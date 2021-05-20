Кафедральная бухта: портал из Новой Зеландии в сказку

В середине десятых лишь каждый пятый турист приезжал на полуостров из-за рубежа. Адамсон, по-хорошему, нанес Коромандел на ту версию карты мира, которую распространяют в детских садах и начальных школах. Если раньше двигать сюда специально стоило только в том случае, если на прекрасную страну в самом углу земной карты получилось выжать недели четыре, что в доковидном мире зачастую было непозволительной роскошью, то теперь семейным туристам не отвертеться.

Полчаса пешком от вечно занятой парковки в Хахеи (подсказка – можно оставить кемпер на новой, большой парковке внизу и добраться до точки высадки на шаттле) лучше всего проделать в декабре. Непременные в это время три слоя солнцезащитного крема будут, пожалуй, единственным серьезным минусом. Куда ярче неприятной обязаловки цветущие в это время похутукавы – торчащие из земли щупальца кракена, усыпавшие побережье рубиновыми гроздьями. Куда воздушнее – залитый солнцем океанский простор, куда интереснее – понимать, что по прямой до Чили больше ничего и нет, кроме нескольких вычурных островов неподалеку от берега. Куда волшебнее – скаты, которые греются на мелководье Stingray Bay, соседней бухты, до которой всего пять минут крюка.

Саму пещеру-вокзал стоит смотреть в отлив – в прилив вода заливает ее дно, и магические поезда из одной части пляжа в другую перестают ходить. Та, вторая часть как раз и ведет в Нарнию – именно там купались юные короли сказочного мира на фоне фантасмагорической Te Hoho Rock, скалы, зрителям предстающей в форме паруса.