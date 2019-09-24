Какие страны больше всего пострадают от банкротства Thomas Cook
Самый большой ущерб, вероятно, понесут испанские отельеры, сообщает АТОР. На период с 1 мая по 31 декабря Thomas Cook запланировал в общей сложности 966 549 кресел в Испанию. По данным исследовательской компании Mabrian, которая ведет мониторинг ситуации на испанском туристическом рынке, больше всего от краха Thomas Cook пострадают Канарские и Балеарские острова: на эти два направления было запланировано более 850 тысяч мест.
Значительно пострадал и Кипр. На острове находится сейчас до 15 тысяч клиентов Thomas Cook. Кипрские отельеры оценивают свои убытки в 50 миллионов евро. Ежегодно туроператор привозил на остров около 250 тысяч туристов (6% от всего въездного потока на Кипр). До конца года направление не получит около 45 тысяч туристов Thomas Cook.
Для отелей Крита сумма ущерба оценивается в 80-100 миллионов евро. Thomas Cook имел контракты с 70% отелей острова. Сейчас на Крите находится около 20 тысяч туристов обанкротившейся компании.
В Турции долю Thomas Cook оценили в 5-6% от всего въездного потока. По мнению местных отельеров, на будущий год Турция не досчитается из-за ухода этого туроператора 600-700 тысяч туристов.
О том, что крах Thomas Cook нанесет значительный ущерб туристическому сектору, заявляют и в Болгарии. Многие местные отельеры не получили от компании оплату за июль и август. Туроператор, который обеспечивала 30% британского въезда на курорты Болгарии, планировал летать в Бургас и Варну до 8 октября.
Пострадали и отельеры Карибского бассейна. Британский гигант являлся одним из крупнейших европейских туроператоров таких курортов, как Пунта-Кана в Доминиканской Республике, Канкун и Ривьера-Майя в Мексике, а также на Кубе.
В частности, в Мексике из 950 тысяч европейских туристов, которые прибыли в эту страну в 2018 году, 590 тысяч были британцами. Около половины из них приезжали именно по линии Thomas Cook и его дочерних компаний. По оценкам мексиканских отельеров, в настоящий момент в Мексике может находиться около трех тысяч клиентов Thomas Cook.