Страна, где все иначе. Япония – для тех, кого нечем удивить
Уже на подлёте к Японским островам видно, как калейдоскоп океанских волн и пейзажей проплывших в иллюминаторе стран сменяется чёткой организацией пространства. Одно из первых предложений изучающих японский язык звучит так: «Нихон-ва ямагуни-дес», что означает «Япония — горная страна». И это так: 70% ее территории — это горы, и японцам нужно как-то компактно разместить на оставшихся 30 порядка 130 миллионов человек, промышленность, города, коммуникации и рисовые поля. Без точной организации пространства и способности к самоограничению тут не обойтись, поэтому Япония с высоты напоминает игрушечный макет, где нет места лишнему.
Чёткость и организованность у жителей Страны восходящего солнца наблюдается во всём: начиная от движения транспорта (опоздание скоростного поезда на минуту — уже почти катастрофа) и заканчивая межличностными отношениями. Японцы даже общаются разными формами языковых оборотов, в соответствии с позицией собеседника.
Когда в северной Японии заканчивается горнолыжный сезон, и в горах тает лучший в мире снег (лыжники и сноубордисты солидарны), внимание туристов и жителей страны переключается на юг. Зима на Японских островах мягкая, в главных туристических городах — Токио и Киото — снег случается редко, но уж если выпадает, то становится главной достопримечательностью. И вся Япония ждёт весны.
Как добраться до Японии
Из Москвы в Токио ежедневно летают прямые рейсы Japan Airlines(JAL). Время в пути составляет 9,5 — 10 часов в один конец.
Japan Airlines — первая японская авиакомпания, вышедшая на мировой рынок. В 2018 году она победила в номинации «Лучшая авиакомпания в Азиатско-Тихоокеанском регионе по пунктуальности 2018», а в 2019 получили награду TripAdvisor в категории «Лучшая авиакомпания 2019 года в Японии».
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Согласно древнему календарю, в Японии 72 коротких сезона, на которые мы, жители Запада, подчас и не обращаем внимания. Меж тем в понятие «весна» японцы вкладывают столько любви и теплоты, что становится немножко стыдно, когда ты не можешь отличить «гнездовье воробьёв» от «первой радуги». Но уж точно все знают, что такое цветение сакуры, что приходится как раз между этими двумя периодами.
Для японца сакура в цвету подобна метафоре всей его жизни — мимолётная, но прекрасная. День стал дольше, да и одеваться можно почти по-летнему. С замиранием сердца — и это не преувеличение! — жители японских островов ждут прогнозов о грядущем цветении этого дерева рода сливы, подрода вишни (тут уж сами решайте, что это — слива или вишня). Стоявшие всю зиму голыми деревья сначала покрываются пухом неопределённого светлого цвета, а потом за несколько дней превращают унылый серый пейзаж любого города в невероятный карнавальный вихрь всех оттенков розового. Редкий офисный работник не выберется в обеденный перерыв на улицу хотя бы на полчаса, чтобы прогуляться среди цветущих деревьев и импровизированных пикников. Ну, а в выходной день все места под особенно красивыми деревьями надолго оккупированы шумными компаниями.
Тысячу лет назад любоваться сакурой могли лишь приближенные к императорскому дворцу аристократы. По китайским представлениям о природе, любование цветущими деревьями и цветами может обогатить человека энергией ци, что и есть суть всего живого. Однако простолюдины были лишены этой возможности: каждую их минуту занимала работа. Но с течением времени и влиянием буддисткой философии понятие безусловной красоты и бренности бытия коснулось всех сословий — от аристократии до крестьянства. Как поётся в известной песне: «Сакура, сакура! То ли туман, то ли облако…»
Ещё вчера все деревья были покрыты розовой пеленой, а сегодня на улице снежный вихрь из осыпавшихся лепестков. Как это созвучно буддизму: всё прекрасное мимолётно! Успеть увидеть и почувствовать красоту здесь и сейчас, а завтра будет поздно. Чтобы продлить красоту, в городах включают ночную подсветку наиболее эффектных садов. А в масштабах страны, благодаря протяжённости островов с юга на север, эту красоту можно наблюдать больше месяца, переезжая с Кюсю на Хоккайдо.
У этого явления есть и особый термин «ханами» (любование цветами[сакуры]), и официальный праздничный «День цветения сакуры», проводимый с 1992 года — 27 марта. Дата выбрана со смыслом: если слово сакура разобрать на слога, то первые два созвучны числам «три» и «девять», что при умножении даёт как раз 27.
А когда отцветёт сакура, можно открыть купальный сезон, отправившись на самый юг японских островов — на Окинаву. В архипелаг Рюкю входит 98 островов и почти все полуторамиллионное население живёт на самом крупном — столичном острове — Окинава. В средние века королевство Рюкю было почти самостоятельным, но умело пользовалось политическими интригами, так что на протяжении веков не было понятно, под чьим оно господством находится — Китая или Японии. Окинавцы наравне с народом айну являются потомками древнего первобытного племени японского архипелага, когда Япония не была островами. Поднявшийся уровень мирового океана отрезал Окинаву от материка и превратил её в самобытный оазис с примесью китайско-японской культуры. Сейчас Окинава — это самое большое количество солнечных дней в году, самая высокая продолжительность жизни и, по уверению многих, самая расслабленная и непринуждённая атмосфера.
Непосредственно до Окинавы из из России прямых рейсов нет, но у той же JAL – обширная сеть аэропортов по всей стране и долететь до островов можно за несколько часов. Для путешественника крайне удобна возможность приобрести билет на стыковочные рейсы вместе с международными — это и время экономит, и не требует дополнительного поиска рейсов.
Что в Окинаве особенного? Невероятно чистый белый мелкий песок, образованный из кораллов и ракушек. Океан неописуемого зелёно-голубого цвета. Остров Такэтоми, пейзаж и архитектура которого не меняются тысячу лет. Иримотэ — единственный японский остров с субтропической флорой и фауной (здесь есть даже специальные дорожные переходы для диких кошек). Ни на что не похожая музыка. Авамори, местный аналог водки. Другой язык. Другой мир.
Путешествие с Japan Airlines
Перелет — это начало и конец путешествия в Страну восходящего солнца, которое должно соответствовать полученным в стране эмоциям. Благодаря JAL вы можете начать и завершить путешествие в комфорте и спокойствии. Ради удобства путешественников Japan Airlines сократила количество мест в эконом-классе вопреки практике, используемой иными авиакомпаниями, и разработала более тонкие сиденья, чтобы сохранить больше пространства для ног. В результате кресла JAL SKY WIDER четыре раза за последнее пятилетие (2015, 2017, 2018, 2019) признаны лучшими креслами авиакомпаний мира в эконом-классе.
А еще летать с Japan Airlines очень вкусно: авиакомпания разработала бортовое меню вместе с лучшими шеф-поварами. Наконец, на борту самолета JAL точно не придется скучать: выбор развлечений колоссален — от фильмов, игр и музыки до ракуго и манги.
JAL – лауреат «5 звезд» на Skytrax World Airline Awards. Эта премия – «Оскар» в мире авиаперевозок, ежегодно вручаемый международным рейтинговым агентством по оценке авиакомпаний.