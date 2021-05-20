Кафедральная бухта: портал из Новой Зеландии в сказку

Добраться до Cathedral Cove, или Кафедральной бухты, можно тремя путями: мгновенным поездом от Олдвич, заброшенной сейчас станции лондонского метро, пешком вдоль моря от вечно переполненной парковки на Северном острове Новой Зеландии, или морем от соседнего пляжа.
Первый вариант, конечно, подойдет в основном детям – тем, которые верят, что в завешанном шубами платяном шкафу можно найти проход в другой мир, где есть говорящий лев и живые кентавры. Cathedral Cove разом превратилась в достопримечательность всемирного значения после выхода второй части «Хроник Нарнии», в начале которой поезд лондонского метро выбросил четверку молодых королей в огромный скальный проход вроде бы в сказочной вселенной, а на самом деле – в 18-и тысячах километров от Лондона; перемещение заняло пару мгновений.
Объяснить детям, которые будут ждать встречи со сказочным львом, что до портала в Нарнию придется топать с полчаса пешком, будет сложно.
Новозеландский режиссер первых двух «Хроник» Эндрю Адамсон превратил это место в Хоббитон на минималках. Ему не обязательно было строить огромную искусственную декорацию, чтобы взбодрить жизнь приморской провинции – через 10 лет после выхода фильма местные пенсионеры вынуждены переваривать по 150 тысяч туристов ежегодно, по-стариковски ворча от того, что их укромный уголок превратился в один из обязательных пунктов для семейных туристов в Новой Зеландии.
Полуостров Коромандел, на котором находится бухта, – история скорее про непоседливых новозеландцев, чем про иностранных туристов. Выдающейся красоты прибрежная дорога от Темс до Коромандел Таун, но выдающейся красоты прибрежная дорога – совсем не эксклюзивный новозеландский аттракцион; дороги золотоискателей в холмах середины полуострова – но золотоискатели наследили и в других, более удобных по логике маршрута новозеландских регионах; гравийная дорога 309 со статусом легендарного образчика кивианы, неосязаемого духа новозеландской жизни – но для средневзвешенного иностранного туриста это всего лишь гравийка через непролазный лес.
В середине десятых лишь каждый пятый турист приезжал на полуостров из-за рубежа. Адамсон, по-хорошему, нанес Коромандел на ту версию карты мира, которую распространяют в детских садах и начальных школах. Если раньше двигать сюда специально стоило только в том случае, если на прекрасную страну в самом углу земной карты получилось выжать недели четыре, что в доковидном мире зачастую было непозволительной роскошью, то теперь семейным туристам не отвертеться.
Полчаса пешком от вечно занятой парковки в Хахеи (подсказка – можно оставить кемпер на новой, большой парковке внизу и добраться до точки высадки на шаттле) лучше всего проделать в декабре. Непременные в это время три слоя солнцезащитного крема будут, пожалуй, единственным серьезным минусом. Куда ярче неприятной обязаловки цветущие в это время похутукавы – торчащие из земли щупальца кракена, усыпавшие побережье рубиновыми гроздьями. Куда воздушнее – залитый солнцем океанский простор, куда интереснее – понимать, что по прямой до Чили больше ничего и нет, кроме нескольких вычурных островов неподалеку от берега. Куда волшебнее – скаты, которые греются на мелководье Stingray Bay, соседней бухты, до которой всего пять минут крюка.
Саму пещеру-вокзал стоит смотреть в отлив – в прилив вода заливает ее дно, и магические поезда из одной части пляжа в другую перестают ходить. Та, вторая часть как раз и ведет в Нарнию – именно там купались юные короли сказочного мира на фоне фантасмагорической Te Hoho Rock, скалы, зрителям предстающей в форме паруса.
В таких местах только и получается, что забыть о реальном мире, из которого сюда нужно лететь через тысячи километров. Здесь живут говорящие львы и кентавры, а там – а там даже станция лондонского метро, от которой телепортировал в Нарнию волшебный поезд, тоже, строго говоря, выдумана: ее построили в павильоне на западе новозеландского Окленда.
Туда, пожалуй, незачем торопиться, лучше остаться в крошечном Хахеи еще на день и сплавать до ворот в сказку на каяке, чтобы посмотреть на похутукавы издали, а на скатов – вблизи.