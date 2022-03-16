Как путешествовать с животными? Подробная инструкция

Поначалу кажется, что взять с собой в путешествие, скажем, собаку — проще простого. Воображение так и рисует картинку: солнце освещает дорожное полотно, в машине играет веселая музыка, пес сидит, высунув язык в окно, пока мимо пролетают красивые пейзажи разных стран и городов. Увы, в реальности все далеко не так просто. Сегодня расскажем о том, как подготовить вашего питомца к путешествиям на большие и не очень расстояния.

Путешествие на небольшое расстояние

1 Купите переноску или контейнер, в которой животное будет чувствовать себя комфортно

Неважно, отправляетесь ли вы на дачу на электричке или едете на машине в гости к родственникам – почти наверняка придется купить сумку, где ваш любимец будет находиться во время переезда.

Мы советуем выбрать просторную пластиковую переноску с достаточной вентиляцией. Если вас ждет поездка на общественном транспорте, особенно в холодное время года, можно приобрести или сшить теплый чехол — так меньше рисков вернуться из путешествия с простудившимся питомцем. Да и фактор стресса будет не таким высоким.

2 Приучите животное к переноске

Вряд ли рыбкам потребуется долгий процесс адаптации к контейнеру для перевозки, но более социальные животные вроде кошек, кроликов и собак могут оказаться не готовы к тому, что их заперли в замкнутом пространстве, пусть даже и на небольшой период.

Поставьте переноску или сумку на пол за пару недель до предполагаемого путешествия, чтобы у питомца всегда был к ней доступ. Пусть понюхает, изучит ее: можно ненадолго закрывать его там, не забывая поощрять после.

3 Соберите все необходимое

Ветеринарная аптечка должна быть дома у каждого ответственного хозяина. Она не займет много места, но в поездке может пригодиться (в особенности, если питомец съест что-то новое, поранится или ввяжется в драку). С собой в машину или другой транспорт не забудьте взять влажные салфетки, сменные пеленки (диарея — частый спутник стресса), любимые лакомства питомца.

Змей можно перевозить в наволочках (убедившись, что внутри нет ниток, в которые они могли бы завернуться). Наволочку важно хорошенько завязать — резинкой для волос, стяжкой или веревкой. Фото: Brisbane Bird & Exotics Veterinary Service

Помните: ни в коем случае нельзя перевозить водных черепах, лягушек и других земноводных в контейнерах с водой — они могут утонуть. Лучше поместить их в коробочку с влажным субстратом, или, если его нет, проложить дно влажным полотенцем.

Путешествие на дальние расстояния по России

0 Сделайте прививки питомцу

Мы напоминаем о том, что хозяин несет ответственность за своевременную вакцинацию своих домашних животных от вирусных заболеваний, в том числе бешенства. Сведения об эпизоотической обстановке по бешенству на территории РФ можно узнать на официальном сайте Роспотребнадзора.

Домашние животные в России должны быть зарегистрированы в государственных станциях по борьбе с болезнями животных районов и городов и ежегодно прививаться от бешенства.

Фото: Антонина: nat-geo.ru/community/user/234929/

1 Узнайте, разрешено ли перевозить животных в транспорте, которым вы собираетесь путешествовать

Так, например, в поездах дальнего следования РЖД выделяются специальные вагоны, в которых разрешено перевозить животных. При этом никакие специальные правила регулирования численности питомцев не применяются. В одном купе с котом может оказаться и собака — при этом сотрудники не будут обязаны помогать с «расселением» животных и обмене билетов. Учитывайте это при планировании путешествия.

Чтобы взять животное с собой в скоростной поезд «Сапсан», придется купить билет на специальное место в конце вагона. Не забывайте о том, что у вашего соседа по ряду также может оказаться «багаж» в виде домашнего любимца. При этом к перевозке допускаются кошки, небольшие собаки, грызуны, птицы, ежи, хорьки, ласки, которые помещаются в переноску. Крупную собаку взять с собой в поезд не получится.

Узнать больше о том, разрешено ли перевозить животное в поезде, на котором вы собираетесь отправиться в поездку, можно здесь.

Для авиапутешествий понадобится более внимательная подготовка.

«В салон обычно принимают питомцев весом до 8 кг вместе с переноской. Она располагается под сидением впереди стоящего кресла и обычно по габаритам не должна превышать 115 см в сумме трёх сторон», – Aviasales

В салоне самолета обычно может находиться не более двух животных, при этом разных видов. В течение всего полета кошка или собака должны находиться в сумке, а птица — в накрытой клетке. Других животных брать на борт самолета с собой нельзя, но в отдельных случаях можно поместить клетку в отапливаемый грузовой отсек.

2 Купите шлейку вместо ошейника

По территории аэропорта или вокзала животные могут перемещаться свободно на поводке. Мы советуем приобрести не рулетку, а тканевый или кожаный поводок — с него сложнее «сорваться», а также подобрать подходящую по размеру шлейку. Из ошейника кошка или собака (или мини-пиг!) может вырваться, а шлейка убережет питомца, даже если тот очень испугается незнакомых звуков.

Путешествия за границу

1 Чипируйте животное

Для путешествия заграницу кошкам и собакам понадобится чип. Установка его безболезненна и делается так же легко и быстро, как прививка. Чип важно поставить до прививки от бешенства — поскольку данные о ней должны храниться на нем, как на флешке.

Рассчитывайте время путешествия заранее. Прививку от бешенства нужно сделать минимум за месяц до вылета.

2 Подготовьте документы

Главное условие для международного путешествия с животными — наличие ветеринарного паспорта с печатями клиники о прививках, справки о состоянии здоровья по форме №4 для Москвы и по форме №1 для остальных регионов. Обычно справка действительна в течение 5 суток после выдачи, но лучше уточнить этот момент заранее, найдя в поисковике контакты ветеринарной станции по вашему району.

Чтобы получить справку, вам нужно иметь здоровое, полностью привитое животное, а также сдать анализ его кала в то же учреждение, где вы собираетесь эту справку оформлять.

Перевозка животных за границу РФ регламентируется не только правилами перевозчика, но и Соглашением о международном пассажирском сообщении (СМПС). Документ постоянно обновляется.

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Иногда может понадобиться справка об отсутствии племенной ценности вашего животного или справка об определении в крови животного титра антител к вирусу бешенства, которая делается в течение 14 рабочих дней. Полный список стран и требования для ввоза животных в них можно найти здесь.

В Австралию ввоз домашних животных без разрешений Австралийской карантинной службы категорически запрещен. В США запрещены к ввозу собаки из России, на Мальту не получится взять кошек и собак, а при ввозе домашних питомцев в Сингапур придется доплачивать за их пребывание в карантинной зоне.