Как обезопасить себя в путешествиях? Стратегия от National Geographic Traveler

В дороге
В 2020 году к главным правилам безопасности для путешествий на разного рода транспортных средствах – пристёгиваться даже на заднем сиденье автомобиля и автобуса, не кататься на мопеде или скутере без шлема, не пить за рулём – добавились новые: соблюдать социальную дистанцию, носить перчатки и маски и ничего не трогать без необходимости.
Если раньше вас веселили попутчики, протирающие всё подряд влажными салфетками, то теперь настало время брать с них пример. В поезде, самолёте, автобусе или катере действительно стоит протереть антисептиком все поверхности – столик, подлокотники, дверную ручку. Конечно, обработать вообще всё не выйдет, поэтому в пути хорошо бы иметь при себе запас перчаток (и регулярно их менять). А вот переживать из-за чистоты воздуха в салоне самолёта не стоит – он обрабатывается мощными фильтрами и обновляется каждые несколько минут. Чихающий сосед же представляет реальную угрозу, поэтому лучше выбирать такие места, где контакты с другими пассажирами минимизированы, – кресло у окна, а не у прохода, верхняя полка вместо нижней и так далее.
Стерилизовать себя алкоголем – плохая идея: в дороге лучше пить воду, и побольше, ведь в самолётах и автобусах воздух часто пересушен кондиционерами. К тому же при изменении часового пояса, климата, режима дня и питания именно вода – лучшее лекарство.
санитайзер, спиртовые салфетки, одноразовые маски, средство от укачивания, капли для носа, леденцы от кашля, гигиенический пакет (пригодится если не по прямому назначению, то в качестве мусорки), адсорбент.
В номере
Даже в пятизвёздочном люксе не стоит безоговорочно доверять горничным – на всякий случай -протрите дезинфицирующими салфетками наиболее часто используемые поверхности и предметы: ручки дверей и шкафов, подлокотники кресел, выключатели, смесители, кнопку слива. Если есть возможность, стоит проветрить комнаты. Для чистки зубов лучше использовать одноразовые стаканчики и бутилированную воду. Да и чашку для чая или кофе тоже стоит брать свою – или, по крайней мере, вымыть ту, что стоит в номере.
Внимательно осмотрите постель. Если обнаружите чёрные точки на белье и почувствуете специфический кисло-сладкий запах – вероятно, здесь водятся клопы, лучше поискать другой ночлег. Тем, кто обычно останавливается в бюджетных отелях и хостелах, имеет смысл возить с собой тоненький спальник, который можно использовать как постельное бельё, а также собственное полотенце и тапочки.
Потенциальные рассадники инфекций – спортзалы, сауны и бассейны. Не ленитесь постелить полотенце на скамейку тренажёра или на полок в бане, протирайте ручки антисептиком или беритесь за гантели в перчатках. А любому бассейну, в котором плещутся триста постояльцев ближайшего кондоминиума, лучше предпочесть море: там вода точно чище.
санитайзер, фумигатор и другие средства от насекомых, мазь после укусов, мирамистин, влажная туалетная бумага, зубная паста, адсорбент, одноразовые стаканчики, мыло и шампунь.
На воде
Имеет смысл заранее выяснить через отзывы и форумы информацию о возможных неприятностях там, где вы собираетесь плавать: отбойные течения, острые кораллы, ядовитые медузы, морские ежи – прогуглите название курорта в сочетании с этими словами, чтобы увидеть в выдаче не только рекламные описания. На месте полезно уточнять у бывалых: владельца гестхауса, спасателя, лодочника или загорелого человека на соседнем лежаке, что нужно знать, прежде чем лезть в воду.
Если что-то пошло не так, не стесняйтесь обращаться за помощью. Пусть провизор в тайской аптеке не говорит по-английски, но вы точно не первый, кто пришёл к нему с этой проблемой, так что просто покажите царапины от кораллов или ожог от медузы, и он подскажет, чем это лечить. А вот удалять из пяток иголки морского ежа должны специалисты – звоните в страховую. Если довелось нахлебаться морской или озёрной воды, на всякий случай примите вдогонку несколько таблеток активированного угля.
Не забывайте, что из-за отражения от воды солнце становится на порядок опаснее. Пользуйтесь защитным кремом даже в пасмурную погоду, на сёрфинге или снорклинге обязательно надевайте длинные шорты и гидромайку с длинным рукавом. И берегите голову: солнечный удар называется ударом потому, что характер имеет внезапный, перегреться в шезлонге не так страшно, как, например, потерять сознание за рулём велосипеда.
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В горах
Горы не шутят, поэтому к любому приключению на склонах – будь то горнолыжный выезд, летний трекинг или просто экскурсия по живописному ущелью – надо относиться как к восхождению: надевать удобную и нескользкую обувь, следовать указаниям гида, не сходить с троп, регистрироваться у спасателей и вообще не лезть на рожон. Соблюдайте все рекомендуемые меры предосторожности, даже если они кажутся вам излишними: в горах всегда лучше перестраховаться.
