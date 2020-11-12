Как обезопасить себя в путешествиях? Стратегия от National Geographic Traveler

В дороге

В 2020 году к главным правилам безопасности для путешествий на разного рода транспортных средствах – пристёгиваться даже на заднем сиденье автомобиля и автобуса, не кататься на мопеде или скутере без шлема, не пить за рулём – добавились новые: соблюдать социальную дистанцию, носить перчатки и маски и ничего не трогать без необходимости.

Если раньше вас веселили попутчики, протирающие всё подряд влажными салфетками, то теперь настало время брать с них пример. В поезде, самолёте, автобусе или катере действительно стоит протереть антисептиком все поверхности – столик, подлокотники, дверную ручку. Конечно, обработать вообще всё не выйдет, поэтому в пути хорошо бы иметь при себе запас перчаток (и регулярно их менять). А вот переживать из-за чистоты воздуха в салоне самолёта не стоит – он обрабатывается мощными фильтрами и обновляется каждые несколько минут. Чихающий сосед же представляет реальную угрозу, поэтому лучше выбирать такие места, где контакты с другими пассажирами минимизированы, – кресло у окна, а не у прохода, верхняя полка вместо нижней и так далее.

Стерилизовать себя алкоголем – плохая идея: в дороге лучше пить воду, и побольше, ведь в самолётах и автобусах воздух часто пересушен кондиционерами. К тому же при изменении часового пояса, климата, режима дня и питания именно вода – лучшее лекарство.