Как будут взимать новый туристический налог в Турции

Первый в истории Турции туристический налог будет взиматься с 1 апреля 2020 года. Отдыхающие будут дополнительно оплачивать один процент от суммы проживания с учетом всех оказываемых услуг, таких как проживание, питание и других.

Официальных разъяснений по схеме взимания налога у гостиниц пока нет: их ожидают во второй половине января. Однако, по информации турецких отельеров, они получили предварительные разъяснения от отраслевой ассоциации. Согласно им, клиенты, которые забронируют отель напрямую или через онлайн-платформы, будут платить налог при выезде из отеля – как это принято в мировой практике.

В случае, если клиент прибывает по линии туроператоров, налог уже включен в стоимость его пакета. Сумму налога отель выставляет в общем счете принимающей компании, а уже DMC-оператор передает его туроператору, который учитывает ее при выставлении общей цены за продукт.

По оценке Ассоциации туроператоров, введение налога на проживание в отелях Турции не окажет существенного влияния на спрос по этому массовому направлению летом 2020 года. Как заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, Турция лидирует в спросе на выездном рынке в 2019 году, и этот статус-кво сохранится в 2020 году.

«Если Турция подорожает в два раза, спрос начнет меняться. Изменение цены на 5-15%, как показал опыт прошлого года, несущественно для Турции. Это лидирующее направление в сфере выездного туризма. Соотношение "цена-качество" даже при условии роста цен получается оптимальным для наших туристов», – заявила Ломидзе.

В начале декабря стало известно, что российские туристы установили рекорд по количеству прибытий в Турцию. За первые 10 месяцев 2019 года страну посетили 6,7 миллиона российских граждан.