсы на Валаам. Сам город Сортавала также интересен с точки зрения исторического и культурного наследия. Это второй после Петрозаводска туристический центр Карелии – здесь более 200 памятников архитектуры.
Из каждого номера отеля открывается вид на лесное озеро. В 700 метрах по лесной тропинке расположено кафе-бистро.
На территории отеля находится панорамная сауна и комфортные беседки для барбекю. Гости могут устроить пикник на природе, а после банных процедур насладиться прекрасными видами под шум водопада.
Отель «Точка на карте. Видлица»
Это отель сети «Точка на карте», расположившийся на восточном побережье Ладожского озера. В пешей доступности — песчаный берег Ладожского озера и лесное озеро (~в 2 км от отеля).
Изюминка этого отеля – отдельно стоящие номера «Студия» с сауной и кухней, органично встроенные в природный ландшафт соснового бора. На территории расположено кафе. Номерной фонд отеля – 15 номеров «Студия».
Парк-отель «Дача Винтера»
Название мыса Таруниеми, на котором находится отель, переводится с финского как «сказочный». Эти места выбрал в 1909 году для строительства дачи доктор Густав Винтер — известный хирург и общественный деятель. Проект здания он заказал финскому архитектору Элиэлю Сааринену, представителю модного в то время направления «северный модерн». Мыс Таруниеми быстро стал точкой притяжения всей округи: в числе гостей, которые часто наведывались сюда, был художник и мыслитель Николай Рерих. После смерти Винтера в 1924 году имение перешло новым хозяевам — семье Дурхман, которые с уважением отнеслись к наследству врача.
Здание сохранилось до сих пор: внутри находится музей, где собраны фотографии, документы и предметы интерьера времён Винтера. Но история — не главное, ради чего стоит ехать сюда. «Дача Винтера» — это ещё и отличный отель, а также главная точка притяжения в Северном Приладожье. Окруженный спускающимся к Ладоге хвойным лесом, «Дача Винтера» воплощает все, что мы ожидаем от идеального отдыха: богатую фактами историю, высокий уровень комфорта, близость к карельским достопримечательностям.
Это отель для тех, кто ценит уединение, высокий сервис и богатый выбор активного и культурного отдыха. Для размещения гостей доступны 22 номера, 5 апартаментов и 4 коттеджа.
В 2019 году парк-отель «Дача Винтера» вошел в рейтинг лучших загородных отелей России по версии National Geographic Traveler Awards.
О первом хозяине дачи здесь напоминает и ресторан «Густав Винтер» с панорамными окнами и видом на Ладогу, где приятно после насыщенного дня подкрепиться ухой, пирожками-калитками с картофелем и душистым чаем.
Концепция ресторана знакомит путешественников с уникальностью Северного Приладожья. Здесь стараются сочетать сразу два подхода: используют как локальные и фермерские продукты, традиционные рецепты Карелии, ностальгические вкусы из детства, так и современные тренды в гастрономии. В меню органично отразили природу карельской местности блюда из лесных грибов, северных ягод и мяса дичи. Маринованные моховики, пулоты из фазана с картофельным пюре, ячневая лапша с боровиками, блины, чинёные сердцем косули и маринованным огурцом, лосятина со сливочной перловкой дадут представление о вкусовой многогранности и возможность «попробовать» Карелию на вкус. Национальный колорит аккуратно подчеркнут ухой «Лохикейтто» на сливках, калитками и пирогами.
Достояние Ладожского и Онежского озёр — местная рыба — представлена в ресторане «Густаве Винтер» во всем многообразии. Тартар из карельской форели, сугудай из ладожской рыбы, пряная свёкла с муссом из малосольной ряпушки, ладожский судак в молоке с корнеплодами, скоблянка из онежского налима сами по себе заслуживают отдельного визита.
В винной карте представлены наиболее популярные и зарекомендовавшие себя производители из излюбленных гостями сортов и знаменитых регионов. Включены и локальные специалитеты: карельский бальзам и собственноручно собранные травы, коренья и ягоды для приготовления чаёв.
Где расслабиться?
Совсем недавно на территории парк-отеля «Дача Винтера» появился банно-оздоровительный комплекс. Это живописное место на берегу Ладожского озера, где карельские пейзажи дополняются целым спектром возможностей отдохнуть и обрести душевное спокойствие. Вас ждут альпийская и финская сауны с панорамным видом на Ладогу, хаммам, теплое джакузи на улице, массажный кабинет и уютная зона отдыха.
Чем там заняться? Летом – позагорать на деревянных лежаках на лужайке перед комплексом или сходить на массаж. Весной и осенью – греться в теплых саунах и наблюдать за каплями дождя, бегущими по стеклу, а также расслабиться с чашечкой чая в панорамной гостиной. Зимой – посидеть в теплом джакузи и прыгнуть в снег после парения.
В общем, в любое время года посещение банно-оздоровительного комплекса – это отличный способ согреться душой и телом!
Где активно отдохнуть?
А еще на территории отеля «Дача Винтера» работает веревочный парк «Тарулинна». Три живописных маршрута среди вековых сосен с потрясающими видами на Ладожское озеро – это возможность почувствовать себя героем приключенческого фильма, получить заряд адреналина и открыть для себя суровую красоту карельской природы. Изучение окрестностей на высоте шестнадцать метров над землей – уникальный опыт, который будет интересен взрослым и детям. Общая протяженность маршрутов составляет 710 метров.
Где взбодриться
Тем путешественникам, которые решат остановиться в любом из отелей сети «Точка на карте», центр «Терра Нордика» предложит различные виды активного отдыха – скучать точно не придется. Во всех отелях сети «Точка на карте» в Сортавале, Приозерске и Видлице есть пункты проката спортивного инвентаря – в зависимости от отеля, там можно найти велосипеды, палки для скандинавской ходьбы, принадлежности для рыбалки, весельные лодки и SUP-серфы. При желании можно отправиться в тур на квадроциклах с инструктором (зимой – на снегоходах).
Кто организует
Туристический оператор «Игора Тур» специализируется на путешествиях по Северному Приладожью и предлагает авторские туры по Карелии и Ленинградской области.
Среди программ есть маршруты на несколько дней вокруг Ладожского озера, корпоративные выезды с размещением в парк-отеле «Дача Винтера» и сети отелей «Точка на карте».
Для гостей отелей «Точка на карте» и парк-отеля «Дача Винтера» также доступны индивидуальные однодневные экскурсионные туры в Горный парк «Рускеала», Ладожские шхеры, на Валаам и карельские водопады.