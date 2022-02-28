Какие страны теперь закрыты для российских самолетов?

Более 30 государств объявили о приостановке авиасообщения с Россией.

28 февраля страны Евросоюза полностью перекрыли воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС, оно будет касаться как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются ей. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

В тот же день об аналогичном решении заявила Канада. Таким образом, в списке стран, ограничивших авиасообщение с Россией, оказались 36 государств.

Австрия

Албания

Бельгия

Болгария

Британские Виргинские острова

Великобритания

Венгрия

Германия

Гибралтар

Греция

Дания + Гренландия + Фарерские острова+ Территориальное море

Джерси

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Канада

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Хорватия

Чешская республика

Швеция

Эстония

Ранее в ряде стран заявили об отказе выдавать визы русским туристам: это Польша, Чехия, Латвия, Литва и Бельгия. Кроме того, министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди призвал последовать его примеру правительство всех стран Евросоюза.

Также авиакомпания Singapore Airlines прекратила полеты из Сингапура в Москву на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Раньше компания организовывала перелеты три раза в неделю.

В ответ власти России ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран мира. Как сообщается на сайте Росавиации, решение было принято «в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры». Полеты из этих государств могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД РФ.