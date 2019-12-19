Цена за ночь
Один из первых фильтров, который сузит круг поиска, — цена за ночь. Бюджет поездки известен заранее, поэтому лучше исходить из доступных вариантов, а не вздыхать по номерам-люкс с шампанским по утрам.
Если не планируете тратить больше 50 € за ночь (≈ 3500 руб.), можно рассмотреть апартаменты. Обычно они выигрывают по площади у трехзвёздочных отелей за ту же цену, плюс — оборудованы кухней.
Расстояние до центра
Одним комфортнее селиться в центре, чтобы основные достопримечательности были в шаговой доступности. Другим больше нравятся спальные районы. Оптимальный вариант — выбрать отель на расстоянии 1–1,5 км от центра города, чтобы не тратить много денег, не страдать от бурлящего туристического потока и потраченного времени на дорогу.
Тип питания
Если предпочитаете только завтракать в отеле, нет смысла рассматривать варианты с полным пансионом. И наоборот, если стремитесь к беззаботному отдыху и хотите формат «всё включено» — лучше сразу поставить соответствующий фильтр.
С завтраками тоже нужно быть внимательными: посмотрите, какой именно тип предлагает отель. Это может быть шведский стол с большим разнообразием блюд, а может быть континентальный завтрак — он гораздо скромнее. Также обратите внимание на разницу между номерами с завтраком и без. И сравните со стоимостью завтрака в городе.
Фото: Pixabay
Отзывы других гостей
Если вариант проживания устраивает, но остаются сомнения, посмотрите оценки и почитайте отзывы других гостей. У каждого отеля есть определённый рейтинг в зависимости от оценок, так что можно сразу задать фильтры на отели с высокими показателями.
Читая отзывы, обращайте внимание на дату написания: чем ближе она к настоящему моменту, тем достовернее замечания и советы постояльцев. Также посмотрите, какие моменты повторяются чаще всего. Если большинство гостей делают ударение на недочеты в уборке, значит, это не просто субъективная оценка одного любителя стерильности и скорее всего вы тоже столкнетесь с проблемой чистоты.
Варианты оплаты
Одним путешественникам удобно платить онлайн, а другие предпочитают рассчитываться при заезде (зачастую в местной валюте и по текущему курсу). Заранее подумайте и выберите, какой способ будет удобнее и выгоднее именно вам.
Фото: Pixabay
Правила отмены
Выбирайте варианты с бесплатной отменой бронирования, особенно если вы не до конца уверены, что поездка состоится. Но помните, что тарифы без возможности отмены обычно дешевле возвратных тарифов.
Если правильно настроить фильтры при выборе жилья, получится сэкономить не только деньги, но ещё время (и нервы).
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