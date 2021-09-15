Из Петербурга в Карелию: где побывать по пути

Карелия неспроста круглый год влечет к себе путешественников со всего мира. Этот регион богат на природные красоты, которые попадаются здесь на каждом шагу: вековые леса, разноцветные озера, бушующие реки, водопады и грозные северные горы. Карелия – это и Ладожские шхеры, скальный район дивной красоты, и Ладожское озеро – самое крупное пресноводное озеро в Европе, и Сортавала – уютный кусочек этой самой северной Европы. А чего стоит один только мраморный карьер Рускеала, заполненный грунтовыми водами, в которых отражаются белые скалы, изумрудные сосны и бездонное небо...

И если уж вы решили туда отправиться, точкой старта лучше всего выбрать Санкт-Петербург – оттуда добраться до Карелии можно быстро и просто на всех видах транспорта – от автобусов и поездов до собственной машины.

Однако, как говорится, дорога – важная часть путешествия, и не стоит относиться к ней, как к промежуточному этапу. По пути из Петербурга в Карелию вы можете найти много чего интересного, сделать «привал» на своем маршруте, отдохнуть, полюбоваться видами, попробовать что-нибудь новое, расслабиться или взбодриться (в зависимости от того, отправляетесь ли вы в путешествие в поисках отдыха от городской суеты или за новыми впечатлениями).

Рассказываем, где и как именно.