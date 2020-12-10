Как влюбиться в Стамбул за три дня

Парень, идущий навстречу по улице Истикляль, активно размахивает руками у лица, а его пламенная речь явно обращена ко мне. Первые пару секунд я не понимаю, в чем дело, но затем приходит озарение: моя маска сползла с носа. Смущенно улыбаюсь, надеясь, что по глазам это будет понятно, и подтягиваю ее обратно.
Даже до 20 ноября, когда президент страны активировал вторую серию жестких антиковидных ограничений, жители Стамбула не только как один повсеместно носили маски, но и незамедлительно указывали на необходимость делать то же самое любому, кто нарушал это правило. После нового указа Эрдогана целеустремленность стамбульцев лишь усилилась. Для москвича, привыкшего надевать маску в транспорте и людных помещениях, необходимость делать это на улице поначалу вызывает отторжение, которое, правда, улетучивается после первого же общения с представителем туристической полиции, вежливо объясняющим, что так делать больше не надо.
На все эти мелочи, впрочем, вскоре перестаешь обращать внимание — Стамбул обладает удивительной способностью моментально захватывать и погружать в себя. Вечно бурлящий мегаполис не перестал быть таковым и в эпоху, когда большая часть планеты предпочитает не выбираться дальше ближайшего супермаркета, и снижение градуса туристического напряжения идет лишь на пользу тем, кто оказался на улицах города. Оказаться в Стамбуле сейчас значит получить редкую возможность полюбоваться архитектурными шедеврами без необходимости уворачиваться от встречного потока, спокойно выбрать шикарное место на пароме до азиатской части и посидеть на парапете у мечети Ортакёй с грандиозным видом на Босфорский мост, не упираясь в плечо соседу.
Одна из главных задач, стоящих перед приехавшими в Стамбул, заключается в том, чтобы обуздать желание постоянно есть. Впрочем, шансы победить в этом бою минимальны — стамбульский стрит-фуд неумолимо вездесущ, невероятно вкусен и неприлично бюджетен. В самом центре города, прямо у Галатского моста, рядом с Гранд-базаром, огромный контейнер с дюжиной печеных мидий с рисом и специями стоит 15 лир, то есть порядка 140 рублей. За те же деньги неподалеку, у самой набережной, в тридцати метрах от рыбного рынка, продают балык-экмек размером с артиллерийский снаряд (важно: берите строго в лаваше — в огромной булке он, бесспорно, будет еще сытнее, но обилие теста приглушит вкус). А в крошечной вегетарианской лавке, спрятавшейся в одном из переулков сбоку от Истикляля, за 25 лир вам выгружают целый мешок блюд во главе с баба ганушем, пюре из печеных баклажанов с пастой из тхины, и этого мешка с головой хватает для полноценного обеда на двоих.
Передвигаться по Стамбулу лучше всего пешком — так будет больше шансов не пропустить какую-нибудь ударную деталь, которую не увидишь в окошко такси или вагона метро. Это может быть грандиозное граффити в совершенно унылом, на первый взгляд, переулке, или импровизированный мини-концерт в одном из тысяч пассажей — проходных дворов. Если же ресурсы организма против, что может быть вполне объяснимо — в конце концов, весь Стамбул построен по принципу «вверх — вниз» и регулярно подниматься в горку не каждому под силу, — не забудьте купить и сразу пополнить Istanbulkart. Этот улучшенный аналог московской «Тройки» решает вопросы с перемещением по городу на всех видах транспорта — от автобусов и метро до паромов и электричек «Мармарей». А еще по ним можно ходить в городские туалеты.
Лайфхак: один из лучших стамбульских видов открывается со смотровой площадки на перроне станции Halic. Выйдите из вагона, пройдите пару десятков метров — и вся красота бухты Золотого Рога окажется прямо перед вами. Единственная деталь: возвращение на перрон возможно только через турникеты.
