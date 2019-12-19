Цена за ночь

Один из первых фильтров, который сузит круг поиска, — цена за ночь. Бюджет поездки известен заранее, поэтому лучше исходить из доступных вариантов, а не вздыхать по номерам-люкс с шампанским по утрам.

Если не планируете тратить больше 50 € за ночь (≈ 3500 руб.), можно рассмотреть апартаменты. Обычно они выигрывают по площади у трехзвёздочных отелей за ту же цену, плюс — оборудованы кухней.

Расстояние до центра

Одним комфортнее селиться в центре, чтобы основные достопримечательности были в шаговой доступности. Другим больше нравятся спальные районы. Оптимальный вариант — выбрать отель на расстоянии 1–1,5 км от центра города, чтобы не тратить много денег, не страдать от бурлящего туристического потока и потраченного времени на дорогу.

Тип питания

Если предпочитаете только завтракать в отеле, нет смысла рассматривать варианты с полным пансионом. И наоборот, если стремитесь к беззаботному отдыху и хотите формат «всё включено» — лучше сразу поставить соответствующий фильтр.

С завтраками тоже нужно быть внимательными: посмотрите, какой именно тип предлагает отель. Это может быть шведский стол с большим разнообразием блюд, а может быть континентальный завтрак — он гораздо скромнее. Также обратите внимание на разницу между номерами с завтраком и без. И сравните со стоимостью завтрака в городе.



Фото: Pixabay

Отзывы других гостей

Если вариант проживания устраивает, но остаются сомнения, посмотрите оценки и почитайте отзывы других гостей. У каждого отеля есть определённый рейтинг в зависимости от оценок, так что можно сразу задать фильтры на отели с высокими показателями.

Читая отзывы, обращайте внимание на дату написания: чем ближе она к настоящему моменту, тем достовернее замечания и советы постояльцев. Также посмотрите, какие моменты повторяются чаще всего. Если большинство гостей делают ударение на недочеты в уборке, значит, это не просто субъективная оценка одного любителя стерильности и скорее всего вы тоже столкнетесь с проблемой чистоты.

Варианты оплаты

Одним путешественникам удобно платить онлайн, а другие предпочитают рассчитываться при заезде (зачастую в местной валюте и по текущему курсу). Заранее подумайте и выберите, какой способ будет удобнее и выгоднее именно вам.



Фото: Pixabay

Правила отмены

Выбирайте варианты с бесплатной отменой бронирования, особенно если вы не до конца уверены, что поездка состоится. Но помните, что тарифы без возможности отмены обычно дешевле возвратных тарифов.