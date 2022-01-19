Как путешествовать по России и вернуть часть потраченных денег

18 января российские туроператоры возобновили программу продажи туров с возможностью кешбэка. Это уже пятая подобная акция. На этот раз в ней участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов и 3329 средств размещения. В рамках Национального проекта по туризму на реализацию заложено 5 млрд рублей. Для любителей путешествий подготовлено более 2 миллионов предложений: на полмиллиона больше, чем годом ранее.

– Сроки проведения акции:

Новый этап продаж туров с кешбэком стартовал в полночь по московскому времени 18 января 2022 года и продлится до 23:59 мск 12 апреля 2022 года. Акция распространяется на пакетные туры, круизы, а также только на проживание в отеле, участвующем в программе.

Чтобы получить возврат части потраченных средств, нужно отправиться в путешествие с 18 января до 30 апреля. Исключением являются круизы: с момента начала навигации и до конца мая.

– На туры в какие регионы будет распространяться акция:

В программе участвуют все регионы России без ограничений.

– Где найти тур или отель:

Выбрать подходящее предложение можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф или же на сайтах партнеров программы. Ассоциация туроператоров России с гордостью отмечает, что почти все ее члены участвуют в акции с кешбэком.

– Требования к длительности поездки:

В программе участвуют туры продолжительностью от двух ночей. Это означает, что кешбэком можно получить не только за длительные путешествия, но и за короткие поездки на выходные.

– Сколько денег вернется за тур, приобретенный по программе кешбэка:

Оплата должна быть совершена онлайн и только банковской картой платежной системы «Мир». После покупки на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, но не более чем 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.