Как путешествуют наши чемоданы: видео

Трэвел-блогер Джеб Брукс (Jeb Brooks) посвятил свой репортаж «закулисью» аэропорта, показав, что происходит с багажом после его сдачи на стойке регистрации. Стартовой точкой путешествия стал международный аэропорт Атланты – один из самых загруженных в мире и главный узловой аэропорт компании Delta Air Lines.
На каждый чемодан крепится бирка с кодом, который считывается RFID-сканером. Если пассажир приезжает в аэропорт задолго до рейса или же летит с пересадкой – багаж хранится в холодильной камере до тех пор, пока на регистрацию не пройдут вещи других пассажиров того же рейса.
Готовый к полету багаж по ленте конвейера перемещается к месту погрузки в самолет. В аэропорту Атланты протяженность одной ленты может составлять 1,6 километра, а всего здесь эксплуатируется 55 км таких лент.
Наличие кода позволяет сотрудникам авиакомпании и распределительного центра следить за перемещением багажа, перенаправить его в другой самолет в случае ошибки или при необходимости снять с рейса. На ленте конвейера также есть специальные отметки, позволяющие грузчикам раскладывать сумки, чемоданы и другие единицы багажа таким образом, чтобы избежать их скопления и блокировки движения.
Непосредственно перед погрузкой в самолет сотрудники аэропорта сверяют данные о количестве и весе чемоданов: необходимо убедиться, что ни один не затерялся в системе или не появилась новая подозрительная единица. Если оказывается, что общая масса всего багажа слишком мала для безопасного полета, недостающие килограммы компенсируются мешками с песком.
После этого начинается посадка пассажиров. Многие люди, дожидаясь этого момента, фотографируют свои посадочные талоны и выкладывают снимки в соцсети, но делать этого не следует: узнайте, почему.