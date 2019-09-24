Какие страны больше всего пострадают от банкротства Thomas Cook

Самый большой ущерб, вероятно, понесут испанские отельеры, сообщает АТОР. На период с 1 мая по 31 декабря Thomas Cook запланировал в общей сложности 966 549 кресел в Испанию. По данным исследовательской компании Mabrian, которая ведет мониторинг ситуации на испанском туристическом рынке, больше всего от краха Thomas Cook пострадают Канарские и Балеарские острова: на эти два направления было запланировано более 850 тысяч мест.

Значительно пострадал и Кипр. На острове находится сейчас до 15 тысяч клиентов Thomas Cook. Кипрские отельеры оценивают свои убытки в 50 миллионов евро. Ежегодно туроператор привозил на остров около 250 тысяч туристов (6% от всего въездного потока на Кипр). До конца года направление не получит около 45 тысяч туристов Thomas Cook.

Для отелей Крита сумма ущерба оценивается в 80-100 миллионов евро. Thomas Cook имел контракты с 70% отелей острова. Сейчас на Крите находится около 20 тысяч туристов обанкротившейся компании.