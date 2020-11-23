Как может выглядеть идеальное путешествие?

По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2019 году в мире насчитывалось более 1,4 миллиарда путешественников — и это только те, кто выезжал за пределы своей страны. В 2020 году акцент по понятным причинам переключился на внутренний туризм, но стремление открывать для себя новые места и возвращаться в уже известные, но горячо любимые, никуда не делось. По статистике Ростуризма, в июле–августе 2020 года курорты юга России посетило более 10 млн человек, в Алтайском крае и Республике Алтай за два месяца побывало больше людей, чем за все лето-2019 (2 млн человек против 1,8 млн соответственно) — и этот тренд затронул большинство регионов страны.

Самый динамично развивающийся сегмент — это самостоятельные путешествия. Представители Aviasales, крупнейшего авиапоисковика в русскоязычном сегменте интернета, утверждают, что уже к сентябрю 2020 года доля туристов, предпочитающих не пользоваться услугами туроператоров, превысила показатели 2019 года.

При всех несомненных плюсах самостоятельного туризма у него есть один существенный недостаток. Планирование и организация поездки занимают массу времени и сил, а если уже на месте возникнет какая-либо проблема, решать ее тоже придется самому. Но что если убрать это слагаемое из уравнения? Вместе с банком «Открытие» рассказываем о том, как проходят путешествия по России (и не только) у обладателей статуса «Премиум».