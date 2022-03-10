Как прошла Масленица-2022 в Никола-Ленивце: огненная фотогалерея

Масленицу в главном арт-парке страны отметили с размахом. Обдаваемая языками пламени, Вавилонская башня превратилась в полыхающее произведение искусства, исчезающее у всех на глазах.

Ежегодно на границе зимы и весны Никола-Ленивец отмечает Масленицу. Здесь разворачивается масленичный городок с играми и забавами, деревенские жители пекут блины и угощают гостей, а также можно гулять по заснеженным тропинкам. Ближе к вечеру карнавальное веселье заканчивается большим костром.

Однако сжигают здесь не традиционное масленичное чучело, а большой арт-объект. Чего здесь только не жгли — «Медиабашню», «Бойконур», «Градирню», «Пирамиду», «Бастилию». В этот раз 6 марта огню предали «Вавилонскую башню» — проект молодого архитектора Екатерины Поляковой, созданный по итогам Международного открытого конкурса.

Фото: Рустам Шагиморданов

23-метровую башню из бруса, бревен, хвороста и сена на протяжении ста дней возводила команда из 16 человек. Законченный вид она приняла только тогда, когда ее охватили языки пламени.

Такова главная концепция события — создать мимолетное произведение искусства, которое появится всего лишь на миг и останется в памяти у тех, кто его увидел.

Посмотрите, как это было:

Фото: Роман Манукян

Даже обряд поджигания был необычным — для этого весь день Олег Жуковский и театр La Pushkin будут катать по территории парка плетеный шар из лозы, в который можно будет бросить записку с хорошими пожеланиями. Шар докатился до «Вавилонской башни», поднялся на вершину и дал старт великому сожжению.

Фото: Рустам Шагиморданов