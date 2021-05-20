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Путешествия

Кафедральная бухта: портал из Новой Зеландии в сказку

Игорь Зеленицын
20 мая 2021
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Фото: russellstreet / Flickr
Кафедральная бухта (Cathedral Cove) находится на полуострове Коромандел на Северном острове Новой Зеландии. Но даже если вы там никогда не бывали, то этот пейзаж наверняка узнаете.

Добраться до Cathedral Cove, или Кафедральной бухты, можно тремя путями: мгновенным поездом от Олдвич, заброшенной сейчас станции лондонского метро, пешком вдоль моря от вечно переполненной парковки на Северном острове Новой Зеландии, или морем от соседнего пляжа.

Первый вариант, конечно, подойдет в основном детям – тем, которые верят, что в завешанном шубами платяном шкафу можно найти проход в другой мир, где есть говорящий лев и живые кентавры. Cathedral Cove разом превратилась в достопримечательность всемирного значения после выхода второй части «Хроник Нарнии», в начале которой поезд лондонского метро выбросил четверку молодых королей в огромный скальный проход вроде бы в сказочной вселенной, а на самом деле – в 18-и тысячах километров от Лондона; перемещение заняло пару мгновений.

Объяснить детям, которые будут ждать встречи со сказочным львом, что до портала в Нарнию придется топать с полчаса пешком, будет сложно.

Новозеландский режиссер первых двух «Хроник» Эндрю Адамсон превратил это место в Хоббитон на минималках. Ему не обязательно было строить огромную искусственную декорацию, чтобы взбодрить жизнь приморской провинции – через 10 лет после выхода фильма местные пенсионеры вынуждены переваривать по 150 тысяч туристов ежегодно, по-стариковски ворча от того, что их укромный уголок превратился в один из обязательных пунктов для семейных туристов в Новой Зеландии.

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Фото: Екатерина Капитонова
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Фото: Екатерина Капитонова
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Фото: Станислав Денисенков
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Фото: Игорь Зеленицын

Полуостров Коромандел, на котором находится бухта, – история скорее про непоседливых новозеландцев, чем про иностранных туристов. Выдающейся красоты прибрежная дорога от Темс до Коромандел Таун, но выдающейся красоты прибрежная дорога – совсем не эксклюзивный новозеландский аттракцион; дороги золотоискателей в холмах середины полуострова – но золотоискатели наследили и в других, более удобных по логике маршрута новозеландских регионах; гравийная дорога 309 со статусом легендарного образчика кивианы, неосязаемого духа новозеландской жизни – но для средневзвешенного иностранного туриста это всего лишь гравийка через непролазный лес.

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Станислав Денисенков

В середине десятых лишь каждый пятый турист приезжал на полуостров из-за рубежа. Адамсон, по-хорошему, нанес Коромандел на ту версию карты мира, которую распространяют в детских садах и начальных школах. Если раньше двигать сюда специально стоило только в том случае, если на прекрасную страну в самом углу земной карты получилось выжать недели четыре, что в доковидном мире зачастую было непозволительной роскошью, то теперь семейным туристам не отвертеться.

Полчаса пешком от вечно занятой парковки в Хахеи (подсказка – можно оставить кемпер на новой, большой парковке внизу и добраться до точки высадки на шаттле) лучше всего проделать в декабре. Непременные в это время три слоя солнцезащитного крема будут, пожалуй, единственным серьезным минусом. Куда ярче неприятной обязаловки цветущие в это время похутукавы – торчащие из земли щупальца кракена, усыпавшие побережье рубиновыми гроздьями. Куда воздушнее – залитый солнцем океанский простор, куда интереснее – понимать, что по прямой до Чили больше ничего и нет, кроме нескольких вычурных островов неподалеку от берега. Куда волшебнее – скаты, которые греются на мелководье Stingray Bay, соседней бухты, до которой всего пять минут крюка.

Саму пещеру-вокзал стоит смотреть в отлив – в прилив вода заливает ее дно, и магические поезда из одной части пляжа в другую перестают ходить. Та, вторая часть как раз и ведет в Нарнию – именно там купались юные короли сказочного мира на фоне фантасмагорической Te Hoho Rock, скалы, зрителям предстающей в форме паруса.

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Michael Ranzau / Flickr

В таких местах только и получается, что забыть о реальном мире, из которого сюда нужно лететь через тысячи километров. Здесь живут говорящие львы и кентавры, а там – а там даже станция лондонского метро, от которой телепортировал в Нарнию волшебный поезд, тоже, строго говоря, выдумана: ее построили в павильоне на западе новозеландского Окленда.

Туда, пожалуй, незачем торопиться, лучше остаться в крошечном Хахеи еще на день и сплавать до ворот в сказку на каяке, чтобы посмотреть на похутукавы издали, а на скатов – вблизи.

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