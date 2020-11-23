Как может выглядеть идеальное путешествие?

По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2019 году в мире насчитывалось более 1,4 миллиарда путешественников — и это только те, кто выезжал за пределы своей страны. В 2020 году акцент по понятным причинам переключился на внутренний туризм, но стремление открывать для себя новые места и возвращаться в уже известные, но горячо любимые, никуда не делось. По статистике Ростуризма, в июле–августе 2020 года курорты юга России посетило более 10 млн человек, в Алтайском крае и Республике Алтай за два месяца побывало больше людей, чем за все лето-2019 (2 млн человек против 1,8 млн соответственно) — и этот тренд затронул большинство регионов страны.
Самый динамично развивающийся сегмент — это самостоятельные путешествия. Представители Aviasales, крупнейшего авиапоисковика в русскоязычном сегменте интернета, утверждают, что уже к сентябрю 2020 года доля туристов, предпочитающих не пользоваться услугами туроператоров, превысила показатели 2019 года.
При всех несомненных плюсах самостоятельного туризма у него есть один существенный недостаток. Планирование и организация поездки занимают массу времени и сил, а если уже на месте возникнет какая-либо проблема, решать ее тоже придется самому. Но что если убрать это слагаемое из уравнения? Вместе с банком «Открытие» рассказываем о том, как проходят путешествия по России (и не только) у обладателей статуса «Премиум».
Этап 1
Вы выбрали направление, теперь нужно определиться с проживанием. Исследовать десятки букинговых сервисов, сравнивать цены и решать вопросы с наличием дополнительной кровати для ребенка или вегетарианского меню вам не придется — этим займутся специалисты из консьерж-службы. На основе ваших предпочтений они подберут несколько вариантов, и ваша задача сводится лишь к выбору того, что понравится больше всех.
Бонус: при бронировании отеля через travel.open.ru вы получаете скидку 20%.
Этап 2
Непосредственное начало вашего путешествия также таит в себе приятный сюрприз. При заказе такси в аэропорт с автомобилем бизнес-класса (или даже выше) стоимость поездки на Gett или «Яндекс Go» для обладателей премиальной карты «Открытия» окажется меньше сразу на 30 (!) процентов.
Время в ожидании рейса вы проводите в бизнес-зале Lounge Key, куда у обладателей статуса «Премиум» есть 12 бесплатных проходов в год. Этого с лихвой хватит даже тем, кто берет отпуск часто и со вкусом.
Да, чуть не забыли: оформление билета на ваш рейс через travel.open.ru также дает скидку 20%.
Этап 3
По прилете вас встречает водитель, который опять-таки на автомобиле бизнес-класса отвозит вас в отель.
Знатно выспавшись после дороги, вы открываете в телефоне готовый маршрут по главным точкам силы тех краев, куда вы прибыли, составленный все теми же ангелами-хранителями из консьерж-службы.
Этап 4
Что вы любите в путешествиях больше всего? Пробовать местные специалитеты? Прокачивать внутреннего искусствоведа рейдами по музеям и выставкам? В чем бы ни состояла ваша страсть, она может принести не только желаемое удовольствие, но и прямую выгоду. Обладатели статуса «Премиум» могут выбрать любимые категории и получать на них повышенный кешбэк 11%! Если же глаза разбегаются и выбрать что-то конкретное ну просто невозможно, получайте кешбэк до 4% вообще на всё.
Важно!
Если, не дай бог, по ходу поездки что-то пошло не так, главное — не забыть, что под рукой есть страховой полис на вас и трех членов вашей семьи, включая детей любого возраста. Полис, включающий в себя расширенный перечень рисков (в том числе активные виды спорта – внимание, горнолыжники и сноубордисты!) оформляется бесплатно. В путешествиях по России сумма страхового покрытия достигает 51 500 евро, а поездках за рубеж — 111 500 евро. Но мы надеемся, что воспользоваться этой привилегией вам никогда не придется.
Мне нравится — хочу так же!
Статус «Премиум» нельзя купить. Чтобы его получить, достаточно выполнить всего одно условие: поддерживать на своих счетах в банке и компаниях группы «Открытие» необходимую сумму.
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