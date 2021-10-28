Изумрудная лихорадка

Добираемся мы до Чикинкиры ранним утром, когда за холмами брезжат первые лучи солнца. В дальнем углу терминала стоит видавший виды внедорожник, рядом несколько мужчин в сапогах курят, сидя на мешках. Водитель проверяет запаску — и мы отправляемся. Как вскоре выяснилось, проверял он не зря — все шесть часов пути у нас было ощущение, что мы не в машине, а на «американских горках» — то вверх, то вниз. Но по виду попутчиков, с равнодушными лицами переносящих тряску, частые удары головой о крышу, резкие повороты и боль в коленях, понятно: искатели изумрудов привыкли и не к такому. Наконец выбираемся на асфальт и подъезжаем к автовокзалу Музо. Через час эта же машина повезет других пассажиров в Боготу — к скупщикам. Музо — городок небольшой, вокруг сплошные прииски, почти все мужское население так или иначе задействовано в добыче изумрудов.

Люди здесь доброжелательные, охотно идут на контакт. Долли, уже 16 лет работающая в школе учительницей, рассказала нам легенду об этих местах. Первые обитатели Музо — женщина по имени Фура и мужчина по имени Тена — были посланы сюда богом Аре. Он велел им любить друг друга всю жизнь, но тут появился парень по имени Сарби, который искал папоротник на берегу реки, увидел Фуру и влюбился в нее. Фура изменила Тене с Сарби, чем разгневала бога, а осознав свою вину, почему-то убила обоих мужчин. С тех пор Фура и Тена — это горы в Музо, а Сарби — река, протекающая между ними. В этих местах — самые роскошные изумруды, самые красивые бабочки и самые опасные змеи. А так как бог все еще сердится, в Музо часто гремит гром и сверкают молнии. Два раза и мы оказались в центре грозового фронта — удивительно красивое зрелище. В Музо изумруды носят все — официантки, продавщицы, водители и даже дети. Чаще всего люди надевают то, что нашли сами. И почти каждый житель Музо обязательно расскажет вам свою историю про то, как он пошел к реке, как нашел камень, за сколько его продал и что потом сделал на эти деньги. Непонятно только, почему тогда вокруг такая нищета: ведь изумрудный поток, растекающийся без остановки по стране и всему миру, должен был приносить добытчикам огромные деньги.