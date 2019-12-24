Страна, где все иначе. Япония – для тех, кого нечем удивить

Уже на подлёте к Японским островам видно, как калейдоскоп океанских волн и пейзажей проплывших в иллюминаторе стран сменяется чёткой организацией пространства. Одно из первых предложений изучающих японский язык звучит так: «Нихон-ва ямагуни-дес», что означает «Япония — горная страна». И это так: 70% ее территории — это горы, и японцам нужно как-то компактно разместить на оставшихся 30 порядка 130 миллионов человек, промышленность, города, коммуникации и рисовые поля. Без точной организации пространства и способности к самоограничению тут не обойтись, поэтому Япония с высоты напоминает игрушечный макет, где нет места лишнему.

Чёткость и организованность у жителей Страны восходящего солнца наблюдается во всём: начиная от движения транспорта (опоздание скоростного поезда на минуту — уже почти катастрофа) и заканчивая межличностными отношениями. Японцы даже общаются разными формами языковых оборотов, в соответствии с позицией собеседника.

Когда в северной Японии заканчивается горнолыжный сезон, и в горах тает лучший в мире снег (лыжники и сноубордисты солидарны), внимание туристов и жителей страны переключается на юг. Зима на Японских островах мягкая, в главных туристических городах — Токио и Киото — снег случается редко, но уж если выпадает, то становится главной достопримечательностью. И вся Япония ждёт весны.