Нарезая километры по улицам Стамбула, вы на каждом шагу будете сталкиваться с котами. Не удивляйтесь: главный город Турции давно за глаза называют Котстантинополем. Здесь котов не просто любят — их интересы зачастую ставятся выше людских. Например, вам вряд ли продадут товар, если для того, чтобы забрать его с прилавка или стеллажа, придется потревожить спящее рядом животное. Причины такого отношения лежат далеко в прошлом, и отличить городскую легенду от правды уже невозможно. Одни говорят, что все началось с того, что кот спас пророка Мухаммеда от проникшей в покои змеи; другие утверждают, что в VIII веке коты спасли весь Константинополь, уничтожая разносящих чуму крыс, а третьи просто напоминают, что в портовом городе котов априори тьма и жители просто исторически к ним привыкли. Как бы то ни было, в Стамбуле царит культ котов, на каждом углу, включая переходы в метро, стоят кормушки и поилки, а в парках и дворах построены настоящие многоуровневые кошачьи резиденции.
Выбирать место для проживания в Стамбуле нужно исходя из вашего понимания прекрасного. Район Султанахмет, что между Золотым Рогом и Мраморным морем, дорог и роскошен, до культовых Айи-Софии и дворца Топкапы рукой подать, но вечером он засыпает. В Бейоглу гораздо больше ночной жизни (даже в нынешние времена), а лоска если и меньше, то ненамного. Кстати, именно здесь находится знаменитый Pera Palace, старейший отель Стамбула, в который сбегала из Лондона Агата Кристи, где жил Эрнест Хэмингуэй и где до сих пор стоит один из двух первых лифтов Европы. В азиатской части жизнь кипит в округе Кадыкёй, что совсем рядом с паромной пристанью (как раз в Кадыкёе, на площади Алтыйола, находится знаменитая статуя быка — один из символов Стамбула), и на шопинг-улице Багдад, от которой всего пятнадцать минут пешком до просторной и удаленной от туристической суеты набережной Бостанджи.
Как добраться
Из Москвы (аэропорт Внуково) в Стамбул летают регулярные рейсы Turkish Airlines. Время в пути составляет около трех часов. Регистрироваться удобнее всего заранее либо через сайт, либо через мобильное приложение. Бизнес-класс перевозчика — один из лучших в своем сегменте: роскошная кухня, отдельные залы регистрации в аэропорту Стамбула и выдающийся бизнес-зал, в котором запросто можно забыть, что вам скоро улетать.
Важно: перед тем, как отправиться в путь, обязательно прочитайте гайдлайны по безопасному перелету.
Что привезти с собой
Первый и главный пункт — еда. На любом стамбульском базаре местные специалитеты упаковывают в вакуумную оболочку — вам остается лишь не потеряться в выборе. Сыры, бастурма, оливки и маслины, пропитанный оливковым маслом орегано, вяленые томаты — это лишь малая доля того, что вам неминуемо захочется захватить домой (особенно после того, как вы съедите примерно полкило всего этого в процессе дегустации), а цены даже на Гранд-Базаре в два раза ниже, чем на фермерской ярмарке в Медведкове.
Еще Марко Поло утверждал, что в Стамбуле ткут лучшие гобелены в мире, и с тех пор мало что изменилось. Не меньшая слава окружает и турецкий текстиль, отличные образчики которого встречаются не только на базарах, но и в рандомных лавках, разбросанных по всему городу.
На любителя: парфюмерия на масляной основе, кальяны, нарды, традиционный османский фаянс.
Важно: если задумаете привезти домой что-то из турецкого антиквариата, найденного на многочисленных блошиных рынках, имейте в виду, что из страны нельзя вывозить предметы старины, стоимость которых превышает тысячу долларов, а возраст — 50 лет.
Бонус: уличное щетка-шоу
В радиусе примерно километра от Галатского моста есть большая вероятность увидеть, как из пакета идущего перед вами парня случайно выпадает какой-то предмет. Как воспитанный человек, вы поднимаете его (это будет обувная щетка), отдаете невнимательному бедолаге — и попадаете на классический уличный развод. Товарищ оказывается чистильщиком обуви, в благодарность за помощь предлагает вам свои «бесплатные» услуги, которые в итоге, разумеется, облегчат вас на пару десятков лир. Работают парни до предела элегантно, наличие на вас шлепанцев, а не кожаных туфель, их ни разу не остановит. Если доведется столкнуться с этими красавцами напрямую и желания становиться непосредственным участником представления не будет, просто не поднимайте «случайно» упавшую щетку и идите дальше.