Как путешествуют наши чемоданы: видео

Трэвел-блогер Джеб Брукс (Jeb Brooks) посвятил свой репортаж «закулисью» аэропорта, показав, что происходит с багажом после его сдачи на стойке регистрации. Стартовой точкой путешествия стал международный аэропорт Атланты – один из самых загруженных в мире и главный узловой аэропорт компании Delta Air Lines.



На каждый чемодан крепится бирка с кодом, который считывается RFID-сканером. Если пассажир приезжает в аэропорт задолго до рейса или же летит с пересадкой – багаж хранится в холодильной камере до тех пор, пока на регистрацию не пройдут вещи других пассажиров того же рейса.