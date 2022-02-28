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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Путешествия

Какие страны теперь закрыты для российских самолетов?

National Geographic Россия

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Более 30 государств объявили о приостановке авиасообщения с Россией.

28 февраля страны Евросоюза полностью перекрыли воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС, оно будет касаться как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются ей. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

В тот же день об аналогичном решении заявила Канада. Таким образом, в списке стран, ограничивших авиасообщение с Россией, оказались 36 государств.

  • Австрия
  • Албания
  • Бельгия
  • Болгария
  • Британские Виргинские острова
  • Великобритания
  • Венгрия
  • Германия
  • Гибралтар
  • Греция
  • Дания + Гренландия + Фарерские острова+ Территориальное море
  • Джерси
  • Ирландия
  • Исландия
  • Испания
  • Италия
  • Канада
  • Кипр
  • Латвия
  • Литва
  • Люксембург
  • Мальта
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Словакия
  • Словения
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • Чешская республика
  • Швеция
  • Эстония

Ранее в ряде стран заявили об отказе выдавать визы русским туристам: это Польша, Чехия, Латвия, Литва и Бельгия. Кроме того, министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди призвал последовать его примеру правительство всех стран Евросоюза.

Также авиакомпания Singapore Airlines прекратила полеты из Сингапура в Москву на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Раньше компания организовывала перелеты три раза в неделю.

В ответ власти России ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран мира. Как сообщается на сайте Росавиации, решение было принято «в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры». Полеты из этих государств могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД РФ.

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