Во время трекинга важно объективно оценивать свой уровень подготовки, здоровье и самочувствие: например, на подъёме начинает болеть колено – не факт, что оно выдержит ту нагрузку, которая предстоит на спуске. Если голова кружится и в глазах темнеет, значит, взятый группой темп вам не подходит и выше станет только хуже. Очень важно не давать маленьким проблемам перерасти в большие. Это касается и героических попыток скрыть первые признаки горной болезни, и банальных заноз, которые за пару дней сделают руку или ногу нефункциональной. Если что-то приключилось – верёвка стёрла ладонь в кровь, лопнула мозоль, щепка впилась под ноготь, – откладывать принятие мер нельзя. Не стесняйтесь и сразу зовите на помощь.
Не пренебрегайте хорошим солнцезащитным кремом и головным убором – в горах, особенно на ледниках, солнце активнее и злее, чем в пустыне, моментально сгорают шея, губы и уши.
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На природе
Живая природа коварна: она кусается, клюётся, царапается, колется, прыскает ядом, и даже нежные цветочки могут взять да и подло вызвать аллергию. Поэтому при взаимодействии с флорой, и в особенности с фауной, надо соблюдать предписанные правила – не кормить, не гладить, не трогать и не нюхать, не убедившись в полной безопасности этого действия. Даже мирная лошадь в алтайском походе может дать чувствительного пинка, если подойти к ней не с той стороны, а милая обезьянка на адлерском пляже – случайно откусить палец вместе с кукурузой. От этого, конечно, никто не умрёт, но все порядком понервничают, поэтому с любыми животными стоит поступать как с людьми в эпоху коронавируса: соблюдать дистанцию и мыть руки после любого соприкосновения.
Больше всего неприятностей доставляют насекомые. Поэтому во всех поездках стоит пользоваться репеллентами, а любые, даже незначительные с виду укусы и ранки оперативно обрабатывать антисептиками, лечебной мазью и, при необходимости, заклеивать. Если появились тревожные симптомы – температура, тремор, отёки, – понадобится консультация врача, причём желательно местного, который лучше знает, что переносят здешние кровососы. И не забывайте делать прививки – не только от какой-нибудь жёлтой лихорадки, но и от энцефалита, регулярно встречающегося в наших широтах.
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В толпе
В чужом городе всегда лучше выглядеть местным, чем туристом, – обвешанный фототехникой человек с рюкзаком, который стоит посреди площади, вертя в руках карту, слишком уж привлекает внимание самодеятельных гидов, карманников и других неприятных людей. И в то же время не стоит сливаться с толпой настолько, чтобы оказаться случайно в рядах демонстрантов на Истикляль или в забеге энсьерро в Памплоне.
Большие скопления людей вообще никогда не были безопасной средой, а теперь уж и подавно стоит их избегать. Дистанция 1,5 метра – ваша новая заповедь и modus vivendi. Что, кстати, сильно усложняет работу уличным воришкам. Если кто-то кидается к вам наперерез спросить дорогу, догоняет «вернуть» обронённый золотой браслет или тащит за локоть «оплатить ремонт провала» – машите руками, вопите «изолейшн!» и ретируйтесь, придерживая карман с документами и деньгами. Избегайте давки в транспорте или чрезмерно близкого соседства в очереди за билетами (некоторые начинают громко кашлять, чтобы обеспечить себе радиус безопасности, но тут важно не переиграть).
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В ресторане
Главное правило человека, не желающего привезти из отпуска не только сувениры, но каких-нибудь экзотических лямблий в кишечнике, – пить только бутилированную воду (и не забывать, что лёд для коктейлей нередко делается из водопроводной воды). Из тех же соображений стоит избегать любой еды, не прошедшей термическую обработку. Если вы имеете опасения насчёт качества и чистоты продуктов, выбирайте те, у которых есть природная «упаковка», – бананы, мандарины, куриные яйца, ананасы и прочее, что можно самому очистить перед употреблением.
Пускаясь в дерзкие гастрономические эксперименты с незнакомыми продуктами, всегда держите в кармане антигистаминный препарат – ведь неизвестно, какую реакцию выдаст организм. А если у вас есть аллергия, перед поездкой выясните название запретного для вас продукта на местном языке, а ещё лучше – запишите на карточке и показывайте её официанту перед заказом. Пробуя уличную еду, имеет смысл выбирать только такие блюда, которые были приготовлены у вас на глазах.
Если всё-таки не удалось избежать «диареи путешественника», не забывайте пить побольше воды (не водки – не перепутайте!) и регидрирующие растворы.
И последнее правило – никогда, слышите, никогда и ни при каких обстоятельствах не ешьте суп из летучих мышей!
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