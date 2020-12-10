Как влюбиться в Стамбул за три дня

Парень, идущий навстречу по улице Истикляль, активно размахивает руками у лица, а его пламенная речь явно обращена ко мне. Первые пару секунд я не понимаю, в чем дело, но затем приходит озарение: моя маска сползла с носа. Смущенно улыбаюсь, надеясь, что по глазам это будет понятно, и подтягиваю ее обратно.

Даже до 20 ноября, когда президент страны активировал вторую серию жестких антиковидных ограничений, жители Стамбула не только как один повсеместно носили маски, но и незамедлительно указывали на необходимость делать то же самое любому, кто нарушал это правило. После нового указа Эрдогана целеустремленность стамбульцев лишь усилилась. Для москвича, привыкшего надевать маску в транспорте и людных помещениях, необходимость делать это на улице поначалу вызывает отторжение, которое, правда, улетучивается после первого же общения с представителем туристической полиции, вежливо объясняющим, что так делать больше не надо.

На все эти мелочи, впрочем, вскоре перестаешь обращать внимание — Стамбул обладает удивительной способностью моментально захватывать и погружать в себя. Вечно бурлящий мегаполис не перестал быть таковым и в эпоху, когда большая часть планеты предпочитает не выбираться дальше ближайшего супермаркета, и снижение градуса туристического напряжения идет лишь на пользу тем, кто оказался на улицах города. Оказаться в Стамбуле сейчас значит получить редкую возможность полюбоваться архитектурными шедеврами без необходимости уворачиваться от встречного потока, спокойно выбрать шикарное место на пароме до азиатской части и посидеть на парапете у мечети Ортакёй с грандиозным видом на Босфорский мост, не упираясь в плечо соседу.